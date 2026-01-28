Snad generální tajemník NATO pochopí, že v České republice rozhoduje o ústavnosti orákulum Macinka
28. 1. 2026 / Boris Cvek
Naše vláda nemá zájem na zákopové válce s Hradem. To jsou aktuální slova Andreje Babiše ke kauze Macinka vs. Pavel. Včera ministr zahraničí Macinka na suverénní tiskové konferenci prohlásil, že prezident Pavel je mimo Ústavu.
Řekne to prý dnes generálnímu tajemníkovi NATO jako důvod, proč prezident Pavel nemůže zastupovat Českou republiku na summitu NATO. Místo prezidenta tam pojede premiér. A premiér? Nemá zájem na konfliktu s prezidentem! Jak by mohl mít? Pozval prezidenta a ministra zahraničí k jednání. Prezident to ústy svého mluvčího odmítl, protože pro něj je prý partner jenom premiér. A premiér má přece Macinku. A Macinka je v pohodě, to prezidentovi se chvěje hlas, až to vypadá, že se rozpláče.
A vláda už vůbec nemá zájem na konfliktu s prezidentem! Zrušila jen vyslání všech nových velvyslanců. To se ještě nikdy nestalo. Vláda, ne Macinka, ale vláda. A hlavní titulek, který právě visí na Seznamu? Macinka v tichosti torpédoval omezení cest ruských diplomatů do Česka.
Ale vraťme se ještě ke včerejší tiskové konferenci ministra zahraničí Macinky, ze které bylo naprosto jasné, že má podporu premiéra, o krajní pravici nemluvě (ostatně předseda Sněmovny Okamura jasně, absolutně odmítl prezidentovu koncepci zahraniční politiky založenou na tom, že Rusko je na Ukrajině agresor). Macinka na otázku, proč tedy není spor o ústavnost prezidentova odmítnutí jmenovat pana Turka ministrem životního prostředí přenesen k Ústavnímu soudu, řekl: nechceme, aby do toho zasahoval aktivistický Ústavní soud. Takže ten, kdo rozhoduje o ústavnosti, je Macinka, nikoli soud. Soud je aktivistický, Macinka vědoucí. Prezident je mimo Ústavu a basta!
Snad to generální tajemník NATO pochopí, že v ČR máme místo ústavních institucí orákulum jménem Macinka. Samozřejmě s podporou premiéra, protože právě a jen premiér by mohl a měl podat kompetenční žalobu na prezidenta, aby Ústavní soud rozhodl. Ale proč by to dělal, když má pythického Macinku? A vůbec, ani v nejmenším nemá zájem na konflikt s Hradem. Turka ostatně potřebuje jako zmocněnce pro likvidaci green dealu v Unii. Skandinávci potřebují dostat pořádnou lekci od Turka, co je pravda ohledně klimatu.
Těžko najít lepšího vyslance pro likvidaci Unie, pardon green dealu, než člověka, o němž čteme v oficiálním prohlášení prezidenta republiky tohle: „Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí. Svými výroky vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem. Různými svými kroky opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči základní hodnotě právního státu: vůli k dodržování právního řádu našeho státu.“
