Súdánská armáda tvrdí, že prolomila obléhání jižního města Dilling
28. 1. 2026
Od dubna 2023 je Súdán pohlcen konfliktem mezi armádou a polovojenskými silami rychlé podpory (RSF), který si vyžádal desítky tisíc obětí.
Válka také zanechala 11 milionů lidí vysídlených a spustila to, co OSN popisuje jako největší krizi vysídlení a hladu na světě.
Ve svém prohlášení armáda uvedla, že její síly "uspěly v otevření silnice Dilling po úspěšné vojenské operaci" a tvrdila, že RSF způsobila "těžké ztráty".
Pokud bude postup potvrzen, zajistí armádě kontrolu nad severním i jižním přístupem k Dillingu, který se nachází ve státě Jižní Kordofán.
Město leží na půli cesty mezi Káduglí – obléhaným hlavním městem státu – a al-Obajdem, hlavním městem sousedního Severního Kordofánu, které se RSF snaží obklíčit.
Videa sdílená na sociálních sítích ukazovala armádní jednotky, údajně v Dillingu, jak slaví na korbách pick-upů, zatímco lidé jásají s nimi.
AFP nemohla nezávisle ověřit tvrzení armády ani záznamy a RSF se zatím nevyjádřila.
Rozsáhlá ofenzíva
Postup kolem Dillingu přichází v době, kdy se armáda snaží zastavit rozsáhlý postup paramilitárních sil v širším regionu Kordofánu.
Od doby, kdy RSF loni v říjnu obsadila poslední baštu armády v západním Dárfúru, přesunula svůj postup na východ, za pomoci svých místních spojenců, konkrétně Hnutí za osvobození lidu Súdánu, což je severní frakce vedená Abdalazízem al-Hilúem.
Od té doby polovojenská skupina upevnila svůj vliv na Západní Kordofán, obsadila Heglig – s největším súdánským ropným polem – a zesílila obléhání Káduglí.
Hodnocení podpořené OSN z loňského roku již potvrdilo hladomor v Káduglí, které je více než rok a půl pod obléháním RSF.
Hodnocení uvedlo, že podmínky v Dillingu jsou pravděpodobně podobné, ale bezpečnostní problémy a nedostatek přístupu zabránily formálnímu prohlášení.
OSN opakovaně varovala, že zvěrstva podobná těm, která byla hlášena během ofenzívy RSF v al-Fáširu – včetně masových vražd, sexuálního násilí, únosů a rozsáhlého rabování – by se mohl rozšířit do Kordofánu.
Podle nejnovějších údajů OSN od října uprchlo z oblasti Kordofánu více než 65 000 lidí.
Ti kteří prchají, zejména z Jižního Kordofánu, čekají "dlouhé a nejisté cesty" trvající až 30 dní a spí "kde jen mohou", podle Mercy Corps, jedné z mála humanitárních organizací působících v regionu.
