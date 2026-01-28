Americká útočná skupina letadlových lodí dorazila na Blízký východ. Může být použita v operacích proti Íránu

28. 1. 2026

Americká útočná skupina letadlových lodí USS Abraham Lincoln dorazila na Blízký východ. Příjezd byl potvrzen na X 27. ledna americkým Centrálním velením (CENTCOM).

Skupina se nyní nachází v Indickém oceánu. CENTCOM ve svém prohlášení uvedl, že byla nasazena na Blízkém východě "za účelem podpory regionální bezpečnosti a stability".

Poloha skupiny naznačuje, že by mohla být zapojena do jakýchkoli možných amerických operací proti Íránu. Americký prezident Donald Trump řekl, že by se jim raději vyhnul, ale prohlásil, že "uvidíme, co se stane".

Útočná skupina letadlových lodí obvykle zahrnuje letadlovou loď, raketové křižníky, lodě protivzdušné obrany a protiponorkové torpédoborce nebo fregaty.

