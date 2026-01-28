Americká útočná skupina letadlových lodí dorazila na Blízký východ. Může být použita v operacích proti Íránu
28. 1. 2026
Skupina se nyní nachází v Indickém oceánu. CENTCOM ve svém prohlášení uvedl, že byla nasazena na Blízkém východě "za účelem podpory regionální bezpečnosti a stability".
Poloha skupiny naznačuje, že by mohla být zapojena do jakýchkoli možných amerických operací proti Íránu. Americký prezident Donald Trump řekl, že by se jim raději vyhnul, ale prohlásil, že "uvidíme, co se stane".
Útočná skupina letadlových lodí obvykle zahrnuje letadlovou loď, raketové křižníky, lodě protivzdušné obrany a protiponorkové torpédoborce nebo fregaty.
