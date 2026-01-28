Evropská centrální banka navrhuje připravit finanční systém na válku s Ruskem
Podle něj je inflace v eurozóně nyní na cílové úrovni, ekonomika se přizpůsobila vysoké volatilitě a úrokové sazby jsou blízko neutrální hodnoty. Nicméně geopolitická rizika, především související s Ruskem, mohou tuto rovnováhu rychle narušit. "Máme sousedy na východě a riziko tam je jiného druhu – hrozba vojenské agrese," zdůraznil Simkus.
Zdůraznil, že ECB musí zajistit odolnost peněžního oběhu a platebních systémů vůči extrémním scénářům. Tváří v tvář zvýšenému vojenskému riziku může populace výrazně zvýšit poptávku po hotovosti a finanční infrastruktura musí být na takový stres připravena. Kromě toho je důležité, aby regulátor zachoval flexibilitu měnové politiky, aby mohl rychle reagovat na možné šoky.
Litva, Lotyšsko a Estonsko dlouhodobě varují před riziky ze strany Ruska, poukazují nejen na válku na Ukrajině, ale také na kybernetické útoky, dezinformace a vojenské incidenty v regionu. Podle Simkuse jsou to právě takové hrozby, které vyžadují, aby ECB překročila standardní ekonomické scénáře.
Není řeč o změně podmínek sazeb ECB. Zdůraznil, že v krátkodobém horizontu regulátor pravděpodobně politiku nezmění, ale v budoucnu je možné jak zvýšit, tak snížit sazby. Záleží na tom, jak se geopolitická a ekonomická rizika vyvinou. "Nemůžeme slíbit předem daný kurz. Prostředí zůstává nestabilní a nové šoky jsou nevyhnutelné," uvedl člen Rady guvernérů ECB.
