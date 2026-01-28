ČEPS potvrzuje, že elektrárna Počerady může být odstavena
28. 1. 2026
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
„ČEPS potvrzuje to, co říkáme léta, tedy že odstavení zastaralé uhelné elektrárny Počerady neohrozí stabilitu sítě ani zásobování elektřinou. Ani konec Chvaletic by neznamenal nedostatek elektřiny. Pokud se nepodaří do termínu plánovaného odstavení nahradit potřebné podpůrné služby, tak je podle zákona možné provoz nařídit, ale bude to jen dočasné a hodně drahé řešení. Proto je klíčové okamžitě začít řešit náhradu, kterou ČEPS navrhuje. A také zaměstnanci a zaměstnankyně elektráren si nyní zaslouží pomoc státu s hledáním nového uplatnění, protože odvedli výbornou práci pro českou společnost.“
Podle energetického zákona může nyní Energetický regulační úřad nařídit pokračování provozu dvou bloků ve Chvaleticích a uhrazení ztráty a přiměřeného zisku. Náklady by hradil ČEPS a promítl je do regulované složky ceny elektřiny pro spotřebitele. Nařízení provozu uhelné elektrárny je velmi limitovaná a drahá možnost, proto je klíčové hledání náhradního řešení potřebných podpůrných služeb.
Tisková zpráva ČEPS k tomu uvádí: „ČEPS rovněž navrhuje několik technických a investičních opatření, která mohou v budoucnu umožnit úplné odstavení výrobní části elektrárny Chvaletice. Kromě již zmíněné přestavby jednoho bloku elektrárny ve Chvaleticích na synchronní kompenzátor k nim patří instalace nových kompenzačních prvků (tlumivek), posílení tras 400 kV v severních Čechách a ověření nových blackstartových tras v provozní praxi.“
„Provozovatel přenosové soustavy ČEPS svým věcným stanoviskem potvrdil svoji nezávislost a kompetentní přístup k otázce posouzení dalšího provozu uhelných elektráren. Jejich výraznější finanční podpora by byla nejenom drahá a neefektivní, ale v první řadě by ji zaplatili odnesli běžní lidé ve vyšší ceně elektrické energie. Dotování uhlí nás zároveň také odvádí od potřebných řešení a opatření na cestě k čisté a udržitelné energetice. To, co dnes potřebujeme, je pokračující rozvoj obnovitelných zdrojů doplněný o žádoucí podpůrné služby výkonové rovnováhy, nikoli udržování zastaralých uhelných zdrojů z peněz daňových poplatníků,“ říká vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.
Také teplárnu Kladno je podle ČEPS možné postrádat jako zdroj elektřiny, ale bude nutné posoudit výpadek také (a zejména) s ohledem na zajištění dodávek tepla.
