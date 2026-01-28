Bílý dům opustil vojenskou invazi do Grónska v souvislosti s hrozbou impeachmentu

28. 1. 2026

Bílý dům se rozhodl upustit od možné vojenské invaze do Grónska v souvislosti s hrozbou impeachmentu amerického prezidenta.

Podle zpráv prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy o možném použití vojenské síly vyvolala v Kongresu i mezi americkými spojenci znepokojení.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a viceprezident J.D. Vance se snažili Trumpa odradit od zvažování této otázky.

Podle dvou zdrojů agentury Reuters se demokraté i republikáni obávali, že by Trumpova administrativa mohla zahájit vojenskou operaci v Grónsku bez předchozí konzultace s Kongresem.

Podle jednoho ze zdrojů kongresmani zavolali Rubiovi a vysokým představitelům Bílého domu, aby vyjádřili své obavy a poradili administrativě, aby tuto operaci neprováděla.

Někteří republikáni řekli úředníkům Bílého domu, že v případě americké invaze do Grónska by mohlo být zahájeno impeachmentové řízení proti Trumpovi.

Dne 21. ledna Trump snižoval napětí tím, že prohlásil, že nemá v úmyslu použít sílu k obsazení Grónska, ačkoli nikdo, jak uvedl, by nedokázal zastavit americkou armádu, pokud by k tomu došlo.

Téhož dne americký prezident oznámil, že on a generální tajemník NATO Mark Rutte tvořili základ budoucí dohody o Grónsku a že nebude uvalovat cla na země NATO.

