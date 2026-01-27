V Austrálii je šílené vedro. Co se děje s lidským tělem při teplotě 49 °C?
27. 1. 2026
Lékaři varují, že existují biologické limity teplot, které můžeme přežít, a vystavení extrémnímu horku může vyvolat infarkt
Jižní státy Austrálie sužuje extrémní vedro, které by v úterý mohlo překonat teplotní rekordy ve Victorii a Jižní Austrálii.
Podle meteorologického úřadu se v obou státech očekává překonání lednových a historických rekordů, přičemž teploty ve vnitrozemských oblastech se budou blížit 50 °C.
V Ouyenu a Milduře v severozápadní Victorii se na úterý předpovídají teploty 49 °C. Pokud by se tak stalo, překonaly by historický teplotní rekord státu 48,8 °C, který byl zaznamenán v Hopetounu v černou sobotu v roce 2009. V úterý odpoledne teploty překročily 48 °C na čtyřech viktoriánských pozorovacích stanicích, přičemž nové rekordy musí potvrdit meteorologický úřad.
Horko je „tichým zabijákem“ Austrálie. Zde jsou příznaky, na které je třeba dávat pozor
Extrémní vedro je nejčastější příčinou hospitalizací souvisejících s počasím v Austrálii a zabíjí více lidí než všechny ostatní přírodní katastrofy dohromady. Jaký vliv má vystavení extrémnímu vedru – například teplotě 49 °C – na tělo?
- Jaký vliv má extrémní horko na tělo? V teplém prostředí tělo odvádí teplo přes kůži, která je zodpovědná za asi 90 % tepelné ztráty. Dělá to pocením a zvýšením průtoku krve do končetin. Prof. Ollie Jay, akademický ředitel centra pro výzkum tepla a zdraví na Univerzitě v Sydney, říká: „Vaše srdce musí pracovat mnohem intenzivněji, protože v podstatě redistribuujete krev ve snaze ochladit pokožku, ale to znamená, že váš krevní tlak by klesl, pokud by vaše srdce nebije vícekrát za minutu.“
- Co se stane při vystavení teplotám blížícím se 50 °C? „Existují biologické limity teplot, které můžeme přežít,“ říká Hunter. „Jak dlouho je bezpečné být venku při teplotě 49 °C? Myslím, že odpověď zní: není bezpečné být venku při teplotě 49 °C po delší dobu.“ Extrémní vedro v některých částech Indie a Pákistánu, kde teploty překročily 50 °C, vedlo ke stovkám úmrtí. „I krátký pobyt v prostředí s teplotou přes 50 °C může vést k dehydrataci; srdce pracuje na plné obrátky,“ říká Hunter. „Tento druh tepelného stresu může vyvolat infarkt, arytmii – poruchy srdečního rytmu, nebo kolaps oběhového systému.“
- Jak předcházet tepelnému stresu Orgány veřejné zdravotní péče doporučují dodržovat pitný režim – vypít šest až osm sklenic vody denně a vyhýbat se alkoholickým, horkým nebo slazeným nápojům. Lidé se srdečním selháním a jinými zdravotními problémy, které mohou vyžadovat omezení příjmu tekutin, by se měli poradit se svým lékařem. Starší lidé, kojenci, lidé s chronickým onemocněním nebo těhotné a kojící ženy jsou náchylnější k účinkům extrémního tepla. Jayův tým vyvinul bezplatný nástroj HeatWatch, který poskytuje individuální hodnocení rizika tepla s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a uvádí údaje založené na „tom, jaké teplo podle nás bude, jak moc budete dehydratovaní a jakou zátěž bude mít vaše srdce“. Hunterová doporučuje udržovat domy a pracovní prostředí co nejchladnější – ať už pomocí klimatizace nebo ventilátorů, které lze bezpečně používat v kombinaci s dalšími opatřeními při vnitřních teplotách až 38 °C. Pokud není vlhko, může pomoci také navlhčení kůže, protože většina tepla, které tělo ztrácí v teplém prostředí, je způsobena odpařováním potu. Vzhledem k dopadům na fyzické i duševní zdraví Hunterová doporučuje „brát to během dne s klidem“. Říká: „Není to den pro cvičení, není to den pro trávení času venku. Není to den pro složité rozhodování.“
„Pokud máte základní srdeční onemocnění, nyní máte mnohem větší riziko například srdečního infarktu. Nejedná se o úpal, je to jiný mechanismus,“ říká Jay. Dr. Arnagretta Hunterová, kardioložka a vedoucí přednášející na Australské národní univerzitě, říká, že extrémní horko – zejména teplé večerní teploty a „ztráta nočního ochlazení“ – má dalekosáhlé dopady na fyzické i duševní zdraví. „Uvidíte nárůst počtu případů [v nemocnicích] s srdečními problémy ... problémy s ledvinami, geriatrickými hospitalizacemi ... lidmi, kteří upadnou [kvůli závratím].“
Míra tepla, kterou lidé pociťují, může daleko přesahovat předpovědi, protože meteorologické stanice zaznamenávají teplotu vzduchu ve stínu. „Pokud jste uprostřed dne na přímém slunci, teplota může být až o 15 °C vyšší,“ říká Jay.Ve Victorii si lesní požáry v roce 2009, známé jako Černá sobota, vyžádaly 173 životů. „Bylo to katastrofálně špatné,“ říká Hunterová. Poukazuje však na to, že vlna veder, která tomu předcházela – během níž bylo zaznamenáno nové maximum teploty v tomto státě – si vyžádala více než dvojnásobek obětí, což vedlo k odhadovanému 374 nadměrným úmrtím. Musíme být opatrní, když je s danou teplotou spojeno riziko,“ říká Jay, protože záleží na několika dalších faktorech – včetně síly větru a vlhkosti. „Pokud je ve vzduchu více vlhkosti, pot, který produkujeme, se hůře odpařuje, což je jediný způsob, jak se můžeme ochladit, když je horko.“ Oblečení může bránit odpařování potu,“ dodává – což je problém pro osoby v určitých pracovních prostředích. Dalším faktorem je věk: „Zejména u osob starších 75 let je naše schopnost potit se značně snížena, což znamená, že jsou vystaveny mnohem většímu riziku přehřátí.“
