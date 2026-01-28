Lékaři bez hranic: Rok poté: Jak se politika Spojených států odráží v humanitární pomoci
28. 1. 2026
· Právě před rokem Trumpova administrativa vydala sérii opatření, která narušila zdravotnické a humanitární programy podporované Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID) po celém světě
· Přestože Lékaři bez hranic finance od americké vlády nepřijímají a nelimituje je to napřímo, devastujících dopadů významných rozpočtových škrtů jsou přímými svědky.
· V různých zemích dochází k výpadkům zásob terapeutické výživy i pitné vody, očkovací kampaně bývají přerušované a programy sexuálního a reprodukčního zdraví se pozastavují. V humanitárních kontextech Lékaři bez hranic sledují omezení přístupu k léčbě HIV, tuberkulózy i malárie.
· Tyto škrty, ke kterým se uchylují i jiné státy, vedou k prohloubení kritické situace milionů lidí zasažených nemocemi, válkou nebo nuceným vysídlením. Nikdo nedokáže vzniklé mezery plně nahradit.
„Dopady škrtů vidíme denně. Například ve státě Gedaref ve východním Súdánu, kde v táborech pro vnitřně vysídlené kvůli válce přežívá přibližně 60 tisíc lidí, přišel letos Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) o 70 procent svého rozpočtu. Několik dalších organizací navíc muselo zrušit aktivity zaměřené na léčbu podvýživy a omezit projekty související s poskytováním primární zdravotní péče. Výsledkem bude ztráta střechy nad hlavou a nedostatečný přístup k humanitární a lékařské pomoci pro tisíce zranitelných lidí,” uvádí Tomáš Bendl, manažer komunikace Lékařů bez hranic v Súdánu.
Příklady z dalších zemí
V Somálsku výpadky pomoci zastavily dodávky terapeutického mléka na celé měsíce. Počet těžce podvyživených dětí přijatých do zařízení podporovaných Lékaři bez hranic vzrostl z 1 937 v prvních devíti měsících roku 2024 na 3 355 ve stejném období roku 2025. Jen v regionální nemocnici Baidoa Bay se počet úmrtí mezi těžce podvyživenými dětmi v první polovině roku 2025 zvýšil o 44 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2024. Ke skoro polovině všech úmrtí navíc došlo během dvou dnů od přijetí dítěte — a to kvůli závažnosti stavu, ve kterém malí pacienti dorazili.
V okresní nemocnici Renk v Jižním Súdánu se rozpočtové škrty v červnu propsaly do fungování zařízení tím, že se muselo propustit 54 zaměstnanců. To zanechalo vážné mezery v péči o rodičky. Dětské oddělení, které provozují Lékaři bez hranic, zaznamenalo nárůst kritických případů u novorozenců – typicky těch se sepsí, částečně v důsledku nedostatečné hygieny a prevence a kontroly infekcí v nemocnici. V reakci na to začala organizace v září 2025 podporovat tamní porodnické oddělení.
V Konžské demokratické republice vedlo rozpuštění USAID ke zrušení objednávky 100 tisíc sad pro přeživší znásilnění. Ty zahrnovaly léky k prevenci HIV a dalších pohlavně přenosných chorob. Týmy Lékařů bez hranic přitom zaznamenávají v zemi mimořádně vysokou míru sexuálního násilí. Jen v první polovině roku 2025 poskytli péči 28 000 přeživším — a v reakci na výpadky dodávek v provincii Severní Kivu museli neplánovaně nakoupit profylaxi proti HIV.
Změna strategie
Takových příkladů je nespočet. Nejde ale jen o rozpočtové škrty. Představují zásadní posun v tom, jak Spojené státy přistupují ke světu a jakou roli si v něm připisují.
V září 2025 představila Trumpova administrativa svou strategii America First Global Health Strategy, která Spojené státy v oblasti globálního zdraví staví do výrazně oslabené pozice. Ohledně klíčových témat, v nichž byly USA dlouhodobě globálním lídrem — sexuální a reprodukční zdraví, výživa a nepřenosná onemocnění — strategie mlčí. Za zavřenými dveřmi se vyjednávají dvoustranné dohody, které jsou čistě transakční, bez zapojení občanské společnosti či komunit, jejichž zdraví a blahobyt jsou v sázce nejvíce.
„V otázce globálního zdraví, různé vlády vždy měly odlišné priority a agendy, ale to, co vidíme nyní, je odklon od základního principu poskytování humanitární péče. Odklon od přesvědčení, že boj s epidemiemi, podvýživou a nemocemi, jimž lze předcházet očkováním, a podpora nejvíce vyloučených komunit na světě jsou hodné podpory,“ říká Mihir Mankad, ředitel pro globální zdravotní politiku a advokační činnost Lékařů bez hranic v USA.
