Macinka podle Pavla jako "posrava"
28. 1. 2026
Píše jeden čtenář, který nechce zveřejnit své jméno, (což se nám nelíbí, protože normálně nepublikujeme texty bez identifikace, ale tady asi o nic moc nejde... :) ):
Je to skoro až taková zdánlivě blbůstka, ale podle mě to patří na blisty. Jde o freudovský přeřek (jak z učebnice) Petra Pavla v tom jeho vyjádření o Macinkovi, on se tam freudovsky přeřekl, a nazval Filipa Turka "posravou" (chtěl říct "postava"). Posílám v příloze ten výsek videa - ale najdete to všude. Není to žádná Ai manipulace. Takže tak - jasně, není to žádná deep analýza, ale po dlouhé době se politik tímto zachoval až tak autenticky, že mě to zasáhlo. Je to, jak se říká punch line - byť nevědomá (a o to silnější!). Jen prosím - ne moje jméno - a krásné by bylo kdyby "#posrava" se stala novým "#hranatost". Jsem si jist, že vás to pobaví.
