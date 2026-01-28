O zákazu vstupu novinářů na tiskovky pochybných "ministrů"
28. 1. 2026
Ta nejzásadnější zpráva z tiskové konference Petra Macinky je odmítnutí vpuštění redaktorky Deníku N Zdislavy Pokorné, píše Jan Bělíček. Na konferenci měli zakázaný přístup i další členové redakce Enka.
Pokud
byla před volbami obava z toho, že nová Babišová vláda může jít
slovenskou, případně maďarskou cestou, tak ta cesta už je definitivně
tady.
Připomenu
ještě Macinkovy nedávné výhrůžky na adresu Zdislavy Pokorné, že bude
brzy pracovat v kotelně. Všechno tohle je absolutně za hranou a jedná se
o vstup na území, na kterém jsme v Česku dříve nebyli.
Vyjádření Andreje Babiše k celé kauze je opět nicneříkající a zbytečné, jak už je u něj v poslední době zvykem. Andrej Babiš buď ztrácí nad svou vládou absolutně kontrolu nebo Macinku a další využívá ke konfrontaci s prezidentem, aby si sám nemusel zašpinit ruce.
Obojí je naprosto nehodné chování premiéra – silné Česko se nekoná. Petr Macinka přerůstá Babišovi přes hlavu a hodně určuje agendu vlády, což pro ANO není politicky příliš výhodné a měli by se nad tím asi zamyslet.
Chápu, že vzájemné komunikace politiků můžou vypadat jakkoliv, ale Macinkův velkohubý konfrontační styl, aniž by v rukou proti prezidentovi držel cokoliv podstatného, je především trapný.
Čím že Petra Pavla vydíral? Údajně má Marku Ruttemu navrhnout, že prezident nedodržuje Ústavu ČR, a proto by neměl vést českou delegaci na summitu NATO.
Tak uvidíme, co na to Rutte řekne a jestli ho bude zajímat víc názor sluhy Václava Klause, nebo bývalého předsedy vojenského výboru NATO.
Ze strany Macinky to beru spíš jako hodně neakceptovatelný styl komunikace než vydírání, protože tohle nemělo naději na úspěch. Nedivím se prezidentovi, že smsky zveřejnil, protože v tomto sporu nemá co ztratit a ukazuje, že je prakticky jediný, kdo jde aktuálně s Babišem, Macinkou, Turkem a dalšími do přímé konfrontace.
Přestože se Macinka zaklíná Ústavou a obviňuje Petra Pavla z toho, že ji porušuje, vylučuje možnost, že by na prezidenta kvůli Turkovi podal kompetenční žalobu, která by ten spor mohla vyřešit.
Je evidentní, že se Macinka bojí rozhodnutí Ústavního soudu.
Pokud by Ústavní soud žalobu zamítl, Macinka by už nemohl hrát tuto nekonečnou hru na záchranu Filipa Turka a jeho agenda by se smrskla na ničení ekologického vzdělávání a rušení programů na psychosociologickou podporu ukrajinských školáků.
