Česká státní zastupitelství vytrvale odmítají šetřit a stíhat vysoce postaveného podporovatele okupační mocnosti, okupace a pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Petra Fialu
28. 1. 2026 / Radomír Silber
Podal jsem proto Stížnost nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D., na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou pro nadržování občanu Petru Fialovi a pro zamlčení a ignoraci podstatných faktů a okolností a svévolnou „úpravu“ faktů a dezinterpretace při výkonu dohledu ve věci Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze s datem dne 7.12. 2025 podaného
Podnětu s podezřením na hrubé porušování zákona a povinností státních zastupitelství se žádostí o přezkum nepravdivých argumentů, nečinnosti a účelových postupů státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze Mgr. Michala Hanycha, který svým rozhodnutím ze dne 28. 11. 2025 4 KZN 259/2025-5 se zcela vyhýbá šetření podezření, že občan Petr Fiala narozený dne 1. září 1964 se zneužitím veřejných funkcí a svého vlivu spáchal trestné činy 1) Popírání, zpochybňování, schvalování, ospravedlňování genocidia, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti dle § 405 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 2) šíření nepravdivých informací k podpoře okupační mocnosti a pachatelů válečných zločinů, zločinů proti lidskosti včetně genocidního jednání se zvlášť závažnými důsledky prostřednictvím veřejnoprávních médií; 3) materiální a politickou a mediální podporu okupační mocnosti, okupace a války a pachatelů podezřelých z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia Benjamina Netanjahua a Yoava Galanta stíhaných Mezinárodním trestním soudem; 4) zneužívání veřejných funkcí k rozhodování a vlivovému působení a ovlivňování ústavních činitelů, úředních a jiných osob ve prospěch okupační mocnosti, ve prospěch pokračování okupace a zločinnou i genocidní formou vedené blokády, války a teroru proti obyvatelům Pásma Gazy a Západního břehu; 5) provinění se proti ústavnímu slibu a proti závazkům České republiky nečinností a nevystupováním proti podněcování genocidy a aktům vykazujícím znaky válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidního jednání.
Argumentoval jsem: Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, svou Stížnost na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou, která se vyhnula řádnému a kvalifikovanému splnění povinností dohledového státního zastupitelství podivným rozhodnutím 1 VZN 1788/2025 – 26 datovaným 14. ledna 2026, zakládám a podezření z podjatosti Vrchního státního zastupitelství v Praze a ze stranění JUDr. Redlové státnímu zástupci Mgr. Michalu Hanychovi a z nadržování občanu Petru Fialovi dokládám těmito skutečnostmi a fakty:
Je nepochybné a veřejně známo, že systém státního zastupitelství včetně Nejvyššího státního zastupitelství v souvislosti se zpochybňováním povahy války, válečných zločinů či údajného zpochybňování genocidia velmi horlivě a opakovaně působil, aby byla stíhána a souzena řadová učitelka M. Bednářová, která vyslovila pouhé osobní názory a pochybné informace ve školní třídě. Také další řadové občany systém vyšetřuje a stíhá za pouhá nevýznamná gesta a za názory či mylné informace.
Tentýž systém státního zastupitelství a konkrétní státní zastupitelství v Brně a v Praze a konkrétní státní zástupci se ovšem v rozporu s ústavní zásadou rovnosti občanů před zákonem opakovaně velmi horlivě pokouší, a to i pomocí nepravdivých tvrzení a účelových interpretací, dosáhnout toho, aby za daleko závažnější a v účincích skutečně společensky mimořádně škodlivé popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a za skutečnou vlivnou politickou a materiální i zbrojní podporu okupace, zločinným způsobem vedené války a za podporu podněcovatelů genocidy - pachatelů stíhaných Mezinárodním trestním soudem nebyl vyšetřován a stíhán vysoce postavený občan Petr Fiala.
Státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová se tak v rozporu se zásadou odbornosti, odpovědnosti a správnosti snížila dokonce i k tomu, že ve svém postupu, kterým se rozhodla Podnět zcela odmítnout, argumentuje svým účelově upraveným, a to dezinformačně zkráceným, citátem popíračského vyjádření Petra Fialy učiněného prostřednictvím veřejnoprávního prostředku masové komunikace ve prospěch okupační mocnosti a pachatelů okupace a válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Státní zástupkyně JUDr. Redlová popíračský výrok občana Petra Fialy, který byl vyjádřen pro médium masové komunikace a byl Českou televizí zveřejněn dne 26. 10. 2023 i na jejím webu ve znění „Řekl bych, že sami sebe kontrolují. U výzev jsem opatrný. Izrael je demokratická země, kde společnost kontroluje vládu a kde je naprosto přirozené, že lidský život má hodnotu a má hodnotu i lidský život nepřátel. Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo“, svévolně a v důsledku účelově a dezinformačně použila pro svou nepravdivou argumentaci ve verzi „Řekl bych, že sami sebe kontrolují. U výzev jsem opatrný. Izrael je demokratická země, kde společnost kontroluje vládu a kde je naprosto přirozené, že lidský život má hodnotu…“.
Účelovost a klamavost takového postupu JUDr. Redlové je zcela zřejmá z toho, že právě zamlčením podstatné, a to právě popíračské části výroku, tedy pasáže „a má hodnotu i lidský život nepřátel. Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo“, JUDr. Redlová dosahuje toho, aby osoby neznalé skutečného obsahu Podnětu a neznalé popíračské části výroku Petra Fialy klamavě, nepravdivě ujišťovala, že podle ní, tedy JUDr. Redlové, „Jedná se toliko o vyslovení jeho subjektivního názoru na politický režim v Izraeli bez toho, že by bývalý premiér v tomto projevu cokoli popíral, hodnotil či ospravedlňoval“.
Hrubě klamavý postup JUDr. Redlové a její nepravdivé tvrzení, kterým de fakto nadržuje podezřelému Petru Fialovi, tedy ostře kontrastuje se skutečným obsahem popíračského výroku občana Petra Fialy. JUDr. Redlová jako státní zástupkyně tak jde v porušování povinností řádného posuzování a vyřizování Podnětu ještě dále než někteří lidé z brněnských státních zastupitelství, kteří nezamlčeli existenci popíračských výroků občana Petra Fialy, ale klamavě je vydávali za jeho údajné pouhé přesvědčení. Přitom je veřejně známo, že občan Fiala s exkluzivním přístupem k informacím, jak jej potvrdil na žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb. i úřad vlády ČR, a se svým odborným vzděláním a profesní kvalifikací v době svých popíračských výroků disponoval jak povědomím o válečných zločinech okupační mocnosti Izrael a o apartheidně akcentovaných zločinech únosů, mučení a zabíjení „nepřátel“ Státu Izrael i jejich žen a dětí před rokem 2023, tak také byl informován o bezprostředních před datem 26.10. 2023 učiněných progenocidních podnětech předsedy vlády Benjamina Netanjahua a ministra obrany okupační mocnosti Izraele Yoava Galanta a také o aktivních progenocidních opatřeních, zejména o Y. Galantem vyhlášeném a Státem Izrael prováděném válečném zločinu uplatňované blokády humanitární pomoci a prostředků k životu a o zahájených masových útocích okupační armády na Pásmo Gazy.
Státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová dále v rozporu se skutečností a v rozporu s povinností státních zastupitelství posuzovat řádně a kvalifikovaně činnosti či úřední nečinnost podezřelého občana Petra Fialy spekuluje bez doložení jakýchkoli faktů a důkazů. Bez zjištění skutečného stavu obhajuje JUDr. Redlová svou nečinnost osobním podivným tvrzením, že údajně „Nelze dovodit, že by předseda vlády, byť v demisi, jednal s cílem neplnit své povinnosti či způsobit škodu nebo neoprávněný prospěch, když vláda jedná jako kolektivní orgán.“ Svým vyjádřením tak JUDr. Redlová jednak zkresluje a zastírá tu skutečnost, že podezřelý svá vyjádření činil a své činy ve prospěch okupační mocnosti, okupace a ve prospěch pachatelů stíhaných Mezinárodním trestním soudem konal a nečinnosti se dopouštěl dlouhodobě v době plného výkonu funkce jím řízené a ovlivňované vlády a ministrů. Tedy nikoli, jak to tvrdí JUDr. Redlová, jen „v demisi“. JUDr. Redlová zcela také pomíjí, že zpochybňování autority mezinárodního trestního soudu a veřejné podpory stíhaných pachatelů se občan Petr Fiala dopouštěl i osobně, bez zmocnění vládou.
Pokud JUDr. Miluše Redlová nečinnost státních zastupitelství a své osobní ospravedlňování a vyviňování občana Petra Fialy zakládá na svém ničím nedoloženém tvrzení, že „Nelze dovodit, že by předseda vlády, byť v demisi, jednal s cílem neplnit své povinnosti či způsobit škodu nebo neoprávněný prospěch, když vláda jedná jako kolektivní orgán,“ pak JUDr. Redlová touto argumentací vzbuzuje podezření, že nezná platnou Ústavu České republiky, platné zákony a ústavou garantované smluvní závazky České republiky, a tedy i její vlády, k Chartě OSN, mezinárodním úmluvám o právu válečném, k ženevským konvencím a úmluvám o lidských právech.
Na rozdíl od mylné domněnky JUDr. M. Redlové, reprezentující Vrchní státní zastupitelství v Praze, totiž ani v případech, kdy občan Petr Fiala působil a jednal ve prospěch okupační mocnosti, ve prospěch pokračování okupace a byl nečinný v případě válečných zločinů a genocidního jednání jím podporované mocnosti a konkrétních stíhaných pachatelů také jako ústavní činitel, poslanec nebo představitel vlády odpovědný za řízení vlády a jejích ministrů a případně jednal i jako pouhý člen vlády jako kolektivního orgánu, nezbavuje to jej ani vládu odpovědnosti za naplňování Ústavy ČR, platných zákonů a úmluv, kterými je republika vázána. A to včetně úmluv o nepřípustnosti podpory válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a nepřípustnosti podpory pachatelů podněcujících ke genocidě a závazku napomáhat vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a závazku nebýt nečinný, ale aktivně působit proti genocidním výzvám a jednání.
JUDr. M. Redlová se zcela zjevně pokouší při svém rozhodnutí nic nešetřit také popírat fakt, že z České republiky za působení občana Petra Fialy ve funkci předsedy vlády, odpovědného za řízení vlády i jednotlivých ministrů, došlo k vývozu vojenského materiálu včetně smrtících zbraní a munice a k významnému navýšení tohoto vývozu do okupační mocnosti Státu Izrael v době genocidních podnětů a blokády a masového zabíjení obyvatel a plošného ničení Pásma Gazy a zvýšených útoků okupační armády, kolonizátorů a teroristů na obyvatelstvo apartheidně kontrolovaného Západního břehu. JUDr. Redlová toto své zlehčení a popírání vyjadřuje účelovou, skutečnosti neodpovídající, a tedy klamavou formulací ve znění: „K vaší námitce ve vztahu k vývozu materiálu, který by mohl mít druhotné použití jako zbrojní materiál, do Izraele, a předseda vlády (v demisi) měl dokonce umožnit i navýšení jeho vývozu,“. JUDr. Redlová přitom jednak ví, že vývoz probíhal a navyšoval se po dlouhou dobu, kdy občan Petr Fiala vedl vládu a řídil ministry, a nikoli jen po dobu, kdy byl v demisi, jak ona tvrdí. Jednak JUDr. Redlová formuluje zlehčující, a tedy klamavé, tvrzení o „vývozu materiálu, který by mohl mít druhotné použití jako zbrojní materiál, do Izraele“. Přitom JUDr. Redlová měla k dispozici přílohu kauzy jasně dokládající, že za působení občana Petra Fialy jako předsedy vlády docházelo k vývozu vojenského materiálu primárního vojenského využití včetně smrtících zbraní a munice.
Státní zástupkyně JUDr. Redlová také bez jakéhokoli šetření, a tedy spekulativně a bez jakýchkoli důkazů tvrdí, že „není možné, aby Petr Fiala jako premiér mohl ovlivnit proces udělování povolení pro prodej vojenského materiálu“. S ohledem na výše již zmíněná klamavá tvrzení JUDr. Redlové ji tak lze podezřívat z úmyslné nečinnosti, a to i s ohledem na fakt, že k vývozu zbraní a munice došlo do oblasti a silám, do které a jimž to zákon a úmluvy, kterými je republika vázána, neumožňují. Vrchní státní zastupitelství v Praze se v tomto případě pokouší rozhodnutím JUDr. Redlové vyhnout řádnému a odpovědnému postupu prošetření a posouzení stavu věcí, kdy podezřelý z porušování zákonů a úmluv je osobně jak Petr Fiala, tak i další vysoce postavené osoby. Opět to prokazuje, že státní zastupitelství nerespektuje ústavní rovnost občanů před zákonem a vyhýbá se posuzování zákonnosti vyjadřování a činnosti vysoce postavených osob. A to za okolností, kdy jejich vyjadřováním a činností a v důsledku jejich činnosti nebo úmyslné nečinnosti dochází k přímé podpoře okupační moci, okupace a sil páchajících pod záminkou obrany proti okupovaným válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Velmi svérázně posuzuje JUDr. Redlová i závaznost úmluv a mezinárodního práva, pochybuje výběrově o „právní závaznosti a možných praktických dopadů posudků Mezinárodního soudního dvora či rezolucí, které vydalo OSN“, aniž by odpovědně reflektovala závazky České republiky k mezinárodnímu právu a úmluvám, kterými je Česká republika i podle dikce Ústavy vázána, a aniž by se vyrovnala s faktem, že na pachatele podezřelé z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti B. Netanjahua a Y. Galanta výslovně podporované proti autoritě Mezinárodního trestního soudu občanem Fialou byl vydán zatykač Mezinárodním trestním soudem, jehož autoritu je Česká republika vázána respektovat.
Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,
chci po velmi trpkých zkušenostech s klamavou argumentací a nepravdivými nebo účelovými tvrzeními řady konkrétních státních zastupitelství a státních zástupců věřit, že mou stížnost na postup a podivný styl a argumentaci státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Redlové řádně prošetříte a zjednáte nápravu. Děkuji.
Radomír Silber, Ph.D.
Přílohy:
Příloha 1 Rozhodnutí (datované 14.1.2026) 1 VZN 1788/2025 – 26 JUDr. Miluše Redlové o odložení Podnětu
Příloha 2 Podnět (datovaný 7.12.2025) s podezřením na hrubé porušování zákona a povinností státních zastupitelství se žádostí o přezkum nepravdivých argumentů, nečinnosti a účelových postupů státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze Mgr. Michala Hanycha, který svým rozhodnutím ze dne 28. 11. 2025 4 KZN 259/2025-5 se zcela vyhýbá šetření podezření, že občan Petr Fiala narozený dne 1. září 1964 se zneužitím veřejných funkcí a svého vlivu spáchal trestné činy
Příloha 3 Amnesty International – ČR vývozem zbraní z ČR do Izraele porušuje smlouvu o obchodu se zbraněmi i další mezinárodní závazky, publikováno v DeníkuN
Příloha 4 Trading Economics Zbraně z ČR do Izraele
Příloha 5 Scan z webu ČT – znění popíračského výroku občana Fialy pro ČT
