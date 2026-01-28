Co kdyby...?
28. 1. 2026
Nezapomínejme,
že vyhrožování a zastrašování je jeden ze základních nástrojů
motoristů. Vůči prezidentovi volí možná mírnější slovník, obsah ale
zůstává, píše Michal Matějk Žaloudek.
Děláme
chybu, že se hrozně často necháváme ukolébávat důvěrou, že snad nebude
tak zle. Že se snažíme i v profesionálních obchodnicích s nenávistí
vidět to dobré. Že když Trump řekne “chci Grónsko”, přemýšlíme, zda je
to metafora nebo vtip a hledáme milion jiných výkladů než hrozbu anexí
Grónska.
Ale ono je v mocných lidech obezřetnější vidět radši to špatné. Obzvlášť tedy když říkají hrozné věci.
Když Filip Turek píše: “Smrt všem levičákům!”, je jistě možné, že je to “vtip”, ale mnohem bezpečnější je to kolektivně chápat jednoduše jako volání po zabíjení levičáků a svěřit tu exekutivní moc do rukou pro jistotu někomu jinému. Co kdyby.
Když (pozdější) místopředseda vlády píše Sergiu Almeidovi
, že jako “cizák” “tvrdě zaplatí”, a radí mu co nejrychleji utíkat, až se on dostane k moci, je to jistě možné chápat jako “vtip”.
Ale – call me crazy –, myslím, že bychom možná neměli úplně vylučovat tu možnost, že místopředseda české vlády myslí pod “tvrdě zaplatit” to, co se pod tím obvykle myslí, protože prostě je tak trochu nácek.
Když americké “hnutí” MAGA začalo o některých lidech mluvit jako o “vetřelcích”, bylo to jen jiné slovíčko. Ale na konci (?!) tý skluzavky, která tím slovem začíná, je střílení do lidí.
Německá AfD už ohlásila, že by si přála v Německu podobné milice jako je ICE, které by unášely, mlátily nebo střílely ty, kdo se jim nelíbí. (Asi cítí, že to tam má tradici.)
Nevíme to s jistotou. Ale myslím, že je obezřetnější předpokládat, že čeští motorističtí vtipálci, kteří se k MAGA i k AfD hlásí a slovník mají srovnatelný, mají i podobné sny. Co kdyby.
