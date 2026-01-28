Ruský útok dronem na ukrajinský osobní vlak zabil pět lidí
Útok v Charkovské oblasti odsoudil Volodymyr Zelenskyj jako teroristický čin, který podle něj podkopává „úsilí o ukončení války“.
Útok ruských dronů na osobní vlak v severovýchodní Ukrajině zabil pět lidí, uvedli prokurátoři. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento útok odsoudil jako terorismus.
Prokuratura uvedla, že na místě útoku na vlak, k němuž došlo v úterý poblíž vesnice v ukrajinské Charkovské oblasti, byly nalezeny fragmenty pěti těl.
Vlak jel z Čopu, poblíž západních hranic Ukrajiny s Maďarskem a Slovenskem, do města Barvinkove. Fotografie zveřejněné na internetu ukazují nejméně dva vagóny v plamenech vedle zasněženého železničního náspu.
„V jakékoli zemi by útok dronu na civilní vlak byl považován za terorismus. Nemá to žádný vojenský účel a ani mít nemůže,“ napsal Zelenskyj v aplikaci Telegram.
Uvedl, že toto nejnovější bombardování podkopalo mírové úsilí, a vyzval spojence, aby zvýšili tlak na Moskvu, aby ukončila válku.
„Každý takový ruský útok narušuje stále probíhající diplomatická jednání a podkopává úsilí partnerů, kteří pomáhají ukončit tuto válku,“ napsal na sociálních sítích.
Prokurátoři uvedli, že jeden dron zasáhl vlak a další dva zasáhly oblast vedle něj.
Ve svém příspěvku na Telegramu Zelenskyj uvedl, že vlak přepravoval více než 200 cestujících, z toho 18 ve vagónu, který byl zasažen.
Prokurátoři dříve uvedli, že ve vlaku bylo 155 cestujících. Místopředseda vlády Oleksij Kuleba popsal útok tří dronů jako „přímý akt ruského teroru“.
Oleksandr Pertsovskyi, šéf Ukrzaliznycjia, ukrajinské národní železnice, poděkoval záchranným týmům a spolucestujícím, kteří pomáhali evakuovat lidi, a slíbil, že vlaky budou nadále jezdit.
„Udržet věci v pohybu je stále obtížnější,“ napsal Percovskyi na Facebooku. „Přeskupujeme se. Na některých místech budou zavedena další přísná bezpečnostní opatření, ale ani v těch nejděsivějších dnech se nesmíme vzdát.“
Podle regionálních úředníků zabila salva více než 50 ruských dronů tři lidi a zranila více než 30 v jižním městě Oděsa.
Toto černomořské město, klíčové pro ukrajinský export, je pravidelně bombardováno ruskými silami od jejich invaze na Ukrajinu před téměř čtyřmi lety. Regionální guvernér Oleh Kiper uvedl, že mezi zraněnými byla žena v 39. týdnu těhotenství a dvě dívky.
