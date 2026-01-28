Rheinmetall pracuje na německém ekvivalentu Starlinku, aby snížil závislost armády na Spojených státech
Německá společnost Rheinmetall a výrobce satelitů OHB vyjednávají o společném vývoji internetové služby pro německou armádu podobné americkému Starlinku.
Projekt si klade za cíl poskytnout Bundeswehru bezpečný a autonomní systém srovnatelný s výkonem satelitní internetové sítě vyvinuté SpaceX Elona Muska.
Jednání mezi těmito dvěma průmyslovými skupinami jsou stále v počáteční fázi, ale probíhají v kontextu výrazného zvýšení veřejných výdajů. Berlín oznámil plán vyčlenit 35 miliard eur na vojenskou vesmírnou technologii, aby se snížila závislost na neevropských dodavatelích, především na Spojených státech.
Podle Armina Fleischmanna, koordinátora pro vesmírné otázky jedné z jednotek německých ozbrojených sil, se projekt zaměří především na východní křídlo NATO. Německo posiluje vojenskou přítomnost v Litvě, kde plánuje vytvořit stálou brigádu o 5 tisících vojáků. Technické charakteristiky programu již byly určeny a příslušné orgány pracují na zahájení výběrového řízení.
Pro Rheinmetall, který se historicky specializoval na výrobu tradičních těžkých zbraní (tanků, dělostřelectva, munice), je vesmír novým směrem vývoje. Na konci roku 2025 společnost získala první velkou zakázku v hodnotě 2 miliard eur na výrobu radarových satelitů ve spolupráci s finskou společností Iceye. Radarová technologie umožňuje provádět pozorování i v oblacích, za špatného počasí nebo v noci, a je považována za zvláště vhodnou pro vojenské účely.
