Rusko začalo stahovat vojáky z klíčové základny na severovýchodě Sýrie
28. 1. 2026
Podle pěti syrských zdrojů začalo postupné stahování armády minulý týden a vybavení a těžké zbraně byly v posledních dnech převedeny na ruskou leteckou základnu Hmejmím na západě země. Očekává se, že část kontingentu se vrátí do Ruska.
Ruský kontingent je na letišti v Kámišlí umístěn od roku 2019. Tato základna v hlavním městě syrského Kurdistánu sloužila jako klíčová základna pro kontrolu severovýchodní Sýrie a logistické centrum pro přesun sil.
Stažení ruských sil probíhá na pozadí aktivních akcí syrských vládních jednotek. Tento měsíc jednotky podřízené prezidentu Ahmadu al-Šaráovi znovu získaly rozsáhlé území na severu a východě země od Kurdy vedených Syrských demokratických sil, aby znovu prosadily kontrolu Damašku nad celou Sýrií. V sobotu 24. ledna se strany dohodly na příměří na dobu 15 dní.
Nová syrská vláda, která se dostala k moci asi před 14 měsíci, dříve oznámila svou připravenost plnit dohody s Moskvou, které by zaručily bezpečnost hlavních ruských základen v Hmejmímu a Tartúsu. Jak však poznamenává Anton Mardasov, expert z Ruské rady pro mezinárodní záležitosti, Rusko ztratilo svou roli prostředníka v regionu na pozadí tlaku na Kurdy a zesílené soutěže, což logicky vede k omezení jeho přítomnosti v severovýchodní Sýrii.
