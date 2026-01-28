Na Ukrajinu se vracejí mrazy až -25 °C
"Od pátku začne teplota klesat od severu a severozápadu," řekla Natalia Goleňa, vedoucí meteorologického oddělení Ukrajinského hydrometeorologického centra.
Podle ní se zesílení mrazů objeví začátkem února, od 1. do 5., a mrazivé počasí pravděpodobně potrvá celou první dekádu měsíce.
Goleňa také předpovídá, že o víkendech bude teplota vzduchu na Ukrajině kolísat mezi -14 až -20 °C.
Nejnižší hodnoty – až do -20 °C – jsou předpovídány na západě a severu země, stejně jako ve Vinnyci, Čerkasech, Poltavě a Charkovské oblasti.
"Dne 2.–3. února – pokud bude jasno – jsou na některých místech možné mrazy od -21 °C do -25 °C," uvedla expertka.
Nejnižší teploty jsou předpovídány v západní, severní, střední a východní části území. Během dne se teplota vzduchu bude ve většině oblastí pohybovat od -10 °C do -16 °C, na jihu od -5 °C do -10 °C v noci a od -3 °C do -8 °C během dne, poznamenává Goleňa.
