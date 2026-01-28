14 evropských zemí podepsalo dohodu o boji proti Putinově stínové flotile
28. 1. 2026
Lodě mohou plout pod vlajkou pouze jednoho státu a musí mít platné doklady dokazující jejich bezpečný provoz a pojištění, uvádí společné prohlášení 14 zemí zveřejněné britským ministerstvem dopravy. Tankery, které nesplní tyto požadavky, "mají vlajky dvou nebo více států a používají je podle vlastního uvážení", budou považovány za plavidla bez státní příslušnosti. To umožní úřadům pobřežních zemí zasahovat do jejich aktivit, vysvětluje dokument adresovaný členům mezinárodního námořního společenství. Podle Úmluvy OSN o mořském právu mají válečné lodě právo kontrolovat plavidlo "bez státní příslušnosti", tedy plující na volném moři bez vlajky.
Autoři dokumentu také obvinili Rusko z narušování provozu satelitních polohovacích a navigačních systémů, stejně jako z deaktivace transpondérů přenášejících data o poloze a cílovém přístavu lodí tankery jeho stínové flotily. To podkopává bezpečnost mezinárodní plavby a dohoda uvádí: "Všechny lodě jsou v nebezpečí."
Tankery stínové flotily se pravidelně snaží skrýt informace o svém pobytu. Například se snaží tajně překládat ropu na jiné lodě, aby obešly restriktivní opatření a prodávaly ji jako "čistou". Autoři dokumentu požadují splnění mezinárodních požadavků, které zavazují lodě plout s transpondéry a polohovými systémy zapnutými.
Dokument podepsaly Belgie, Velká Británie, Německo, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Island, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Finsko, Francie, Švédsko a Estonsko.
Prohlášení 14 zemí formalizuje kroky některých z nich k posílení kontroly nad sankcionovanými tankery vyvážejícími uralskou ropu z přístavů Primorsk a Usť-Luga u Baltského moře.
Minulý čtvrtek zadržely francouzské námořní lodě tanker Grinch, o kterém tvrdily, že plul z Ruska pod falešnou vlajkou, tedy že nebyl oficiálně registrován v zemi, ke které prokázal svou příslušnost. Během několika hodin poté se další dva tankery převážející ropu z Murmansku otočily u pobřeží Norska a zamířily zpět do přístavu.
A německé úřady nedovolily zombie tankeru projet do Finského zálivu v Baltském moři; po průjezdu průlivem mezi Dánskem a Švédskem byl nucen otočit se a obeplout Skandinávský poloostrov, zřejmě do Murmansku. Plavidlo s názvem Arcusat není registrováno v žádné databázi.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse