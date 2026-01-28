Kreml vyzval, aby se nečekalo na výsledky trilaterálních jednání se Spojenými státy a Ukrajinou
28. 1. 2026
"Byla by chyba spoléhat na tak vysokou účinnost prvních kontaktů. Je to velmi složitá látka, složité otázky jsou na programu," řekl Peskov. Podle něj stále existuje "velmi vážná práce" na vyřešení konfliktu. Současně je otázka území zásadní pro Rusko, zejména kapitulace neokupované části Donbasu. "To je náš konzistentní postoj, postoj našeho prezidenta," zdůraznil mluvčí Kremlu.
Dále dodal, že po prvním kole trilaterálních jednání zatím není přesné datum nového setkání, ale mělo by se konat začátkem února. Ve dnech 23.–24. ledna se v Abú Zabí konala první trilaterální jednání mezi Ruskem, Spojenými státy a Ukrajinou, kde byly podmínky ukončení války projednávány v uzavřené podobě. Poté ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Kyjev "za žádných okolností" nevzdá kontrolovanou část Donbasu. "Můj postoj k územím zůstává nezměněn," zdůraznil a vyzval všechny strany, včetně Spojených států, ke kompromisu.
Putin poprvé v červnu 2025 otevřeně požadoval, aby Kyjev kapituloval v celém Donbasu, aby válka skončila. Poté se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Anchorage, kde oznámil své podmínky ukončení nepřátelství. To umožnilo ruské straně mluvit o "Anchorage formuli" dohodnuté s Trumpem a trvat na její implementaci během jednání. Spojené státy naopak vypracovaly vlastní mírový plán a téměř zcela se na něm dohodly s Ukrajinou. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstávají území.
Podle The New York Times Washington diskutoval s Kyjevem o nasazení neutrálních sil v Donbasu a stažení ukrajinských a ruských jednotek, ale Moskva takové scénáře odmítla. Kreml zdůraznil, že bez předání ukrajinských území Rusku během jednání bude Moskva nadále usilovat o jejich okupaci vojenskými prostředky.
Zdroj v ruštině: ZDE
