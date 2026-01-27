Zmizelá těla, hromadné pohřby a „30 000 mrtvých“: jaká je pravda o počtu obětí v Íránu?
Svědectví lékařů, zaměstnanců márnic a hřbitovů odhaluje obrovské úsilí státu utajit systematické zabíjení demonstrantů.
Ve čtvrtek 8. ledna začal v jednom středně velkém íránském městě vibrovat telefon doktora Ahmadiho*. Jeho kolegové z místních pohotovostních oddělení začali mít obavy.
Celý týden lidé vycházeli do ulic a policie je vítala obušky a brokovnicemi. S lékařskou péčí by jejich zranění neměla být příliš vážná. Zaměstnanci pohotovosti se však domnívali, že mnoho zraněných mladých lidí se vyhýbá nemocnicím, protože se bojí, že registrace jako pacienti s traumatem povede k jejich identifikaci a zatčení.
Ahmadi (který z obavy před odvetnými opatřeními zůstává v anonymitě) a jeho žena tiše začali ošetřovat pacienty mimo systém íránských státních nemocnic. Upozorněni místní šeptající sítí se k nim hrnuli zranění mladí lidé. Většinou měli povrchová zranění – tržné rány, které vyžadovaly šití a antibiotika. Jak čtvrteční večer postupoval, přicházelo stále více lidí, aby jim ošetřili rány.
Následující den se vše náhle změnilo. Demonstranti stále přicházeli, ale jejich zranění byla způsobena střelbou zblízka a těžkými bodnými ranami, obvykle do hrudníku, očí a genitálií. Mnohá z nich byla smrtelná.
Ahmadi byl šokován počtem zabitých – více než 40 jen v jeho malém městě –, ale vzhledem k výpadku internetu nikdo nevěděl, jaká je situace v celé zemi. Aby si udělal obrázek, Ahmadi sestavil síť více než 80 zdravotnických pracovníků z 12 z 31 íránských provincií, kteří sdíleli své pozorování a data, aby si vytvořili jasnější obraz o násilí>
Jejich pozorování kombinovaná s informacemi z márnic a hřbitovů po celé zemi, začínají odhalovat obrovský rozsah násilí páchaného na Íráncích během státního zásahu. Ahmadi a jeho kolegové se zdráhají uvést přesný počet obětí, ale shodují se, že „všechny veřejně uváděné počty obětí jsou výrazně podhodnocené“. Porovnáním počtu mrtvých, které viděli, s údaji nemocnic odhadují, že by mohl přesáhnout 30 000, což daleko převyšuje oficiální čísla. Vycházejí přitom z závěru, že „oficiálně registrované úmrtí související s represemi pravděpodobně představují méně než 10 % skutečného počtu obětí“.
Odhady počtu zabitých se značně liší, což je způsobeno pokračujícím výpadkem internetu. Íránská vláda přiznala více než 3 000 mrtvých a americká organizace HRANA (Human Rights Activists News Agency), jejíž údaje byly během předchozích zásahů spolehlivé, uvádí, že ověřila více než 6 000 mrtvých a vyšetřuje více než 17 000 dalších zaznamenaných úmrtí, což dává možný celkový počet asi 22 000. Jiné odhady lékařů působících mimo Írán se pohybují až kolem 33 000 nebo více.
Svědectví z márnic, hřbitovů a nemocnic po celé zemi odhalují společné úsilí úřadů o utajení skutečného počtu obětí: těla jsou přepravována v dodávkách na zmrzlinu a nákladních vozech na maso, hromady mrtvých jsou narychlo pohřbívány a stovky těl zřejmě mizí z íránské sítě forenzních zařízení.
Ahmadi používá umírněný a klinický jazyk, ale při popisu násilí, které lékaři zdokumentovali, se rozpláče. „Z lékařského hlediska zranění, která jsme pozorovali, svědčí o brutálnosti bez hranic – jak co do rozsahu, tak co do způsobu,“ říká. Jiný lékař působící v Teheránu řekl: „Jsem na pokraji psychického zhroucení. Masově vraždili lidi. Nikdo si to nedokáže představit... Viděl jsem jen krev, krev a krev. “
Po celém Íránu se v márnicích a na hřbitovech hromadila těla – mnoho nemocnic a forenzních zařízení bylo přetíženo a bylo nuceno odmítat nákladní vozy plné mrtvých těl. Zaměstnanci hřbitovů a forenzních zařízení popisují chaos a uvádějí, že úřady tlačí na rychlé hromadné pohřby, aby zakryly počet mrtvých.
V jedné márnici zaměstnanci uvádějí, že se setkali s několika nákladními vozy naloženými těly, což daleko přesahovalo chladicí a skladovací kapacitu zařízení. Když zaměstnanci protestovali, že nemohou zpracovat takové množství mrtvých těl, byly dva nákladní vozy naložené mrtvými odvezeny jinam – ale když se pracovníci márnice pokusili zjistit, kam byla těla odvezena, zjistili, že je nepřijala žádná z velkých forenzních zařízení v regionu. Lékaři „vyjádřili podezření, že to souvisí s dafn-e dast-e jam’i [hromadným pohřbem]“.
Ahmadiho síť našla nejméně sedm dalších kolegů z forenzních zařízení ve čtyřech velkých provinciích, kteří hlásili podobné zkušenosti. Ověřené video z márnice Kahrizak v Teheránu ukazuje podobné scény, včetně toho, co vypadá jako stovky těl ležících na ulici před zařízením.
Guardian také hovořil se třemi svědky, kteří nezávisle popsali tlak na hromadné pohřby a hromady stovek těl na velkém hřbitově (Behesht-e Sakineh) ve městě Karaj, 30 mil (50 km) západně od Teheránu.
V písemném svědectví Reza*, svědek, který tvrdí, že byl přítomen v Behesht-e Sakineh, říká: „10. a 11. ledna přivezli stovky těl, o kterých se říkalo, že jsou neidentifikovaná a nikdo si je nevyzvedl.“ Mnoho z mrtvých, říká, bylo přepravováno v malých dodávkách, které se obvykle používají pro přepravu ovoce a zeleniny, a ne všechna byla uložena v pytlích na mrtvoly.
„Tato vozidla absolvují desítky cest tam a zpět ze skladovacích zařízení... Viděl jsem v těchto dodávkách těla tak slepená, že bylo potřeba síly, aby se dala od sebe oddělit. Krev byla ještě čerstvá a zaschlá, když je nahromadili do hromady.“
Jeho popis potvrzuje Ahmadi a jeho síť, kteří tvrdí, že v několika městech pozorovali vzorec „chladírenských vozů, které se běžně používají pro přepravu zmrzliny nebo masa“, které „jely v konvoji k forenzním zařízením a zadním vchodům nemocnic“.
Jeden svědek v Behesht-e Sakineh, kterému byl umožněn přístup na místo, aby hledal tělo svého přítele, říká, že osobně prohledal stovky „naskládaných“ těl a že mu zaměstnanci hřbitova řekli, že „jen za poslední dva dny přijali tisíce těl“.
Zaměstnanci mu řekli, že „máme rozkaz pohřbít tato těla do hromadných hrobů“, ale mnozí to odmítli ze strachu z odvetných opatření. Zprostředkoval slova jednoho zaměstnance: „Bojím se to udělat, protože lidé ... nakonec přijdou hledat své pohřešované příbuzné a zabijí mě a pohřbí jako osobu odpovědnou za tyto hromadné hroby.
Zprávy z Behesht-e Sakineh jsou jen jedním z příkladů toho, co se jeví jako celonárodní vzorec, přičemž forenzní lékaři po celé zemi hlásí podobné scény. Lékaři a zaměstnanci márnic zdůrazňují, že typy zranění, které viděli u pacientů a mrtvých těl, naznačují úmyslné, systematické zabíjení a mrzačení demonstrantů, nikoli náhodné, chaotické střílení.
V některých případech nesly vraždy znaky poprav. Zdravotníci z forenzních zařízení ve dvou různých íránských městech popsali, že přijímali těla s střelnými zraněními hlavy zblízka, která byla převezena z nemocničních márnic, zatímco byla stále připojena k katétrům, nasogastrickým sondám nebo endotracheálním trubicím.
„To je velmi podezřelé,“ říká Ahmadi. „Zpravidla se zahraniční lékařské přístroje po smrti odstraní. Jejich přítomnost naznačuje, že tito jedinci zemřeli, zatímco byli stále v aktivní lékařské péči.“
Tyto zprávy odpovídají fotografiím ověřeným íránskou organizací Factnameh, která se zabývá ověřováním faktů. Fotografie ukazují mrtvé pacienty v pytlích na mrtvoly, oblečené v nemocničních pláštích, s připojenými katétry a se zraněními, která vypadají jako střelné rány na čele. Íránský lékař žijící ve Velké Británii, který fotografie analyzoval, řekl: „Z lékařského hlediska se zdá, že těla s připojenými katétry a lékařskými přístroji byla zastřelena přímo do hlavy během léčby.“
I když se zdravotnický personál snaží sdílet své svědectví a data, mnozí se obávají, že skutečný počet mrtvých možná nikdy nebude znám, protože je utajován koordinovaným národním úsilím úřadů zamlžovat počet obětí.
„Mezi tyto mechanismy patří odrazování od návštěv nemocnic, odstraňování těl ze standardních forenzních postupů, přemísťování velkého počtu těl mimo zdokumentovaná zařízení a omezování možnosti zdravotnického personálu registrovat příčiny úmrtí,“ uzavírají lékaři ve svých pozorováních.
Ahmadi říká, že „společně tvoří systém, který má za cíl nejen potlačit protesty, ale také potlačit paměť“.
Zdroj v angličtině ZDE
