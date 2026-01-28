Požadavky občanů na novou vládu
28. 1. 2026
Požadavky veřejnosti na novou vládu se soustředí především na oblasti, které mají bezprostřední dopad na každodenní život a pocit jistoty. Nejvyšší očekávání směřují zejména k dostupnosti zdravotní péče, bydlení, bezpečnosti a k výkonu ekonomiky. Zároveň však veřejnost nepředpokládá, že by se v těchto oblastech podařilo dosáhnout zásadního zlepšení během jednoho volebního období. Přestože jsou na novou vládu kladeny relativně vysoké nároky, většina veřejnosti předpokládá, že se situace v klíčových oblastech výrazně nezmění. Postoje k vládě jsou navíc výrazně podmíněny politickou orientací respondentů, část veřejnosti očekává v příštích letech citelné zlepšení, zatímco jiní počítají spíše se stagnací nebo se zhoršením situace.
