NATO začalo budovat automatizovanou obrannou zónu proti ruské invazi
28. 1. 2026
Generál NATO podrobně hovořil o plánech aliance chránit východní hranice v souladu s novým konceptem "Linie odstrašení na východním křídle". Kromě nasazení zbraní, vojáků a vytvoření operačního velitelského systému je plánováno instalovat senzory a sledovací systémy (na zemi, ve vzduchu, kyberprostoru, ve vesmíru), propojené do jedné velké digitální sítě za účelem vytvoření automatizované obranné zóny.
Senzory detekují nepřítele a aktivují propojené typy zbraní – bojové drony, poloautonomní bojová vozidla, bezpilotní robotické pozemní systémy, automatizované systémy protivzdušné a protiraketové obrany, vysvětlil Lowin. Cílem podle něj je "zajistit rychlou porážku nepřátelských jednotek, podkopat jejich operační schopnosti, připravit je o bojovou sílu a iniciativu". První prvky konceptu jsou již testovány v řadě zemí na východním křídle NATO a využívají se také zkušenosti Ukrajiny s konfrontací s ruskými jednotkami, uvedl generál.
O střelbě stále rozhodnou lidé, řekl Lowin, ale senzory budou armádě sdělovat informace v reálném čase. Mohou to být stacionární nebo mobilní senzory – radarové, akustické, optické, elektronické – kombinované se sběrem zpravodajských informací pomocí pilotovaných systémů, jako jsou letadla včasného varování AWACS, satelity, letecké a pozemní drony.
Ty přenášejí data do centrální stanice, kde jsou analyzována a vyhodnocena pomocí výkonné umělé inteligence, která je začleněna do celkového obrazu situace, řekl generál:
"Tato síť senzorů a zbraní vytváří zónu, ve které může probíhat první fáze bitvy bez přímého kontaktu mezi spojeneckými a nepřátelskými silami."
Evropské země NATO zvyšují bojovou připravenost v obavě, že Rusko by mohlo během několika let eskalovat vůči Evropě – formou ozbrojených provokací nebo rozsáhlejší konfrontace. Mnoho zemí buduje vrstvenou obranu a dokonce se stáhlo z úmluvy zakazující protipěchotní miny, aby je mohly použít v cestě možné ruské invaze.
Polské úřady se připravují podepsat smlouvu na výstavbu "největšího protidronového systému v Evropě," uvedl nedávno ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz v rozhovoru pro Gazetu Wyborczu. Podle něj bude systém zahrnovat "různé typy zbraní" a jeho výstavba vychází z "naléhavé operační potřeby".
Zdroj v němčině: ZDE
