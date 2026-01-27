Descartes, Pascal, salóny a Fronda – pohled do francouzské kultury 17. století
27. 1. 2026 / Boris Cvek
První je typický filozof a vědec, jak ho známe a jak by rád viděl on sám sebe. Zakladatel moderní filozofie a vědy. Druhý je teolog, který opírá celou svou filozofii o scholastické pojetí Boha. Rozum nemůže klamat, protože existuje harmonie mezi ním a podstatou světa, garantovaná Bohem. Třetí je Descartes mystik, který prodělává konverzi pod vlivem vyšších sil, aby založil svou filozofii.
Čtvrtý je Descartes osamocený poutník, který po vzoru starší literatury bloudí světem a překonává ďáblovy nástrahy. Jenže je to zvláštní poutník, jeho dobrodružství jsou uvnitř jeho mysli. Ďábel je vyřízen hned na začátku jako iluze. Descartes jako poutník není poutníkem ve světě s předem danou strukturou a pravidly, naopak on sám vytváří nový svět a nová pravidla. Mysl je zde zcela pod svou vlastní kontrolou a pravda je vysvobozena, stejně jako u Ramuse (kalvinista Petrus Ramus), z pout jazyka. Je nahlédnuta myslí.
Tento projekt měl nedozírné následky pro dějiny evropského myšlení. Hlásí se k němu vlastně ještě Wittgensteinův Tractatus a celá analytická filozofie (skutečné zhroucení celého tohoto projektu ve filozofii přinesl až tzv. pozdní Wittgenstein, ale ještě Quineovy představy o poznání založeném na smyslových stimulech jsou karteziánským pojetím pravdy nakaženy). Mezi prvními, kdo na tento způsob myšlení zaútočili, byl Pascal, který pod vlivem vlastní náboženské konverze potřeboval vrátit mysl ke zjevení, k evangeliu. Zaútočil na karteziánský rozum jeho relativizací a důraz dal na pravdu srdce. K tomu je níže citace.
26.-28. srpen 1648 – v Paříži rostou barikády. Šlechta, pařížský parlament (soudní dvůr) a lid se bouří proti cizákovi, faktickému vládci Francie (Ludvík XIV. má deset let), kardinálu Mazarinovi. Těmto událostem se říká Fronda. Esej se zabývá tím, že literární produkce té doby – včetně novin (newspapers) a pamfletů – reflektovala a sama tvořila události. Nejslavnější svědectví o Frondě jsou Paměti kardinála de Retz, přímého účastníka na straně vzbouřenců (k tomu více níže v poznámce). Esej ukazuje, jak lidé, kteří byli událostem nejblíže, je zachycují nejvíce zaujatě. Vlastně sama fyzická integrita události se zcela rozpadá, pokud jde o její líčení „očitými svědky“.
Za Frondy se velmi ujala tvorba pamfletů, byly jich vydávány tisíce. Polemické pamflety proti Mazarinovi, tzv. Mazarinády (podle názvu pamfletu sepsaného zřejmě Scarronem), byly populární nejvíce. Pamflety ale vydávaly obě strany a obě strany k tomu měly najaté profesionály. Říkalo se, že půl Paříže tiskne a půl Paříže čte. Samozřejmě tato tradice se pak plně projevila za Francouzské revoluce. Máme tu tedy karteziánský racionalismus, corneillovský heroismus, ale když o něco jde, vidíme pamflety, noviny, řvaní, vášně. Fronda byla nakonec potlačena, z hlediska skutečné revoluce šlo spíše o frašku. Ale na mladého Ludvíka XIV. zapůsobila tak, že se rozhodl pro budování absolutistické monarchie.
1654 – Madelaine de Scudéry do svého románu Clélie dává mapu, která se stane velmi vlivnou v tom, jak vysvětluje milostnou cestu k ženskému srdci. Od roku 1610 vznikají Paříži neformální, neoficiální, ale velmi vlivná, intelektuální a kulturní centra v salónech několika málo důležitých žen. Scházejí se zde lidé a konverzují. Vrcholem požitku a umění zde je to, čemu se pak říká esprit, duchaplnost. Pokračování této kultury lze najít ještě v Proustově Hledání ztraceného času, tam jde ale spíše už jen o karikatury. Poslední skutečně vlivné salóny jsou z počátku 19. století.
Tyto salóny, kterým bezpodmínečně vládnou ženy, jsou opakem mužské Académie Française a postupně získávají politickou moc. Během Frondy, občanské války, vládkyně těchto salónů řídí vojenské operace. Po porážce Frondy se salóny proměnily v kroužky, kde se o událostech mluvilo, ale už skončil reálný vliv na ně. Větší význam získala tematika milostných dobrodružství, umění svádět. Pojetí ženy v těchto salónech bylo vyloženě emancipační, rovnocenné mužům.
Zde se objevují myšlenky, že žena má právo kontroly nad svým tělem, má právo rozhodovat o tom, zda otěhotní, o tom, koho si vezme atd. Je to zvláštní paradox: na pozadí utužující se kontroly veřejného prostoru, na pozadí oslavování patriarchátu, autority, Boha jako absolutního vládce, vzniká zcela jiný, opačný prostor, všem vzdělaným lidem té doby známý a nesmírně vlivný i v oblasti nejvyšších kruhů. Pokud jde o milostná témata a státní politiku, Ludvík XIV. se stal mnohem prudérnějším po svém sňatku. Ale nikdy nedošlo ke skutečnému potlačení této tematiky a kultury. Z prostředí salonů vychází celá tradice francouzských moralistů (La Rochefoucauld). Naopak osvícensky zaměřená revoluce roku 1789 politický vliv vzdělaných žen (jakou byla v 17. století třeba Mme de Sévigné) zejména ve strachu z moci salónů omezila prakticky na nulu.
Nyní ale zpět k Pascalovi:
„But instead of defending religion through rational arguments, Pascal starts by denouncing rational discourse. He uses skeptical arguments to demonstrate the instability and cultural relativity of human beliefs (BC: Montaigne), thus undermining the rationalist claim to universality. Ironically, Pascal's view imply a double move related to language. On the one hand, he realizes that Descartes's ideal of complete linguistic clarity (BC: mladý Wittgenstein) is impossible to attain, since any attempts to define all our words must necesarily rest on a few undefined primitive terms. On the other hand, as a representative of the classical tradition, Pascal writes as if language unproblematically reflected thought. His confidence in laguage is perhaps related to the tempered nature of his skepticism. Although mistrust of reason leads him to rely on the heart, he nevertheless avoids complete incertitude, since the dictates of the heart teach us to listen to some extent to reason, feeble as it is. Pascal does not reject the validity of scientific discourse at its own level; he only aims at subordinating the order of truth to a more complete view of the human condition. (…) No philosophy, Pascal claims, draws an accurate picture of our paradoxical nature. The closest approximation to it Pascal finds is the Augustinian doctrine of original sin, which explains the geeble greatness of humans as a vestige of God's original purpose in creating them, and their wretchedness as resuling from the Fall. Philosphical reflection inevitably leads to religion.
The persecution of Port-Royal and the Jansenism during the second half of the century weakened the chance for Pascal's critique to be heard. The dominant forces of French Catholicism were more ready to compromise with a watered-down version of Cartesian rationalism that was also platable to monarchy, than with the extreme vision of Pascal, with its sharp distinction between scientific knowldge and religion. Later, Romanticism and existentialism would také up Pascal's themes.“
Denis Hollier (ed.): A New History of French Literature, Harvard University Press 2001, str. 287-288.
Paul de Gondi, kardinál de Retz, v Pamětech vzpomíná na to, co se s ním stalo, když zjistil, že by se mohl stát pařížským arcibiskupem:
„Nedělal jsem pobožného, protože jsem si nemohl být jist, že bych dokázal vytrvat v přetvářce: ale choval jsem se velmi uctivě k pobožným, což je v jejich očích jedna z největších známek zbožnosti. Dokonce jsem i své radovánky a svá povyražení přizpůsobil ostatnímu způsobu svého života. Nemohl jsem se obejít bez milostných potěšení, ale styky s mladou a koketní paní de Pommereux mi vyhovovaly; měla kolem sebe kdejakého mladíka, nejen doma, ale stýkala se s nimi i u jiných sobě podobných, a zjevné milostné pletky druhých zakrývaly tu mou, která byla, nebo aspoň za nějaký čas byla úspěšnější.
Zkrátka a dobře, moje chování přineslo dobré výsledky, dokonce do té míry, že po pravdě jsem byl mezi lidmi svého povolání v módě a že i pobožní sami opakovali po panu Vincentovi, který na mne použil těch slov evangelia, že sice nejsem dost zbožný, ale že nejsem příliš vzdálen království božího.“
