Je čas, aby Izraelci hovořili o masovém zabíjení Palestinců v Gaze
27. 1. 2026
K dnešnímu dni bylo v Gaze zabito asi 70 000 lidí a asi 170 000 bylo zraněno. Většina z nich byli civilisté a většina obětí byla způsobena leteckými údery.
Je zřejmé, že členové elitních jednotek IDF, zejména zpravodajské služby, operační jednotky a letecké posádky, prokázali během války vysokou míru poslušnosti. Jsou zodpovědní za většinu civilních obětí v Gaze, píše izraelský deník Haaretz.
V komentáři z minulého týdne (Haaretz, 20. ledna) Yagil Levy poukázal na jednu z nejbolestivějších otázek souvisejících s válkou ze 7. října – diskurs o pomstě jako motivaci k ubližování nevinným lidem v Gaze.
Levy se zmiňoval o vojácích a v této souvislosti uvedl dvě motivace pro pomstu: teologický význam pro vojáky z haredského sionistického proudu a pro bojové vojáky z dělnického prostředí právo být hrdý na neomezené použití síly.
Ve skutečnosti existovala i třetí, početná a významná skupina, která použila míru násilí, která neměla v historii izraelských válek obdoby, a která byla zodpovědná za většinu civilních obětí války v Gaze. Jedná se o členy elitních jednotek, zejména zpravodajských, operačních a leteckých posádek.
Je příliš brzy na to, abychom mohli určit, zda a jak byli ovlivněni diskurzem pomsty, ale je jasné, že tato skupina prokázala během války vysokou míru konformity – bezprecedentní v historii izraelských obranných sil a rozhodně v historii izraelského letectva.
Abychom věci uvedli na pravou míru, zde jsou dvě relevantní události z minulosti.
9. října 1973, jeden z nejtěžších dnů jomkipurské války, se ministr obrany Moshe Dayan a náčelník generálního štábu IDF David Elazar rozhodli vložit většinu svých zdrojů do vítězství ve válce na Golanských výšinách. Dramatickým prvkem v průběhu bitvy mělo být bombardování hlavních vojenských cílů v Damašku. Premiérka Golda Meirová, která se obávala civilních obětí, souhlasila s tímto krokem až po silném nátlaku, a poté, co jí bylo sděleno, že k civilním obětem skutečně došlo, později podobné útoky vetovala.
Během libanonské války v roce 1982 vyvstaly obavy z možných civilních obětí a zbytečného ničení při leteckých útocích během dvou incidentů, ke kterým došlo ve stejný den. To mělo významný dopad na ochotu leteckých posádek pokračovat v útocích na podobné cíle. Když se o tom dozvěděl velitel IAF David Ivry, vydal rozkaz, ve kterém stanovil, že v jakékoli situaci, kdy se letci obávají významných civilních obětí, mají kontaktovat přímo jeho a rozhodnutí učiní on, nikoli oni.
V této válce tomu tak nebylo. K dnešnímu dni bylo v Gaze zabito asi 70 000 lidí a asi 170 000 bylo zraněno. Většina z nich byli civilisté a většina obětí byla způsobena leteckými údery.
Vyšetřování v prvních měsících války zjistilo, že rozhodování o cílech úderů bylo založeno na systémech umělé inteligence, které identifikovaly osoby k zabití, struktury k zničení a příležitosti k zásahu cíle. Konečné schválení útoku na cíl vydávali zpravodajští důstojníci, ale je zřejmé, že se jednalo o téměř automatický proces, který trval obvykle jen několik sekund. Tak tomu bylo i v případech, kdy podle výstupních dat systémů nebylo jisté, zda je identifikace cíle správná, a dokonce i v případech, kdy výpočet „vedlejších škod“ podle systémů dosáhl 10, 15 a někdy dokonce 100 nevinných lidí.
Je těžké zjistit, kolik vojáků se na tomto procesu podílelo, od těch, kteří systémy, které přijímaly data a vydávaly cíle, vybudovali a provozovali, přes ty, kteří údery schvalovali, až po ty, kteří stiskli spoušť. I podle konzervativních odhadů však šlo o stovky lidí, kteří tak či onak zabili nebo zranili desítky tisíc nevinných civilistů a způsobili bezprecedentní civilní destrukci.
A zde přichází otázka, kterou se žádná vyšetřovací komise, ať už státní vyšetřovací komise nebo jakákoli jiná, nebude snažit řešit: Jak je možné, že ani v této velké skupině, jejíž členové byli většinou vychováni ve stabilních, zámožných rodinách a získali liberální, sekulární vzdělání, nikdo, pokud je nám známo, neřekl „už dost“ a odmítl uposlechnout rozkaz.
Nelze tvrdit, že o tom nevěděli. Je pravda, že izraelská média z větší části uvalila dobrovolnou cenzuru na probíhající tragédii, ale kdokoli mohl sledovat vysílání zahraničních sítí a pochopit, co se děje v Gaze. Ve vzácných případech, jako například v případě Mohammeda Abu al-Qumsana, který šel vyřídit rodné listy pro dvojčata, která jeho žena porodila čtyři dny předtím, a po návratu zjistil, že všichni tři byli zabiti při izraelském leteckém útoku, o tom informoval i Ynet.
Pro tuto kolektivní poslušnost může existovat mnoho vysvětlení a masakr ze 7. října a následná diskuse o pomstě jsou dobrým výchozím bodem. Vzhledem k pozadí skupiny, která systém provozovala, to však nestačí. Některá vysvětlení jsou environmentální: absence fyzického kontaktu s cílem útoku; odpovědnost sdílená mezi mnoha subjekty, která zastírá pocit osobní odpovědnosti; tendence spoléhat se na technologické prostředky jako řešení morálních dilemat a odborný žargon, který neutralizuje instinktivní pocity.
Další vysvětlení se týkají škol, které neučí studenty klást obtížné otázky; pokračující okupace, která stírá identitu Palestinců jako lidských bytostí, a způsob, jakým média zprostředkovávají válku Izraelcům. K tomu bychom měli přidat také určité prvky univerzální kultury obecně a izraelské kultury zvláště, které způsobují, že tendence k konformitě a poslušnosti je dominantnější.
To vše však nestačí. Po šestidenní válce, která byla všeobecně považována za oprávněnou a v níž IDF z větší části dodržovala bojovou etiku, vzniklo „siah lohamim“ – dialog mezi válečnými veterány o jejich zkušenostech. Nyní tomu tak není. Morální vakuum vytvořené touto strašnou válkou vyžaduje odpovědi. Nastal čas začít o tom mluvit.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse