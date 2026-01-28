Objekty Kyjevsko-pečorské lávry byly poškozeny ruským útokem
"Poprvé od 2. světové války byl v důsledku bojů zasažen cíl Kyjevsko-pečorské lávry. Pokaždé za tím stojí Moskva, jako tomu bylo v roce 1918; stejně jako tomu bylo, když byla na příkaz Moskvy v roce 1941 vyhozena do povětří Katedrála Nanebevzetí, a na rozkaz Moskvy nyní nad Kyjevem létají drony a rakety typu Šáhid, včetně poškození Kyjevsko-pečorské lávry," uvedl Ostapenko.
Ředitel rezervace upřesnil, že budovy č. 66 (vstupní část do komplexu) a č. 67 (kostel Zvěstování) byly poškozeny.
Podle něj byla část oken a dveří rozbita výbušnou vlnou. Poškozeny byly také fragmenty omítkového povrchu. Samotné jeskyně nebyly poškozeny, uvedl Ostapenko.
Dále poznamenal, že Lávra utrpěla přímé poškození poprvé v důsledku výbuchu leteckého cíle. Dříve byly zaznamenány úlomky a byly nalezeny také úlomky zničených předmětů.
Generální ředitel také uvedl, že kvůli výpadku proudu nebyl aktivován seizmický senzor, což umožňuje určit dopad výbuchu na zařízení rezervace.
Místopředsedkyně vlády pro humanitární politiku a ministryně kultury Teťana Berežna uvedla, že na místě pracovali specialisté z rezervace a Národní policie.
"Dnes provedeme podrobnou technickou inspekci a ihned zahájíme obnovu a konzervaci," napsala na Facebooku 26. ledna.
Berežna také uvedla, že od začátku plnohodnotné invaze bylo zničeno 1 640 kulturních památek a 2 446 zařízení kulturní infrastruktury.
"Letos slaví lávra své 975. výročí. A právě teď ji zasahují ruské rakety. Svět by měl vědět, že nejde jen o válku proti Ukrajině. To je válka proti světové kultuře," dodala místopředsedkyně vlády.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
