Válka v Myanmaru směřuje v roce 2026 k bodu zlomu
28. 1. 2026
V návalu vleklého cvičení Myanmaru ve vojensky organizovaných volbách přinesou nadcházející měsíce mnoho mediálních komentářů ohledně nových předstírajících mužů "civilní" vlády junty a ohledně míry vřelosti, jež přivítá jejich snahy o získání mezinárodní legitimity, kterou doma postrádají.
Nic z toho nebude odrážet základní realitu krize: životaschopnost nové sestavy v Naypyidawu, její boj o důvěryhodnost a snahy o záchranu ochromené ekonomiky budou měřeny nikoli klimatizovanými ministerstvy a think-tanky v regionu, ale průběhem války vedené na rýžových polích a kopcích země.
V konfliktu, který se chystá vstoupit do šestého roku s minimem jistot kromě nepřekonatelného politického rozdělení a dalšího lidského utrpení, čelí obě bojující strany náročným výzvám: armáda, neboli Tatmadaw, poháněná centralizovanou vizí pretoriánské správy, a volná aliance etnických menšin a většinových frakcí Bamar sjednocených kolem federálně-demokratické vlajky.
Jak na tyto výzvy v roce 2026 zareagují výrazně ovlivní, možná dokonce rozhodne o výsledku války, kterou Tatmadaw pravděpodobně neprohraje, ale stejně tak bude mít problém ji vyhrát.
Po měsících reorganizace a posilování byla v druhé polovině roku 2025 opět prosazena bojová iniciativa, kterou armáda ztratila kvůli dramatickým ofenzívám opozice na konci roku 2023 a v roce 2024.
V mnohostranném a překvapivě dobře vedeném tažení během období dešťů, které trvala až do prosince, se armáda zotavila významnými postupy v severovýchodním státě Šan, východním státě Karen a centrální oblasti Mandalay.
Tatmadaw s částečně obnovenou důvěrou nyní čelí dvěma odlišným, ale občas se překrývajícím strategickým výzvám, které — ačkoliv jsou podobné těm z roku 2025 — budou vyžadovat odlišné operační přístupy.
Tažení 'Tři všechny'
První se soustředí na vleklou, široce roztříštěnou protipovstaleckou operaci, která váže desítky tisíc vojáků v srdci Bamaru v oblastech Bago, Magwe, Mandalay a neméně důležitě Sagaingu.
Toto pomalu vedené tažení, které si armáda nemůže dovolit ztratit, je založena na tom, aby nakonec vojensky i politicky zkrotila opoziční Lidové obranné síly (PDF), které dominovaly venkovskému vnitrozemí od prvních měsíců války v roce 2021. Plánovači Tatmadaw nepochybně vidí proces trvající minimálně několik dalších let.
Dosud pěchotní razie zaměřené na vzdorovité vesnice nebo dokonce celé městečka spoléhaly na taktiky vycházející z desetiletí zkušeností z etnických pohraničních oblastí Myanmaru, kde měly volnou ruku "Tři všechny" z 2. světové války císařského Japonska proti střední Číně – spalit vše, vyplenit vše, zabít všechny.
Operace na úrovni praporu, zahrnující výpady několika stovek vojáků, byly obvykle podpořeny dělostřeleckou palbou z místních palebných základen a rostoucím tempem leteckých úderů. Úmyslné zásahy civilních cílů, aby se lépe vytvořil klín mezi odbojovými silami a stále vyčerpanější venkovskou populací, se staly standardním postupem.
Příliv a odliv tohoto konfliktu se nevyhnutelně bude táhnout až do roku 2026. Bylo by naivní očekávat jakoukoli radikální změnu taktiky od Tatmadawu, síly, v níž je pohrdání civilisty hluboce zakořeněnou v institucionální DNA.
Nicméně v kontextu vlády vedené armádou podporovanou Stranou solidarity a rozvoje, která se snaží rozšířit svůj vliv, se zdá pravděpodobné, že spolu s vojenskými klacky přinese příští rok i mrkev, která má za cíl oslabit odhodlání odporu prostřednictvím hotovostních plateb a příměří typu "žít a nechat žít", která nabídnou určitou stabilitu.
Jak úspěšné tyto snahy budou, bude do značné míry záviset — jak je popsáno níže — na tom, jak se PDF přizpůsobí válečným změnám.
Velké vojenské útoky
Druhá strategická výzva Tatmadawu se soustředí na velké ofenzívy vedené hlavně proti mnohem větším a lépe organizovaným etnickým silám.
Předznamenány monzunovým tažením v roce 2025 a sdružující celou škálu vojenských prostředků, tyto akce budou mít za cíl znovu získat kontrolu nad klíčovými politickými a ekonomickými centry a klíčovými dopravními tepnami je spojujícími.
Největším cílem v hledáčku armády bude bezpochyby mocná Arakanská armáda (AA) — s odhadem 40 000 pravidelnými vojáky v terénu, největší nestátní aktér Myanmaru — která nadále ovládá téměř celé západní pobřežní stát Rakhine.
Kromě toho, že představuje trvalou hrozbu pro hlavní město státu Sittwe a přístav Kyaukphyu na jihu — kde se bojující režimní posádky drží — je nacionalistická armáda Rakhine také nebezpečně vytrvalým trnem v odhaleném západním křídle Naypyidawu, který nelze v roce 2026 ignorovat.
Pokud nebude AA ochotná souhlasit s příměřím, boje na všech těchto frontách, které byly už v roce 2025 silné, téměř jistě v roce 2026 ještě eskalují. Pro Tatmadaw by znovuzískání území ztraceného v roce 2024 od odhodlaného a dobře zakořeněného etnického nepřítele mohlo znamenat počet obětí s politickými důsledky, i pro vojenskou proxy administrativu v Naypyidaw.
Dalšími pravděpodobnými cíli ofenzívy v roce 2026 budou severní Sagaing, kde Kačinská armáda za nezávislost (KIA) působí na podporu místních PDF, a severovýchodní části státu Kačin, kde je klíčovým cílem obnovení kontroly nad ztracenými územími, kde se nachází ekonomicky důležitá těžba vzácných zemin.
Zda režim dokáže zajistit celou cestu z Lashio do Muse na čínské hranici, aniž by ohrozil nejistá, Čínou vnucená příměří dosažená s velkými etnickými silami Kokang-čínskomyanmarské národní demokratické aliance (MNDAA) a Ta'angské národní osvobozenecké armády (TNLA), je ještě spornější.
Úspěch či neúspěch těchto hlavních útočných operací bude záviset na pokračujících snahách řešit dvě trvalé slabiny, se kterými se Tatmadaw potýká desítky let, ale které současná občanská válka postavila do kritického popředí.
Nucená branná povinnost
Jedna se soustředí na kvantitu: chronický podstav na úrovni bojového praporu v armádě, která je už geograficky přetížená. Druhým je otázka kvality: nedostatek zkušeností s komplexními kombinovanými operacemi v armádě zaměřené na války nízké intenzity v buši pohraničních oblastí.
Začátkem roku 2024 zavedná povinná vojenská služba se snažila řešit nedostatek lidské síly a povolala nejméně 90 000 odvedenců k posílení pozemních sil, které se pod tíhou ztrát a dezercí do konce roku 2023 pravděpodobně zmenšily na ne více než 120 000 bojeschopných vojáků.
Alespoň na papíře nový přírůstek směřuje ke zdvojnásobení bojového personálu, což bylo zřejmé v loňských taženích na výrazně větších praporech.
Tento proces nevyřešil všechny nedostatky, ale poskytl polním velitelům zoufale potřebné odpočinkové prostory a lidské schopnosti — nebo kanonenfutr — k tomu, aby mohli pokračovat v rozsáhlých ofenzívách zaměřených na zvrácení celkového průběhu války.
Zda se v roce 2026 podaří udržet nouzovou brannou povinnost — stále více závislou na nátlaku a krátkých výcvikových obdobích — tempem jako v letech 2024 a 2025, nepochybně přitáhne pozornost v Naypyidaw.
A pokud ano, jaký bude dopad na bojové prapory obsazené rostoucím podílem odvedenců, kteří alespoň zpočátku postrádají zkušenosti a nadšení pro boj?
Existuje bod, za nímž větší počty znamenají tím vyšší ztráty a dopad na morálku a stávají se spíše zátěží než aktivy? Nebo naopak, slouží tlaky boje, které vytvářejí soudržné bojové jednotky, k rychlému vyvážení nezkušenosti a slabé motivace?
Na tyto otázky neexistují jednoduché odpovědi. Pro Naypyidaw však jednou z největších sázek roku 2026 bude posílání větších počtů odvedenců do masových ofenzív, zejména v Rakhine, a doufání, že přinesou stejné pozitivní výsledky jako loni.
Na úrovni kvality již budování schopností kombinovaných zbraní prostřednictvím integrace pěchoty, dělostřelectva, obrněné techniky, dronů, letecké síly a logistické podpory vykazuje známky úspěchu. Pokroky dosažené v bojích podél dálnic mezi Mandalajem a Lashiem na severovýchodě a od Hpa-an po Myawaddy na thajské hranici údajně byly do značné míry výsledkem zlepšení taktických dovedností.
Rostoucí využívání dronové technologie dovážené z Ruska a Číny je klíčovým prvkem této kombinace, přičemž tři školy provozované novým ředitelstvím pro boj drony založeným v roce 2024 nyní školí specializované jednotky dronů, které lze připojit ke stávajícím formacím.
Stále bližší vztah mezi tradičně xenofobním Tatmadawem a ruskou armádou, který je z velké části zastíněn mediálním zaměřením na čínskou podporu režimu, nepochybně byl důležitým prvkem této učební křivky.
Kromě široké škály ruského vybavení na zemi i ve vzduchu byl při budování nové kapacity pro operace kombinovaných zbraní významný i kumulativní dopad společných výcvikových programů, ruských poradců v Naypyidawu i v terénu a koordinační a plánovací role Společného protiteroristického výboru Myanmar-Rusko (MRJCTC).
Koordinace odporu
Dosud ozbrojený odpor Myanmaru vděčí za svou odolnost odhodlání, vynalézavosti a rozsahu celonárodního lidového povstání. Ale v roce 2026, tváří v tvář obnovenému Tatmadawu, hrozí, že tyto silné stránky zeslábnou, pokud nebudou posíleny změnou ve dvou klíčových oblastech — jedné organizační, druhé taktické.
Za prvé, volební tah Naypyidawu — kromě postupů Tatmadawu během období dešťů a poklesu morálky odporu — podnítil rostoucí uznání, že vojenská reforma a větší koordinace jsou nyní strategickými imperativy.
Nejvýraznějším projevem nového realismu byl vznik Aliance jarní revoluce (SRA) v polovině prosince 2025. Nová skupina spojující širokou škálu 19 ozbrojených frakcí, včetně etnických aktérů a nezávislých Bamar PDF, se snaží obejít narůstající nedůvěru mezi většími etnickými ozbrojenými organizacemi (EAO) a Národní jednotnou vládou (NUG) zakořeněnou v bamarské politice Národní ligy pro demokracii (NLD) Aung San Suu Kyi.
Na vojenské úrovni, na kterou se zaměřuje, nabízí SRA perspektivu společného orgánu náčelníků štábů, který usiluje o podporu strategické koordinace, včetně spolupráce s hlavními organizacemi EAO a PDF přidruženými k NUG.
Na tomto pozadí bude ústřední výzvou pro její vedení v roce 2026 reakce na železný zákon povstalecké války: partyzánské jednotky typu udeř a ustup nikdy nemohou zvítězit proti pevně zakořeněné, soudržné armádě.
Pokud nedojde k politické explozi režimu — což je naprosto nepravděpodobný scénář — musí ozbrojený odpor v srdci Myanmaru buď přejít na vyšší úroveň války, což vyžaduje vytvoření centrálně koordinovaných mobilních brigád operujících polokonvenčně na širších územích, nebo naopak čelit období patové situace následované postupnou marginalizací poháněnou kooptací, válečnictvím a banditstvím.
Události ve druhém týdnu roku 2026 zdůraznily proměnlivost těchto napětí. V demonstraci síly před druhým kolem voleb 11. ledna zasáhlo několik jednotek PDF v regionu Bago severně od Rangúnu režimní základny v řadě městských částí podél hlavních severojižních dálnic bezprecedentní vlnou koordinovaných, tvrdých útoků.
V následujících dnech však armádní jednotky podporované letectvem reagovaly, aby znovu získaly ztracené pozice a fakticky obnovily status quo ante.
Optické drony
Taktický prvek, který má potenciál v roce 2026 přetvořit toto bojiště, zahrnuje technologii dronů s optickými vlákny z pohledu první osoby (FPV).
V podstatě jsou drony FPV s optickými vlákny — které v roce 2025 proměnily válku na Ukrajině — v současnosti jediný způsob, jak mohou odbojové síly v Myanmaru zasáhnout režimní letecké základny, sklady paliva, sklady munice a další klíčovou vojenskou infrastrukturu ze vzdáleností až 20 kilometrů.
V nejjednodušší podobě umožňuje ručně vypouštěný sebevražedný dron FPV pomocí tenkého optického kabelu za ním navigované "pilotem" v zákulisí, vybaveným headsetem a přepínačem, z odstupu navádět prostředek k cíli během letu odolného vůči elektronickému rušení, které nyní chrání všechna strategická zařízení v Myanmaru.
Od konce roku 2025 některé opoziční síly technologii tiše testují s dobrým úspěchem. Výzvou v roce 2026 bude podpořit montáž a nasazení několika široce standardizovaných modelů dronů na rozsáhlých územích země, kde byly produkce, taktika a dopad dosud rozděleny mezi řadu místních skupin.
Na začátku klíčového roku bude významná změna vyžadovat uznání odporujících seniorů, že optické FPV nejsou volitelnou nikovou technologií, ale jedinečně účinným způsobem, jak vyrovnat poměr sil na bojišti, kde měsíc co měsíc hrozí, že se rovnováha vychýlí v jejich neprospěch.
Teprve tehdy může získávání komerčně dostupných komponent z rozsáhlých čínských online trhů umožnit rozptýlené montáže v rozsahu schopném ovlivnit průběh války — nejprve ve stovkách a poté, během několika měsíců, v tisících.
Zdroj v angličtině: ZDE
