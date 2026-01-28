Globální ultrapravice - včetně nacistů - se sjela do Jeruzaléma kritizovat muslimy a migraci
28. 1. 2026
Konference, která se konala v den Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, hostila několik předních osobností stran s nacistickou minulostí. Řečníci obvinili islamismus z globálního antisemitismu a obvinili jak své oponenty, tak OSN z antisemitské nenávisti.
Na druhé výroční mezinárodní konferenci izraelské vlády o boji proti antisemitismu, která se konala v úterý v Jeruzalémě, se řečníci z globálního diplomatického i soukromého sektoru – převážně však z politického spektra od pravice po krajní pravici – zabývali vlnou antisemitismu, která se zvedla od 7. října.
Konferenci, která se konala v Mezinárodní den památky obětí holocaustu, pořádalo izraelské ministerstvo pro diasporu. Během celé akce řečníci zdůrazňovali, že islamismus a islámská radikalizace jsou hnacími silami antisemitismu po celém světě, zejména v Evropě. Často se hovořilo o „červeno-zelené alianci“, partnerství mezi islámskými silami a komunistickými a levicovými skupinami.
Diskutovalo se však také o antisemitismu v rámci rostoucího hnutí tzv. „woke right“ (liberální pravice), jehož příkladem je americký komentátor Tucker Carlson – častý předmět otázek panelu.
Ve svém úvodním projevu prezident Isaac Herzog vyzval instituce, aby přijaly definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu, která podle kritiků spojuje kritiku Izraele s nenávistí vůči židům – a zároveň odkázal na rozhodnutí newyorského starosty Zohrana Mamdaniho tuto definici zrušit a dodal, že popírání Izraele jako národní vlasti židů „je antisemitismus“.
Ministr pro diasporu Amichai Chikli řekl, že silou, která se dnes snaží ublížit židům, je „islamistický fanatismus, hluboce ovlivněný nacistickou ideologií a v jistém smyslu jejím pokračováním“. Pokračoval: „Tato konference se snaží zbavit politické korektnosti“ tím, že označuje radikální islám za dědice Hitlerovy ideologie.
„Nejde pouze o boj židovského národa,“ dodal ministr za Likud. „Je to boj svobodného světa proti imperialismu a tyranii fanatického islamismu – proti masovým vraždám a znásilňování, proti hrůznému barbarství a jeho snaze podplatit vlivné osoby a rozhodující činitele po celém světě.“
Ministr pro záležitosti diaspory Amichai Chikli hovoří na mezinárodní konferenci o boji proti antisemitismu v úterý.
Albánský premiér Edi Rama zaujal mírnější postoj a zdůraznil závazek Albánie vůči židovskému národu. „Dnes se antisemitismus opět objevuje, otevřeně a bezostyšně, často maskovaný jako politická kritika, kulturní úzkost nebo, co hůře, morální nadřazenost.“
Častým tématem byl také teroristický útok z minulého měsíce v australském Sydney. Rabín Yehoram Ulman, zakladatel Chabad of Bondi, který při střelbě přišel o svého zetě, řekl, že australští židé se po antisemitském útoku neschovávali, ale reagovali ještě větší viditelností a praktikováním židovství. „Antisemitismus nás nikdy nesmí definovat,“ řekl. „Definuje nás pozitivní židovská identita.“
Scott Morrison, bývalý předseda australské Liberální strany, který v letech 2018 až 2022 zastával funkci předsedy vlády, ostře kritizoval vládu Anthonyho Albanese za to, že nechrání židovské obyvatelstvo země.
„Pro naši židovskou komunitu jsme národ, který porušil svůj slib – slib bezpečnosti a svobody od pronásledování a strachu,“ řekl.
Doporučil, aby Austrálie řešila domácí radikalismus, který vedl otce a syna k tomu, že během oslav Chanuky pobili židy, a to prostřednictvím dohledu a regulace islámského extremismu v náboženských institucích.
„Po 14. prosinci musí být v Austrálii bez obav a bez preferencí zváženy všechny možnosti boje proti antisemitismu,“ řekl.
„To zahrnuje i to, jak je islám v Austrálii praktikován a řízen.“
Nebyl jediný, kdo tuto platformu využil k napadání politických rivalů. Flavio Bolsonaro, syn uvězněného bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, ve svém projevu oznámil, že kandiduje na prezidentský úřad. Současného brazilského prezidenta Luize Inácia Lulu da Silvu také označil za antisemitu.
„To není slogan. To není přehánění. Je to založeno na jeho myšlenkách, jeho poradcích, jeho slovech a jeho činech,“ řekl a dodal, že jeho otec, Jair Bolsonaro, „je ve vězení kvůli politickému pronásledování, ne kvůli spravedlnosti. Ale myšlenky nelze zavřít.“
„Dovezený antisemitismus“
Stejně jako na předchozí večerní slavnostní akci před konferencí a na zasedání Knesetu, které jí předcházelo, bylo omezení imigrace prezentováno – hlavně evropskými politiky na pódiu – jako všelék na rostoucí antisemitismus.
Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz řekl, že „máte spoustu nově importovaného antisemitismu, hlavně od radikálních islamistů z jiných částí světa, kteří spojili síly s některými šílenými levičáky v Evropě. Je to zcela nový jev, kterému musíme čelit, a je velmi nebezpečný.“
Kurz, známý svým tvrdým postojem k imigraci, dříve vytvořil koalici s krajně pravicovou Stranou svobody, která je obecně považována za stranu s antisemitskou minulostí a nacistickými kořeny. „Myslím si, že nejlepším způsobem, jak proti tomu bojovat, je ukázat, jak směšné je toto nové spojení mezi radikálními islamisty na jedné straně a skupinami jako Queers for Palestine na straně druhé,“ řekl.
Jimmie Åkesson, vůdce Švédských demokratů – strany založené neonacisty v roce 1988 a do loňského roku bojkotované izraelskými diplomaty – pozdravil dav v hebrejštině. Řekl, že antisemitismus je ve Švédsku „akceptován“ politickou levicí, a dodal, že ti, „kteří zastávají nenávist a násilí, jsou skupiny, které se rozhodly imigrovat do naší země“.
Pokud jde o označování teroristických skupin, „Evropská unie je příliš slabá a nerozhodná, aby to zvládla správně“, řekl a poznamenal, že seznam teroristických organizací EU nezahrnuje Muslimské bratrstvo ani íránské Revoluční gardy.
„Pro konzervativní nacionalisty, jako jsem já, a pro Švédské demokraty je podpora práva Izraele na existenci a na obranu před extremisty zásadní,“ dodal Åkesson.
János Bóka, maďarský ministr pro záležitosti Evropské unie, řekl, že původ antisemitismu, který se objevuje v Evropě, lze vysledovat až ke dvěma odlišným, ale spolupracujícím ideologiím: „Jednou z nich je radikální verze politického islámu a druhou je nová radikální levice, neboli ‚liberální hnutí‘.“
Dodal: „Jak radikální islám, tak liberální hnutí zpochybňují židovsko-křesťanskou civilizaci nebo základy Evropy. Radikální politický islám ji chce nahradit něčím jiným.“
Po Bókovi následovala panelová diskuse moderovaná šéfredaktorem listu Jerusalem Post Zvikou Kleinem. Dominik Tarczyński, člen Evropského parlamentu za polskou krajně pravicovou stranu Právo a spravedlnost, řekl Kleinovi a publiku, že řešením je „nulový počet nelegálních migrantů. To je moje politické motto.“
Dodal: „V Evropě – ale nejen v Evropě – vás média tlačí, aby jste přijali migranty. Jsou to uprchlíci. Žádní. Ani jeden. Buďte stateční, buďte jako Polsko a nikdy se neomlouvejte.“
Ve stejné panelové diskusi Sam van Rooy, člen belgické Poslanecké sněmovny za pravicovou nacionalistickou stranu Vlaams Belang, řekl, že islám, „který je ve skutečnosti spíše politickou doktrínou než náboženskou praxí“, stále více ovládá společnosti.
„Tento vývoj vidím také v Belgii, také v západní Evropě – islám začíná ovládat naše společnosti, a to je špatná zpráva pro nemuslimy.“ Dodal: „Výsledkem bude, že všichni židé v Antverpách, kde žiji, budou nahrazeni muslimy.“
Klein uznal krajně pravicové evropské politiky, kteří ho obklopovali, a uzavřel: „Myslím, že potřebujeme všechny spojence, které můžeme získat.“
Protiislámský nizozemský populista Geert Wilders, vůdce Strany pro svobodu, přednesl videopříspěvek. „Pokud budeme mlčet o růstu ošklivého monstra islámského antisemitismu, bude se rodit nový holokaust,“ řekl a islámskou nenávist vůči židům připsal Koránu a samotnému Mohamedovi.
„Nárůst antisemitismu přímo souvisí s čím dál větší islámskou pátou kolonou uvnitř hranic Evropy. A místo aby chránili evropské židovské občany a bránili Izrael, nejvýchodnější výspu naší evropské civilizace, mnozí z našich vůdců bodají židovské občany a Izrael do zad,“ dodal Wilders.
„Když lidé nenávidí Boha, budou nenávidět židy“
Někteří řečníci se rozhodným způsobem vyslovili proti antisemitismu na pravici, přičemž však nadále tvrdili, že největší hrozba pochází z levice.
Rev. Johnny Moore, ředitel Gaza Humanitarian Foundation – iniciativy podporované USA a Izraelem, jejímž cílem je dodávat pomoc obyvatelům Gazy, jejíž činnost byla poznamenána masovými ztrátami na životech v distribučních místech – řekl, že „sama Organizace spojených národů se stala největší antisemitskou organizací na světě. Šíří své lži, dávají antisemitismu odznak a kufřík a nenávist je jejich vizitkou.“
Zároveň řekl, že antisemitismus na pravici „vstupuje bočním vchodem označeným jako svoboda projevu. Chová se, jako by hledal odpovědi. Představuje se jako pouhé kladení otázek. Lichotí lidem, kteří se cítí vyloučení, a nabízí jim vysvětlení, které jim dává pocit moci.“
„Pro konzervativce je to moment pravdy,“ dodal. „A řeknu to jasně: pokud jste pomohli vytvořit tento produkt, pokud poskytujete platformu šarlatánům a šíříte nenávist pod záštitou debaty ve Spojených státech amerických, pokud zacházíte s jedem jako s obsahem, pokud necháváte algoritmus rozhodovat o vašich morálních hranicích, pak teď nemůžete pokrčit rameny a říct: ‚Co s tím uděláme?‘ Pokud jste to zkazili, je na čase to napravit.“
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee byl posledním z diplomatů, který promluvil. Nenávist k židům, řekl, je duševní nemoc. „Když lidé nenávidí Boha, přirozeně budou nenávidět i lidi, kteří v průběhu historie, od dob hory Moriah přímo tady v Jeruzalémě, představovali ty, ke kterým Bůh jako první promluvil velmi osobním a skutečným způsobem.“ Dodal: „Křesťané si nyní musí uvědomit, že dalším terčem budou oni.“
K antisemitismu pravice velvyslanec řekl, že „velmi rychle narostl, protože je výnosný“, a poukázal na Tuckera Carlsona, kterého osobně zná. „Co se stalo? Nevím. Je pro něj výnosnější dělat to, co dělá teď, než to, co dělal, když byl ve Fox News? Kdyby to tak nebylo, nedělal by to,“ řekl.
Huckabee pochválil Trumpovu administrativu za sankce uvalené na osobnosti jako zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese, kterou nazval „jedním z nejhorších hlasů současnosti“.
„Také jsme prohlásili, že Mezinárodní trestní soud je nepoctivá organizace, že USA v ní nemají žádné zastoupení, a uvalili jsme sankce na osoby spojené s ICC a ICJ,“ dodal.
Žádný prezident se nezaměřil na antisemitismus tak jako prezident Donald Trump, řekl s odkazem na své židovské příbuzné a přátele. „Ale kromě toho se podívejte, co skutečně udělal,“ dodal.
„Žádný prezident neudělal více pro Izrael a vztahy mezi USA a Izraelem,“ řekl a zmínil Trumpovo uznání Jeruzaléma jako „původní, věčné a biblické vlasti židovského národa“, jeho rozhodnutí přesunout americkou ambasádu do tohoto města a jeho uznání, že „Izrael má právo budovat komunity v Judeji a Samaří [biblický název pro Západní břeh] a že to není porušení mezinárodního práva“.
Zdroj v angličtině ZDE
