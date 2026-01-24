Vražda v Minneapolis: Odebrali mu pistoli, strhli ho na zem a pak ho tam bezbranného zastřelili
Foto: Trumpovými lidmi zavražděný zdravotník Alex Pretti (37)
„Považujte tvrzení americké vlády a ICE za stejná jako tvrzení ruské vlády poté, co ta sestřelila letadlo nebo bombardovala nemocnici,“ napsal Higgins. „Amerika 2026.“
37letý občan USA zastřelen federálními agenty v Minneapolis
K jeho zastřelení došlo méně než tři týdny poté, co byla Renee Good zabita federálním imigračním agentem v tomto městě
Američtí federální policisté v sobotu podruhé za méně než tři týdny zastřelili amerického občana v Minneapolisu.
V sobotu ráno došlo k zabití 37letého amerického občana Alexe Prettiho poté, co byla 7. ledna v Minneapolis zastřelena 37letá americká občanka Renee Goodová federálním imigračním úředníkem. Video zachycuje, jak se pokoušela odjet z místa konfrontace, což vyvolalo protesty po celé zemi.
Městská a místní policie ve svém prohlášení uvedla, že ke střelbě na Prettiho došlo v oblasti West 26th Street a Nicollet Avenue. Vyzvala „veřejnost, aby zachovala klid“.
Pretti byl registrovaný zdravotní bratr pracující na jednotce intenzivní péče v Minneapolis VA Health Care System, která pečuje o veterány.
„Chtěl pomáhat lidem,“ řekl Dimitri Drekonja, vedoucí oddělení infekčních nemocí v nemocnici VA a profesor medicíny na University of Minnesota, který s Prettim spolupracoval v nemocnici a na výzkumném projektu. „Byl to velmi milý a ochotný člověk, který se staral o své pacienty. Jsem prostě v šoku.“
Video, které se v sobotu ráno šířilo po internetu a které odpovídá místu střelby uvedenému úředníky, ukazuje muže, kterého několik policistů srazilo na zem a poté několikrát na něj střílelo. Je vidět, že alespoň dva policisté mají tasené zbraně.
Druhé, podrobnější video střelby, které získal a zveřejnil online Drop Site News, ukazuje, že Pretti se zřejmě zastal pozorovatelky, kterou federální policista strčil na zem. Tento policista pak Prettiho opakovaně postříkal chemickým prostředkem, než ho spolu s dalšími policisty srazil na zem.
Když Prettiho na zemi obklopilo nejméně pět agentů, jeden z nich na něj vystřelil zblízka, po čemž následovala salva dalších 10 výstřelů.
Odborníci na otevřené zdroje začali analyzovat zjevné video důkazy online, které zachycují zvuk prvního výstřelu, který způsobil, že agenti ustoupili od Prettiho, než jeden z nich na něj opakovaně vystřelil na zemi. Alespoň jeden analytik naznačil, že první video dokazuje, že Prettimu byla odebrána zbraň předtím, než byly vypáleny výstřely.
Vizuální důkazy ve druhém videu se zdají být v souladu s interpretací, že zbraň mu zřejmě vzal jeden agent těsně předtím, než na něj jiný agent vystřelil.
Při analýze prvního videa Eliot Higgins, zakladatel open-source investigativního média Bellingcat, na Bluesky poznamenal, že je těžké brát vážně jakékoli prohlášení Trumpovy administrativy v souvislosti se střelbou na Goodovou. „Považujte tvrzení americké vlády a ICE za stejná jako tvrzení ruské vlády poté, co sestřelila letadlo nebo bombardovala nemocnici,“ napsal Higgins. „Amerika 2026.“
V prohlášení uvedla náměstkyně ministra pro vnitřní bezpečnost Tricia McLaughlinová, že ke střelbě došlo kolem 9:05 místního času, „když ... policisté prováděli cílenou operaci v Minneapolis“ proti osobě, o které tvrdili, že se v zemi nachází nelegálně a je hledána za napadení. McLaughlinová ve svém prohlášení uvedla, že „jedna osoba se přiblížila k příslušníkům americké pohraniční stráže s 9mm poloautomatickou pistolí“ a že „policisté se pokusili ji odzbrojit“.
McLaughlinová ve svém prohlášení obvinila Prettiho z „kladení odporu“ a bez bližších podrobností uvedla, že „další podrobnosti o ozbrojeném střetu budou zveřejněny“.
„Z obavy o svůj život a životy a bezpečnost svých kolegů agent vystřelil obranné výstřely,“ uvedla. „Záchranáři na místě okamžitě poskytli dotyčnému lékařskou pomoc, ale ten byl na místě prohlášen za mrtvého.“
Dodala, že muž, který byl později identifikován jako Pretti, měl u sebe také „2 zásobníky a žádný průkaz totožnosti“.
Na tiskové konferenci policejní náčelník Minneapolis Brian O'Hara zdůraznil, že Pretti žil v Minneapolis a byl americkým občanem.
„Jediný kontakt s policií, o kterém víme, se týkal dopravních pokut, a víme, že byl zákonným držitelem zbraně s povolením k jejímu nošení,“ uvedl O'Hara.
Zákony státu Minnesota umožňují občanům získat povolení k nošení ručních zbraní na veřejnosti. Zákon nevyžaduje, aby tyto zbraně byly skryté.
Na tiskové konferenci O'Hara také řekl: „Naším dnešním požadavkem je, aby federální agentury působící v našem městě postupovaly se stejnou disciplínou, lidskostí a integritou, jakou vyžaduje účinné vymáhání práva.
Vyzýváme všechny, aby zachovali klid a uvědomili si, že kolem toho, co se stalo, panuje velká zloba a mnoho otázek.“
V prohlášení se Minnesota Gun Owners Caucus připojila k O'Harovi a uvedla, že „kritické skutečnosti zůstávají neznámé“. Prohlášení však také uvádí, že skupina je „hluboce znepokojena smrtí Alexe Prettiho střelbou“.
„Podle místních úředníků byl muž legálně ozbrojen, na místě činu byla nalezena střelná zbraň a předpokládá se, že byl zákonným držitelem zbraně a měl povolení k nošení zbraně,“ uvádí se v prohlášení. „Nebyly předloženy žádné důkazy naznačující úmysl ublížit policistům. Vyzýváme státní i federální orgány k úplnému a transparentnímu vyšetření. Každý mírumilovný obyvatel Minnesoty má právo držet a nosit zbraně – včetně účasti na protestech, působení jako pozorovatel nebo výkonu svých práv podle prvního dodatku“, která zahrnují právo na shromažďování.
„Tato práva nezmizí, když je někdo legálně ozbrojen, a musí být vždy respektována a chráněna,“ pokračuje prohlášení.
Prohlášení McLaughlina přišlo poté, co vládní zdroj přímo informovaný o střelbě poskytl fotografii pistole vedle nabitého zásobníku. „Podezřelý měl střelnou zbraň se dvěma zásobníky,“ uvedl tento zdroj. „Situace se vyvíjí.“
Guvernér Minnesoty Tim Walz dodal v prohlášení krátce poté, že hovořil s Bílým domem „po další hrůzné střelbě federálních agentů dnes ráno“.
„Minnesota toho má dost,“ řekl Walz, který byl kandidátem Demokratické strany na viceprezidenta v prezidentských volbách v roce 2024, které prohrála Kamala Harrisová s Donaldem Trumpem. „To je odporné.“
„Prezident musí tuto operaci ukončit,“ řekl Walz s odkazem na probíhající operaci Trumpovy administrativy zaměřenou na prosazování imigračních zákonů v tomto státě.
„Stáhněte tisíce násilných, nevycvičených policistů z Minnesoty,“ dodal. „Hned.“
V dalším prohlášení Walz uvedl, že Bílému domu sdělil, že „vyšetřování musí vést jeho stát“.
„Nechte státní vyšetřovatele zajistit spravedlnost,“ řekl. „Zatímco zpracováváme místo činu, zachovejte klid a dejte jim prostor. Stát má personál, který zajistí bezpečnost lidí – federální agenti nesmí bránit naší schopnosti tak činit.“
V sobotu požádala kancelář šerifa okresu Hennepin o pomoc národní gardu Minnesoty kvůli tomu, co popsala jako „možnost pokračujícího a rostoucího konfliktu souvisejícího s dnešní střelbou, do které byli zapojeni federální agenti“.
A v prohlášení v sobotu odpoledne úřad pro veřejnou bezpečnost Minnesoty (BCA) uvedl, že jednotka BCA pro vyšetřování byla požádána policií v Minneapolis, aby vyšetřila sobotní střelbu federálních agentů v Minneapolis.
BCA uvedla, že její agenti a pracovníci na místě činu se pokusili dostat na místo, ale byli „zablokováni“ pracovníky DHS na místě.
Senátorka za Minnesotu Amy Klobucharová, demokratka, rovněž vydala prohlášení k této střelbě.
„V Minneapolis došlo k další střelbě, do které byli zapojeni federální agenti, a já se snažím získat více informací,“ uvedla. „Budu vás informovat, jakmile to bude možné. Trumpově administrativě a republikánům v Kongresu, kteří mlčí: dostaňte ICE z našeho státu IHNED.“
V prohlášení senátorka za Minnesotu Tina Smith uvedla, že sobota byla ve znamení „další katastrofické střelby federálních agentů v Minneapolis“.
„Shromažďujeme další informace, ale [imigrační agenti] musí okamžitě odejít, aby [policie v Minneapolis] mohla zajistit místo činu a vykonat svou práci,“ dodala Smith.
Minnesotská pobočka Americké unie pro občanské svobody (ACLU) vydala po střelbě prohlášení, v němž odsoudila zabití a požadovala, aby federální agenti „okamžitě opustili Minnesotu – a další komunity po celé zemi“.
„Tato tragédie je dalším důkazem toho, že tito federální agenti jsou mimo kontrolu a kriticky ohrožují naše komunity,“ řekl Deepinder Mayell, výkonný ředitel ACLU v Minnesotě.
Prezident Donald Trump také reagoval na střelbu a obvinil a kritizoval místní zákonodárce z Minnesoty z této střelby – a sdílel fotografii zbraně.
V dlouhém prohlášení také obvinil starostu Minneapolis a Walze z „podněcování povstání“ svou rétorikou.
„NECHME NAŠE PATRIOTY Z ICE DĚLAT SVOU PRÁCI!“ dodal prezident.
Další smrtící střelba federálních agentů pravděpodobně obnoví hněv demokratů nad rozhodnutím sedmi demokratických členů Sněmovny reprezentantů USA z tohoto týdne hlasovat pro prodloužení financování Ministerstva vnitřní bezpečnosti, které zahrnuje imigrační a pohraniční stráž v Minneapolis.
Místní komisařka okresu Angela Conleyová v sobotu napsala na Twitteru/X, že byla „svědkem ... chladnokrevné vraždy“.
„Dostaňte je pryč,“ řekla Conleyová. „Dostaňte je pryč hned.“
Předseda Demokratického národního výboru Ken Martin, který pochází z Minnesoty, zveřejnil na X v reakci na sobotní střelbu: „Co se to sakra v této zemi děje?“
Živé video z místa činu po střelbě ukazuje desítky federálních agentů obklopujících místo činu a napjatou konfrontaci se stovkami demonstrantů, kteří se po střelbě shromáždili v oblasti, zatímco místní policie se pokoušela zabezpečit oblast pro vyšetřovatele místa činu. Bylo vidět, jak agenti nasazují do davu něco, co vypadá jako chemické dráždivé látky. Lidé křičeli na agenty, troubili na klakson a natáčeli.
McLaughlinová uvedla, že „byla nasazena opatření k ovládnutí davu pro bezpečnost veřejnosti a vymáhání práva“.
Situaci popsala jako „vyvíjející se a další informace budou brzy k dispozici“.
V prohlášení v sobotu odpoledne úředníci města Minneapolis požádali členy komunity, „kteří chtějí demonstrovat, aby tak činili bezpečně, a doporučujeme jim, aby se v tuto chvíli drželi dál od místa činu“.
„Vaše právo na protest je chráněno, vandalismus a násilí však nikoli,“ uvedli. „Vaše bezpečnost je prvořadá.“
K smrtelným střelbám na Gooda a Prettiho došlo více než pět let poté, co Minneapolis bylo svědkem vraždy George Floyda místní policií, která byla zaznamenána na mobilní telefon a vyvolala celosvětové protesty.
