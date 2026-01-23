Děsivé důsledky snížení daní na příkladu vysokorychlostní železnice
23. 1. 2026 / Boris Cvek
V současnosti je státní rozpočet kvůli výše zmíněnému snížení daní fyzických osob, na němž vydělali nejvíce lidé s vysokými příjmy, připraven každý rok o 150 miliard korun. Takže na konci roku 2028 to bude téměř bilion. V roce 2035 nejméně dva biliony.
A teď si představte, co by vysokorychlostní železnice představovala pro naši ekonomiku. Lidé z chudých regionů by mohli jezdit do velkých měst do práce, takže by do těch regionů přivezli vyšší mzdy a tamní nemovitosti by mohly být využity k bydlení, fabriky by měly zaměstnance, v úrovni železničního cestování bychom se zařadili po bok vyspělých západních států. Nemluvě o tom, kolik lidí by dostalo práci díky stavění těch železnic, čili mohli by nakupovat a dát prosperitu mnoha dalším.
Co místo toho máme? Posedlost škrtáním, raketově rostoucí ceny nemovitostí (protože těch 150 miliard ročně musí ti lidi někam uložit, což je hlavní důvod hypotéčních orgií a rekordního výprodeje bytů v Praze), rozevírající se propast mezi regiony, hroutící se demokracii.
