Rusko zvýšilo export zlata do Číny o 800 %
26. 1. 2026
čas čtení
2 minuty
V roce 2025 Rusko zvýšilo fyzické dodávky zlata do Číny devětkrát – až na 25,3 tuny, tedy o 800 %, ukazují údaje čínské celní správy.
V peněžním vyjádření se růst podle výpočtů zvýšil 14,6krát na 3,29 miliardy dolarů. Jak v penězích, tak v tunách se hodnoty ukázaly být rekordem za celé období obchodu mezi Ruskou federací a Čínou. V prosinci 2025 dosáhl ruský export do Číny 1,35 miliardy dolarů, tedy 10 tun, což je také historické maximum.
Současně se Rusko za poslední rok umístilo na sedmém místě mezi exportéry tohoto kovu v dodávkách zlata do Číny. Na prvním místě je Švýcarsko, které prodalo zlato Číně za 25,73 miliardy dolarů, následuje Kanada (11,06 miliardy dolarů), Jihoafrická republika (9,42 miliardy dolarů), Austrálie (8,77 miliardy dolarů) a Kyrgyzstán (4,95 miliardy dolarů). V roce 2024 se Ruská federace umístila na 11. místě mezi dodavateli.
Čína výrazně zvýšila nákupy zlata v souvislosti s budováním zlatých rezerv Pekingem a politikami zaměřenými na snížení závislosti na dolaru. Jak uvedly Financial Times v listopadu, dovoz tohoto kovu do Číny v roce 2025 může být mnohonásobně vyšší než oficiální údaje. Podle Societe Generale bude objem nákupů činit 250 tun, což je více než třetina všech nákupů centrálních bank na světě za poslední rok.
Podle výpočtů poradenské společnosti Technologie důvěry (TeDo) se v lednu až červnu loňského roku produkce zlata v Ruské federaci meziročně zvýšila o 5,5 % na 160 tun. Analytici poznamenali, že do konce roku dosáhne číslo 345 tun, což představuje meziroční nárůst o 45 % (v roce 2024 činila produkce přibližně 330 tun).
Po začátku války na Ukrajině a zpřísnění sankcí se celkový ruský vývoz zlata snížil o 40 % – z 261 tun v roce 2022 na 158 tun v roce 2024.
Podle Ministerstva financí Ruské federace se v letech 2022–25 objem zlata v Národním fondu bohatství, který úřady použily k zalepení "děr" v rozpočtu, snížil o 71 %. K 1. lednu 2025 zůstávalo ve fondu 160,2 tun drahého kovu na nealokovaných účtech u Centrální banky, zatímco k květnu 2022 to bylo 554,9 tun.
Zdroj v ruštině: ZDE
