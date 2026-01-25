Alex Pretti nemával zbraní, konstatují svědci pod přísahou
Pro Čechy, kteří, neuvěřitelně, šíří na sítích Trumpovy lži o této vraždě
Visual analysis of the killing of Alex Pretti by federal agents in Minneapolis
1. At 0:57 and 1:05 in this video, a federal agent sprayed Alex Pretti with a chemical irritant — twice.
2. At 2:01 in this video, at least four agents were holding Pretti down when an… https://t.co/PEXEyTEQXk
Dvojice svědků vypověděla, že Pretti neměl zbraň a snažil se pomoci ženě, kterou federální agenti srazili na zem
Dva svědci zabití Alexe Prettiho uvedli ve svědectví pod přísahou, že 37letý zdravotník působící na jednotce intenzivní péče neměl zbraň, když se v sobotu přiblížil k federálním agentům v Minneapolis, což je v rozporu s tvrzením představitelů Trumpovy administrativy, kteří se snažili vykreslit střelbu na ležícího muže jako akt sebeobrany.I video vyvrátilo Trumpovo tvrzení, že muž zabitý v Minneapolis byl „střelec“t více
Jejich výpovědi byly uvedeny v prohlášeních učiněných pod přísahou, která byla podána u federálního soudu v Minnesotě v sobotu pozdě večer, jen několik hodin po Prettiho zabití, jako součást soudního sporu, který ACLU vede jménem protestujících v Minneapolis proti Kristi Noemové a dalším úředníkům ministerstva vnitra, kteří řídí imigrační zásahy ve městě.
Jedním ze svědků je žena, která natočila nejjasnější video smrtelné střelby; druhým je lékař, který bydlí poblíž a uvedl, že jim federální úředníci zpočátku bránili poskytnout lékařskou pomoc oběti střelby.
Jména obou svědků byla v veřejně dostupných spisech začerněna.
Ve svém svědectví se žena v růžovém kabátě, která natočila střelbu těsně za Prettim, , představila jako „dětská bavička specializující se na malování na obličej“. Svědčila, že se dostala na místo činu cestou do práce, protože „se podílím na pozorování dění v mé komunitě, protože je velmi důležité dokumentovat, co ICE dělá mým sousedům“.
Popisovala děsivou scénu, kdy Prettiho srazili federální agenti poté, co přišel na pomoc jinému pozorovateli, ženě, kterou agenti srazili na zem. Jeden federální agent pak nastříkal chemický prostředek do obličeje Prettimu a ženě, které se snažil pomoci.
Žena vypověděla, že v žádném okamžiku neviděla, že by Pretti držel zbraň.
Řekla: „Agenti toho muže strhli na zem. Neviděla jsem, že by se některého z nich dotkl – ani se k nim neotočil. Nevypadalo to, že by se snažil bránit, jen se snažil pomoci té ženě na nohy. Neviděla jsem, že by měl zbraň. Hodili ho na zem. Čtyři nebo pět agentů ho drželo na zemi a začali na něj střílet. Stříleli na něj tolikrát... Nevím, proč ho zastřelili. Jen pomáhal. Byla jsem od něj půldruhého metru a oni ho prostě zastřelili...
Pokračovala: „Četla jsem prohlášení DHS o tom, co se stalo, a není to pravda. Ten muž se k agentům nepřiblížil se zbraní. Přiblížil se k nim s fotoaparátem. Jen se snažil pomoci ženě vstát a oni ho srazili k zemi.
„Mám strach. Uplynulo jen pár hodin od chvíle, kdy zastřelili muže přímo přede mnou, a nemám pocit, že bych mohla jít domů, protože jsem slyšela, že mě agenti hledají. Nevím, co agenti udělají, až mě najdou. Vím ale, že neříkají pravdu o tom, co se stalo.“
Druhý svědek, 29letý lékař, uvedl ve svém svědectví, že střelbu viděl z okna svého bytu poblíž místa činu. Svědek uvedl, že před střelbou viděl, jak Pretti křičí na agenty, ale „neviděl, že by na agenty zaútočil nebo mával nějakou zbraní“.
Po střelbě, když se lékař pokusil poskytnout lékařskou pomoc, mu v tom zpočátku bránili. „Zpočátku mě agenti ICE nechtěli pustit,“ řekl. „Ale žádný z agentů ICE, kteří byli poblíž oběti, neprováděl resuscitaci, a já jsem viděl, že oběť je v kritickém stavu. Trval jsem na tom, aby mi agenti ICE dovolili ho vyšetřit.“
Když lékař nakonec přesvědčil agenty, aby ho pustili, řekl, že netušil, proč leží oběť na boku, ale místo toho, aby zkontrolovali jeho puls nebo prováděli resuscitaci, „zdálo se, že počítají jeho střelná zranění“.
Oběť měla „nejméně tři střelná zranění na zádech“, řekl lékař, kromě jednoho na levé horní části hrudníku a dalšího možného střelná zranění na krku.
„Zkontroloval jsem mu puls, ale žádný jsem necítil,“ řekl lékař.
Svědectví svědka v kombinaci s videozáznamem přímo odporuje tvrzením vysokých představitelů Trumpovy administrativy, včetně prezidenta, ministra vnitřní bezpečnosti a Grega Bovina, velitele pohraniční stráže, kteří označili Prettiho za „střelce“, který se přiblížil k federálním agentům „mávajíc“ zbraní a vyhrožoval, že je „vyvraždí“.Zdroj v angličtině ZDE
