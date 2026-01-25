Channel 4 News: Alex Pretti byl zavražděn Trumpovými zbabělými gangstery, říkají jeho rodiče
25. 1. 2026
Reportérka z Minneapolis, Channel 4 News, neděle 25. ledna 2026: Šokovaní a rozhořčení. Smuteční hosté se shromáždili na místě, kde byl jeden muž několikrát střelen a zabit federálními agenty v Minnesotě. Rodiče Alexe Prettiho odsoudili to, co nazývají odpornými lžemi Trumpovy administrativy.
Dobrý večer z Minneapolis, místa včerejšího smrtelného útoku na 37letého Alexe Prettiho. Je zde minus 19 stupňů Celsia, ale obyvatelé jsou venku a vzdávají mu úctu. Jsou rozzuření. Do tohoto města se stále vracíme, protože se stalo ohniskem zuřivé bitvy Donalda Trumpa s demokratickými státy, kde neúnavně útočí na somálské Američany a vysílá sem tisíce pohraničních strážců ICE, což vede k jedné tragédii za druhou. Před několika týdny byla agentem zastřelena Renee Good a nyní město truchlí nad smrtí Alexe Prettiho.
Včerejší střelba vyvolala rozhořčení nejen zde v Minneapolis, ale i v demokratických kruzích, a dokonce i někteří republikáni volají po vyšetřování. Rodiče Alexe Prettiho označili útočníky za Trumpovy vražedné a zbabělé gangstery z ICE. Federální úředníci tvrdí, že jejich syn měl u sebe zbraň a chtěl je povraždit. Video ze střelby však vypráví úplně jiný příběh. Dva svědci pod přísahou vypověděli před federálním soudem, že když se přiblížil k federálním úředníkům, neměl v rukou žádnou zbraň. Upozornění: moje reportáž obsahuje některé znepokojivé scény.
Minneapolis opět truchlí. Tentokrát za Alexe Prettiho, 37letého zdravotního bratra z jednotky intenzivní péče, který pracoval v lékařském centru pro veterány. Tady je, jak čte poslední slova pacientovi, jehož syn včera zveřejnil toto video.
Alex Pretti: "Dnes si připomínáme, že svoboda není zadarmo. Musíme na ní pracovat, pěstovat ji, chránit ji a dokonce se za ni obětovat."
Jeho smrt nyní podnítila americkou kulturní válku ve městě, které již tolik trpělo. Minneapolis, město George Floyda, Renee Goodové, zabité před několika týdny agenty ICE, a nyní také Alexe. Jeho tělo nebylo ani identifikováno, než vláda vynesla verdikt o této hrůzné události a prohlásila, že ozbrojený muž, který chtěl masakrovat agenty, byl zabit v sebeobraně.
když se na to podíváme z různých úhlů, vynoří se úplně jiný příběh. Jak vidíte, Alex drží v ruce telefon, ne zbraň. Je vidět, jak se snaží pomoci ženě, kterou agenti shodili na zem. Oba jsou postříkáni pepřovým sprejem. Je odtažen. Sražen k zemi.
"To je policejní brutalita. Bijí toho pozorovatele."
Agenti ho bijí do hlavy. Zprávy naznačují, že tento policista pak vezme Alexovi zbraň z pouzdra. Ve stejnou dobu vytáhl zbraň další policista a během pěti sekund vypálil 10 ran, které Alexe zabily, zatímco muži ustoupili.
Alexovi rodiče byli informováni novinářem a byli posíláni od čerta k ďáblu, volali policii, pohraniční stráž a nemocnice, než zjistili hroznou pravdu.
Otec: Zastával názor, že je to hrozné, unášet děti, unášet lidi, prostě je chytat na ulici. Záleželo mu na těch lidech. A věděl, že je to špatné.
Matka: Miloval tuto zemi, ale nenáviděl to, co jí lidé dělali.
Jeho rodiče odsoudili odpornou lež, kterou o jejich synovi šířila vláda, byl napaden Trumpovými vražednými a zbabělými gangstery, řekli, že se snažil chránit ženu, a požádali, aby byla zveřejněna pravda o jejich synovi.
"Byl to dobrý člověk."
Reportérka: Po tom, co se tu včera stalo, mám pocit, jako by se tady v Minneapolis rozpadalo něco zásadního pro Ameriku, co staví federální vládu proti jednotlivým státům. Byl to prezident Donald Trump, kdo sem poslal tisíce agentů ICE a pohraniční stráže, kvůli čemuž se mnoho imigrantů bojí opustit své domovy a nyní jsou dva američtí občané mrtví. Guvernér Tim Waltz nyní povolal národní gardu Minnesoty, aby se pokusila udržet tempo.
Trumpova ministryně vnitra: Kdo by v této chvíli guvernérovi Walzovi věřil? Ten muž se postavil a podpořil odpor. Odmítl s námi spolupracovat. Obětoval bezpečnost a blaho svých občanů tím, že se postavil na stranu lidí, kteří porušují zákon.
Guvernér: Naši policisté jsou už toho mají dost. Naše podniky už toiho mají dost. Chaos, který vidíme, je přímo způsoben ICE, pohraniční kontrolou a touto federální administrativou.
Senátorka Clobucharová: Naše poselství je opravdu jasné a přímé. Potřebujeme, aby ICE opustila Minnesotu. Nezvyšuje naši bezpečnost.
Reportérka: Lidé v Minneapolis jsou rozzuření. Protestují venku, i když teploty klesají na minus 23 stupňů. Město prosí své obyvatele, aby protestovali pokojně, a oni tak činí. Mnozí se však obávají, kolik toho ještě toto jedno místo vydrží. Nyní se ke mně připojil Jamal Osman, který je městským radním zde v Minneapolis a viceprezidentem rady. Jamale, bydlíte čtyři bloky odtud. Zastupujete sousední okrsek. Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl o této vraždě?
Jamal Osman: No, byl jsem doma a samozřejmě mám tu výstrahu. A věděl jsem, věděl jsem, že zabijou někoho dalšího. Protože jsme nic podobného ještě nezažili. Vraždy našich obyvatel ze strany ICE uvrhly naše město do krize. Alex a Renee by dnes měli být naživu. To je nepřijatelné. Dorazil jsem sem. Samozřejmě, že nedovolili naší policii a státním vyšetřovatelům, aby se podívali na důkazy, a FBI a ICE.
Reportérka: Dělají to teď?
Jamal Osman: To je to, co udělali. Nezveřejnili žádné informace. Shromáždili všechno. A víte, to je vše, co máme. Nedali nám vůbec žádný přístup.
Reportérka: A jak se lidé ve městě cítí? Mnoho vašich voličů jsou imigranti. Co od nich slyšíte?
Jamal Osman: Nejde o přistěhovalce. Jde o všechny. O všechny. ICE zabíjí lidi na ulici. Lidé jsou rozzlobení. Lidé jsou frustrovaní. Lidé se bojí. Takhle Amerika nevypadá. Takhle Minnesota nevypadá.
Reportérka: A když chodíte po městě a potkáváte lidi, bojí se vyjít ven?
Jamal Osman: Mají velký strach vyjít ven. Obchody přistěhovalců na Lake Street a Franklin, které... jsou hlavně latinskoamerické a východoafrické, jsou už několik týdnů zavřené. Lidé se bojí. Zatýkají americké občany. Jeden z mých přátel byl čtyřikrát zatčen, čtyřikrát zatčen. Je to řidič Uberu. Takže samozřejmě vybírají a zatýkají kohokoli.
Reportérka: A říkají, že se zaměřují na lidi s trestním záznamem. Co na to říkáte?
Jamal Osman: Video, které jsme viděli, je to naprostý nesmysl. Říkají nám, že to, co vidíme, není skutečné. Že je to nereálné. Federální vláda a Trumpova administrativa tedy ztratily rozum, když se snaží zmást veřejnost a vydat prohlášení. Alex byl včera zavražděn na ulici. Pomáhal ženě. Byl zdravotníkem. Byl to někdo, koho komunita milovala, stejně jako Renee. A přesto jsou tam venku, místo aby vyšetřovali.
Reportérka: Co říkáte federálním úředníkům a federálnímu sdělení? Že stát jim brání v práci a proto se to děje.
Jamal Osman: To se neděje. Chceme, aby opustili naše město. Nejsou, tito lidé, lidé z ICE nejsou vycvičení. Nejsou to profesionální policisté. Jsou to jednotlivci, kteří se k naší komunitě chovají špatně, tasí zbraně a střílejí lidi na ulici. Nechceme tu ICE.
Reportérka: Jak moc se podle vás může situace zhoršit?
Jamal Osman: Může se zhoršit. Může se zhoršit. A protože nám už vyhrožoval, že pošle armádu, nevíme, jak to bude vypadat. Už teď se potýkáme s 3 000 lidmi z ICE, které v podstatě obtěžují všechny.
Reportérka: Zastavili vás?
Jamal Osman: Mě nezastavili, ale moje přátele, moje sousedy, zastavili. Lidé jsou zadržováni a posíláni do Mexika, zejména uprchlické komunity, které sem přišly a nemají zelenou kartu, ale ve skutečnosti sem přišly ne z vlastní vůle. Byly vyzvednuty a přivezeny sem.
Reportérka: Řekněte mi co podle vás motivuje Donalda Trumpa?
Jamal Osman: Myslím, že Donald Trump ví, že si může dělat, co chce, protože má kolem sebe loajální lidi. Ví, že si může dělat, co chce. Co ho tedy motivuje, je to, že je to modrý, demokratický stát. Je to milující stát.
Reportérka: Takže je to politika.
Jamal Osman: Politika, samozřejmě.
