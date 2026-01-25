Kdo jak v ČR volí
Ve volbách hraje velkou roli vzdělání. To samozřejmě dál ovlivňuje i vaše pracovní zařazení a do určité míry i ekonomickou situaci u vás doma, píše Martin Buchtík. Nevysvětlil ale, proč v ČR není žádná levicová strana, ani proč vzdělaní lidé hlasují pro mafiány z ODS.
Vzdělání bylo hodně důležité pro rozhodování v říjnových volbách.
Na grafu vidíte různé vzdělanostní skupiny podle věku. To v běžných výzkumech není tak snadné, ale díky velkému spojenému datovému souboru můžeme vidět rozdíly ve volbě podle vzdělání právě při kontrole věku.
To je důležité, protože v populaci je to tak, že dřív bylo pravidlem mít učňovské nebo středoškolské vzdělání, mladí lidé mají mnohem častěji maturitu nebo vysokou školu.
Takže celkový pohled může být trochu zanesený právě tím, že věk a vzdělání jsou u nás trochu propojené ukazatele.
Tady to vidíme, že vzdělání má opravdu velký dopad prakticky na všechny kandidující uskupení.
Když si graf prohlédnete, nezůstávejte jen u ANO: SPOLU se vzděláním roste ve všech věkových kategorií, STAN je zajímavý u starších lidí, Piráti starší neoslovují bez ohledu na vzdělání, SPD dokáže oslovit lidi v mladším produktivním věku s výučním listem, Motoristé voliče do 34 let bez maturity v hojném počtu.
Výzkum vznikl díky velkému společnému úsilí organizací spojených v profesním sdružení SIMAR (tímto moc děkuju kolegům z Data Collectu, IPSOSu, Kantaru, Medianu, NMS a samozřejmě i ze STEMu).
