Trump na ledním medvědu
23. 1. 2026
Článek analyzuje Trumpův projev z 21. ledna na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.
Tón amerického prezidenta byl téměř smířlivý, a to by mělo být úlevou pro americké spojence všude. Ale krize, která hrozila NATO pohltit, dlouho neustoupí.
Trump podlehl tlaku, ale ne nutně opustil dlouhodobé cíle. Současně jeho ochota přepisovat historii podkopala důvěru, která dříve tvořila americké aliance, a to naznačuje globální restrukturalizaci, na kterou se musí američtí spojenci připravit.
Trumpova slova v Davosu prozrazovala jeho pohrdání Evropou a hodnotou NATO pro Ameriku a je nepravděpodobné, že změní názor, že spojenci jsou paraziti a běžné hodnoty jsou pro pitomce, poznamenávají novináři. To pravděpodobně povede k dalším konfrontacím, ať už kvůli Grónsku nebo něčemu jinému, takže bývalí spojenci USA v Evropě i mimo něj se musí připravit na svět, ve kterém žijí sami.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
Diskuse