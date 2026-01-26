Rusko zvýšilo export zlata do Číny o 800 %
26. 1. 2026V roce 2025 Rusko zvýšilo fyzické dodávky zlata do Číny devětkrát – až na 25,3 tuny, tedy o 800 %, ukazují údaje čínské celní správy.
Ruské zlaté rezervy dosáhly v prosinci 2025 rekordních 310 miliard dolarů, podle ruské centrální banky. Aby udržela válečnou ekonomiku, centrální banka prodává fyzické zlato na nákup rublů, čímž udržuje slitky v zemi a zároveň pokrývá rozpočtové deficity pod západními sankcemi.
Od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 byly exporty zlata na Západ blokovány, což tlačilo Rusko do Afriky, kde zlato pere a znovu vyváží pod značkami třetích stran. Mali, které není vystaveno sankcím za zlato, poskytuje skulinu, kterou Kreml využívá k financování nelegální činnosti.
Africký sbor a další ruské bezpečnostní jednotky rozšířily kontrolu nad doly, využívají vraždy a mučení k zajištění kovu. S více než polovinou zlata Národního fondu bohatství již prodanou, Rusko rychle vyčerpává své ekonomické a vojenské zdroje a při financování války na Ukrajině stále více spoléhá na "africké zlato".
Od roku 2022 pašované africké zlato procházející sítěmi napojenými na Kreml vygenerovalo podle zprávy Blood Gold více než 2,5 miliardy dolarů. Vyšetřování zahájené v roce 2023 sleduje vazby mezi ruskými žoldnéři, autoritářskými africkými vládami a těžebním průmyslem.
Zlato bylo použito na platby za íránskou podporu a severokorejské zbraně. V nedávném případě ruská vojenská letadla, prezentovaná jako civilní lety, údajně převážela zlato a vojenskou logistiku během neobvykle husté série letů do Teheránu až do konce prosince 2025.
Zlato se stalo nejvýnosnějším a strategicky nejdůležitějším kovem Ruska. Rusko, jeden z největších světových producentů, vlastní podíly v bývalém Sovětském svazu a Africe. Zlato, odříznuté od globálního finančního systému, se snadno taví, pere a přepravuje na černých trzích, čímž se vyhne sankcím.
V předvečer plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu Moskva převedla Národní investiční fond na 60 % jüanů a 40 % zlata – což byla jasná pojistka proti očekávanému západnímu ekonomickému tlaku. Dnes Rusko "používá fyzické zlato při platbách mezi státy a ruské podniky se podílejí na výměnách zlata za zboží, zlata za zbraně a zlata za hotovost," hlásí RAND.
Oficiální údaje Ruska jsou nespolehlivé, stejně jako několik aspektů vládních zpráv, včetně výdajů a vojenských ztrát. Proto jsou vyšetřování prováděná nezávislými globálními think-tanky zásadní a poskytují důkazy podložené poznatky o lukrativních vládních operacích.
Ve zprávě RAND "Gold Rush: how Russia are are age in war time" se jasně uvádí, že ruský stát je hluboce zapojen do tajemných zlatých operací nebo je aktivně podporuje—od kontroly těžebních podniků až po pašování a využívání zlata na různých neoficiálních burzách.
