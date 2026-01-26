Sýrie po prodloužení příměří otevírá humanitární koridor do města Kobani
Syrská armáda v neděli oznámila, že otevřela humanitární koridor do města Kobani plného lidí vysídlených nedávnými střety, zatímco tam míří konvoje OSN vezoucí život zachraňující pomoc.
Pomoc přišla poté, co syrská vláda a kurdské síly prodloužily dohodu o příměří o 15 dní poté, co kurdské síly předaly části území vládním jednotkám.
Začátkem tohoto týdne obyvatelé Kobani, známého také v arabštině jako Ajn al-Arab, řekli AFP, že jim chybí jídlo, voda a elektřina a že enkláva je zaplavena lidmi, kteří uprchli před postupem syrské armády.
Syrská armáda ve svém prohlášení uvedla, že otevírá dva koridory, jeden do Kobani a druhý v nedaleké provincii Hasaka, aby umožnila "vstup pomoci".
Gonzalo Vargas Llosa, zástupce uprchlické agentury OSN v Sýrii, řekl na X, že "díky spolupráci se syrskou vládou... konvoj 24 nákladních vozů převážejících základní potraviny, humanitární pomoc a naftu" vyjel do Kobani "aby doručil život zachraňující a zimní pomoc civilistům postiženým nepřátelstvím".
Syrské demokratické síly (SDF) vedené Kurdy ztratily během týdnů trvajících střetů velké území ve prospěch vládních sil a ocitají se omezeny na oblasti s kurdskou většinou na severovýchodě a Kobani na severu.
Město je obklopeno tureckou hranicí na severu a vládními silami ze všech stran. Je vzdáleno asi 200 kilometrů od kurdské bašty na dalekém severovýchodě Sýrie.
Kobani, které kurdské síly osvobodily z dlouhého obléhání skupinou Islámský stát v roce 2015, se stalo symbolem jejich prvního velkého vítězství nad džihádisty.
V sobotu syrská vláda a kurdské síly prodloužily příměří s Damaškem s tím, že má podpořit přesun vězňů Islámského státu ze Sýrie do věznic v Iráku, který začal začátkem tohoto týdne.
