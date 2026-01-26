Nový partner USA v boji proti ISIS na severovýchodě
26. 1. 2026
Rychlé převzetí území dříve ovládaných Syrskými demokratickými silami (SDF) syrskou vládou znovu vyvolalo některé dlouhodobé obavy o budoucnost boje proti ISIS. Více než deset let slouží SDF jako hlavní partner Mezinárodní koalice v boji proti ISIS na místě. Kurdská organizace využila tuto vojenskou a finanční podporu k vybudování rozsáhlé oblasti kontroly nad převážně arabským obyvatelstvem. Ačkoliv toto území bylo obsazeno SDF v boji s ISIS, původně jej ovládaly místně zakořeněné frakce Svobodné syrské armády a islamistické opozice. Mnoho těchto původních revolučních skupin ze severovýchodní Sýrie bylo přesunuto na severozápad, když ISIS v roce 2014 převzala moc. Nyní se vrátili jako členové vojenských, bezpečnostních a administrativních struktur nové syrské vlády.
Přesto v mezidobí SDF a Koalice vybudovaly rozsáhlý protiteroristický aparát, včetně protiteroristických jednotek, sítí informátorů a věznic s více než 7 000 bojovníky ISIS. Kolaps SDF vyvolal u některých západních pozorovatelů obavy ohledně dopadu této územní změny na boj proti ISIS. Institut pro studium války dokonce tvrdil, že:
"Syrská vláda nemůže okamžitě nahradit Syrské demokratické síly jako spolehlivého partnera v boji proti ISIS v severovýchodní Sýrii. SDF plní řadu funkcí, které vyžadují dobře rozvinuté sítě a vojenskou infrastrukturu, kterou syrská vláda nemůže vybudovat přes noc. SDF má vynikající lidské zpravodajské sítě, které jí pravděpodobně poskytují vynikající přehled o hrozbě ISIS, které čelí na taktické úrovni."
Toto tvrzení je však silně chybné, ignoruje roky důkazů ze severovýchodu i severozápadu o taktikách a úspěších tažení obou stran. Ačkoliv je pravda, že SDF strávila deset let získáváním amerického školení, financování a technické podpory, tyto zdroje se přímo nepromítají do budování efektivních tajných sítí. V éře po chalífátu, kdy ISIS působí jako podzemní buňky, jsou to právě tyto zpravodajské operace, které jsou základem boje proti ISIS.
Jak SDF, tak HTS vedou léta tažení proti ISIS na svých územích. Rozdílná historie těchto tažení naznačuje, že nová syrská vláda může být ve skutečnosti lépe připravena k vykořenění přetrvávajícího povstání ISIS v oblastech dříve ovládaných SDF.
Neúspěšná kooptace SDF
Když SDF potlačily ISIS na severovýchodě Sýrie, rychle čelily obrovskému problému budování zpravodajských sítí v arabských oblastech, kde kurdská organizace neměla žádnou historii. Dareen Khalifa, hlavní poradkyně Mezinárodní krizové skupiny, navštěvuje severovýchod již více než deset let a intenzivně se setkává s vojenskými, zpravodajskými a vládními představiteli i místními komunitami. V roce 2019 psala o přístupu SDF ke shromažďování zpravodajských informací v arabských oblastech:
"Tento nedostatek a nedostatek místních znalostí vedly k tomu, že se často spoléhá na předchozí struktury, které ISIS vytvořil, aby kooptoval kmeny jako informátory pro bezpečnostní složky skupiny. Dnes je SDF používá ke stejnému účelu. Takže v Dajr az-Zauru někteří místní proxies SDF, kteří kdysi podobně spolupracovali s ISIS, dnes vydělávají tím, že zajišťují propuštění stoupenců ISIS výměnou za peníze a (ne nutně spolehlivé) informace."
Závislost SDF na kmenových sítích a nedostatek místních znalostí při ověřování jakýchkoli informací, které získala, vedly k přetrvávajícím případům falešných hlášení – někdy jen za účelem získání platby od informátorů, jindy jako prostředek k řešení místních sporů. Khalifa píše, že jen v březnu 2019 vedly razie SDF v Dajr az-Zauru s nepřesnými informacemi k vraždě nejméně 111 nevinných Arabů, přičemž SDF musela mnoha rodinám zaplatit krvavé peníze a následně pozastavit proti-ISIS operace, aby snížila napětí.
Navzdory těmto výzvám se SDF podařilo v roce 2019 v Dajr az-Zauru zpočátku identifikovat a posílit několik klíčových arabských partnerů. Tito muži měli důvěru arabské komunity a kurdských vojenských vůdců. S jejich pomocí se SDF podařilo zpočátku zajistit skutečnou spolupráci několika klíčových kmenů v Dajr az-Zauru. Přesto pokračující bezpečnostní selhání ze strany SDF tuto křehkou důvěru podkopávala. Buňky ISIS dokázaly brzy zavraždit několik klíčových partnerů, stejně jako další místní Araby spolupracující jak s civilními, tak bezpečnostními institucemi. Trvalá nejistota vedla k tomu, že místní byli stále opatrnější ke spolupráci s bezpečnostními složkami, o kterých nevěřili, že jsou schopné je ochránit.
V roce 2022 jsme s Dareen publikovali následnou zprávu o probíhajících protiteroristických kampaních v severovýchodní Sýrii. Stejně jako její zpráva z roku 2019, i tato byla opět založena na několika exkurzích do Dajr az-Zauru a Rakky v letech 2020, 2021 a 2022, kde mluvila s místními bezpečnostními složkami a aktivisty. Zjistili jsme, že rostoucí vnímání nejistoty – podpořené jak selháními SDF, tak opakovanými tvrzeními amerických lídrů o blížícím se stažení ze severovýchodu – "odrazovalo obyvatelstvo od spolupráce na protiteroristických nájezdech SDF nebo poskytování zpravodajských informací o buňkách ISIS".
Operace ISIS v Dajr az-Zauru se zdály být speciálně navrženy tak, aby podkopaly zpravodajské snahy SDF tím, že cílily na kohokoli, kdo byl vnímán jako kolaborant místní vlády a bezpečnostních složek. Již v roce 2021 nám důstojníci SDF v Dajr az-Zauru sdělili, že tyto útoky úspěšně bránily jejich snahám získat zpravodajské informace. Tuto dynamiku dále upevnily pokračující razie SDF, které cílily na nevinné muže a zabíjely je na základě nesprávných informací. SDF naopak začaly stále více nedůvěřovat jakýmkoli zpravodajským informacím získaným místními sítěmi v komunitách, které byly hlavními náborovými centry ISIS, podle jednoho vysokého zpravodajského důstojníka. Nedostatek důvěry z obou stran byl v jádru důsledkem pokračujícího vylučování Arabů z jakýchkoli skutečných mocenských pozic.
Ke konci roku 2024 tyto dynamiky vedly k výraznému návratu aktivity ISIS na severovýchodě, zejména v Dajr az-Zauru. Když jsem oblast navštívil v září toho roku, bezpečnostní představitelé i místní tvrdili, že nábor ISIS, vydírání a "stínová vláda" v guvernorátu posílily. Podle jednoho vysokého představitele SDF, se kterým jsem mluvil, bylo v prvních šesti měsících roku 2024 již dvakrát tolik útoků ISIS než v celém roce 2023, přičemž tvrdil, že "ISIS je nyní silnější než v roce 2019". Situace se rozpadala už před pádem Asadova režimu.
Severozápadní kampaň HTS
Před pádem Asada vedla HTS vlastní tažení proti ISIS ve svých územních držbách na severozápadě Sýrie. Na rozdíl od SDF byli pracovníci HTS zakořeněni v těchto komunitách. I když místní měli spory s vedením HTS nebo její obecnou a sociální politikou, skupina dokázala oslovit široké spektrum vlivných osobností a veteránů revolucionářů ze všech komunit a budovat důvěru na místní úrovni. To byl základ, ze kterého HTS rozkládala sítě ISIS ve svých kontrolních oblastech.
Od poloviny roku 2017 do začátku roku 2019 vedly buňky ISIS silné povstání po celém Idlibu. ISIS spoléhala na již existující sítě, které byly nejprve posíleny Asadovým režimem, který v roce 2017 usnadňoval konvoje ISIS do Idlibu, poté cílenými ruskými leteckými údery v roce 2019 proti hlavním věznicím s bojovníky ISIS, které umožnily stovky uprchlíků, a nakonec individuálními pašeráckými snahami ze severovýchodní Sýrie po roce 2019. HTS se zapojila do brutálních bojů proti těmto bojovníkům ISIS, zejména od května 2018 poté, co konsolidovala vojenskou a politickou kontrolu nad dalšími opozičními frakcemi v Idlibu. Zatímco se nakonec podařilo odvrátit to nejhorší z aktivit ISIS, tajná činnost ISIS se v roce 2020 obnovila a spustila novou vlnu protioperací.
V roce 2023 jsme Dareen, Jerome Drevon a já publikovali rozsáhlou zprávu o historii tažení HTS proti Al-Kájdě a ISIS na severozápadě Sýrie, založenou na několika cestách do Idlibu a rozhovorech s tamními zpravodajskými a vojenskými představiteli. Počáteční boje proti ISIS se kryly s raným vznikem nových vládních a bezpečnostních institucí v Idlibu. Bylo zřízeno ministerstvo vnitra a s ním nová "Všeobecná bezpečnostní síla", která úzce spolupracovala se zpravodajským aparátem HTS vedeným nynějším ministrem vnitra Anasem Chattábem. Tato profesionalizace a vytvoření formálních vnitřních bezpečnostních složek sehrály významnou roli v boji proti extremistickým sítím. Ke konci roku 2021 byla aktivita ISIS na severozápadě prakticky potlačena. Rok 2022 přinesl maximálně tři útoky ISIS, všechny neúspěšné a zdály se být útoky osamělých vlků řízené zvenčí Sýrie.
Veškerý tento úspěch byl postaven na sofistikovaných sítích lidské zpravodajské služby. Jak nám tehdy řekl jeden vysoký bezpečnostní představitel: "Nemáme technologii ani [sledující] drony, jako má Koalice, abychom mohli odposlouchávat a monitorovat členy ISIS." Zkušený důstojník Generální bezpečnosti, který se nyní podílí na operacích proti režimním povstalcům, to rozvedl v nedávném rozhovoru se mnou:
"Co nám pomohlo eliminovat ISIS, byla naše významná zkušenost a spolupráce místního obyvatelstva. ISIS byla nebezpečná pro společnost a lidé v Idlibu ISIS velmi nenáviděli. Proto byly jakékoli informace, které obdrželi o ISIS, okamžitě sdíleny s bezpečnostními složkami."
Navzdory těmto úspěchům se přední vůdci ISIS stále dokázali v Idlibu ukrývat. Prvním vůdcem ISIS, Abú Bakr al-Baghdádí, byl zabit při americkém náletu v Idlibu v říjnu 2019; jeho nástupce byl podobně zabit v Idlibu v únoru 2022. Tyto dvě operace byly obrovskou ranou pro jinak dobré výsledky HTS v boji proti ISIS a zdůraznily vážné mezery ve schopnostech skupiny v té době. Jakákoli otevřená aktivita ISIS mohla být odhalena prostřednictvím místních sítí informátorů, ale vůdci, kteří jednoduše posílali fyzické zprávy přes jednu či dvě důvěryhodné osoby, bylo mnohem obtížnější odhalit.
Nová éra spolupráce
Po svržení Asadova režimu HTS rozšířila tyto operace do oblastí bývalého režimu. Bezpečnostní složky utrpěly dva vážné neúspěchy, když buňky ISIS úspěšně provedly teroristické útoky na kostel v Damašku v červnu a na alávitskou mešitu v Homsu v prosinci. Přesto vláda zabránila mnoha dalším útokům ISIS během roku 2025. V listopadu 2025 se nová syrská vláda oficiálně připojila ke koalici vedené USA proti ISIS. Podle Charlese Listera, ředitele syrského programu MEI, však zpravodajská spolupráce sahá několik měsíců zpět a již vedla k 11 společným operacím, včetně dvou celostátních zatýkacích kampaní, a k narušení nejméně 10 pokusů o hromadné útoky ISIS.
Nová vláda prokázala jak během svého působení v Idlibu, tak po svržení Asada schopnost vytvářet a využívat lidské zpravodajské sítě. Bezpečnostní složky dokonce dokázaly vybudovat efektivní informační sítě v srdci bývalých alávitských komunit, které využívají k rutinnímu narušování a zatýkání povstaleckých buněk na syrském pobřeží, které v prvních měsících po osvobození prováděly rozsáhlé útoky proti vládním silám. Damašek se nyní bude snažit udělat totéž v oblastech dříve ovládaných SDF.
Zatímco rychlá změna územní kontroly nevyhnutelně poskytuje ISIS prostor pro manévrování, Damašek rychle zaplnil bezpečnostní mezeru. SDF se stáhla z Dajr az-Zauru brzy ráno 18. ledna pod tlakem místních obyvatel, přičemž vládní vojenské jednotky již za úsvitu vstupovaly do těchto měst. Do následujícího rána Ministerstvo vnitra zřídilo kontrolní stanoviště ve většině oblasti a oznámilo otevření policejních náborových center. Alespoň některá z těchto center již fungovala do 20. ledna, což je nadějný ukazatel, že budou rychle vytvořeny nové místní bezpečnostní složky na podporu těch, kteří byli přivezeni zvenčí.
Zřízení nových bezpečnostních a zpravodajských sítí v Dajr az-Zauru a Rakce by nemělo představovat výzvu pro Damašek. Nová vláda již v uplynulém roce posilovala své vazby na místní arabské komunity pod kontrolou SDF a využila tyto obnovené sítě k vytlačení sil SDF z poloviny jejich území během méně než 48 hodin. Zavedená praxe lokalizace bezpečnosti v Damašku – jmenování bezpečnostních, zpravodajských a administrativních úředníků ve svých vlastních guvernorátech nebo okresech – také zajistí okamžitou základní úroveň podpory místních obyvatel.
Důstojníci Generální bezpečnosti a Generální zpravodajské služby, kteří jsou nyní nasazeni v nedávno osvobozených oblastech, budou moci své místní znalosti spojit s lety zkušeností v boji proti ISIS, al-Kájdě a v poslední době i zbytkům režimu. Místo podkopávání zavedených snah Koalice by Damašek měl být schopen rychle využít své rozsáhlé místní sítě v těchto oblastech ke zlepšení sběru zpravodajských informací, které spolu se zdroji Koalice zesílí boj proti ISIS nad rámec toho, co by dokázala SDF.
