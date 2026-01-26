Jsou jádrem vztahů mezi Ruskem a Íránem jaderné otázky?
26. 1. 2026
Právě jste nastoupila do CERI jako odborná asistentka. Můžete nám říct něco o svém zázemí a výzkumných zkušenostech?
Doktorát jsem dokončila na Oxfordské univerzitě, kde moje disertační práce zkoumala vývoj vztahů mezi Ruskem a Íránem od pozdní studené války až po současnost. Projekt byl založen na rozsáhlém výzkumu primárních zdrojů napříč ruskými a perskými jazyky a kombinoval archivní práci, rozhovory s elitami a terénní výzkum. Před rokem 2022 jsem strávila značný čas v Rusku, kde jsem vedla rozhovory s bývalými úředníky, vojenskými analytiky a odborníky, a také pracovala v archivech. Velká část této práce nakonec tvořila páteř mé knihy Rusko–Írán: Partneři ve vzdoru od Sýrie po Ukrajinu.
Strávila jsem tři roky v Belferově centru pro vědu a mezinárodní vztahy na Harvardově univerzitě, nejprve jako předdoktorandská pracovnice a poté jako postdoktorandská výzkumnice. V tomto období jsem se zaměřovala především na ruskou a íránskou jadernou spolupráci, včetně role Ruska v íránském civilním jaderném programu a pozice Moskvy v jaderné diplomacii kolem íránské jaderné dohody. Tato práce vyžadovala úzké zapojení do technických jaderných otázek, rámců kontroly zbrojení a ruského strategického myšlení o nešíření jaderných zbraní.
Naposledy jsem byla stipendistkou v programu jaderné politiky v Carnegie Endowment for International Peace ve Washingtonu, DC. Na Carnegie se moje práce stále více soustředila na ruskou jadernou strategii, dynamiku eskalace a vyvíjející se jadernou pozici Íránu. Důležité je, že mi tato role umožnila propojit akademický výzkum a analýzu politiky, přispívat k debatám, které byly jak teoreticky podložené, tak přímo relevantní pro tvůrce politik.
Celkově se vnímám jako někdo, jehož práce leží na pomezí Ruska, Íránu a širších jaderných otázek. Základní otázky, na kterých pracuji, jsou poměrně konzistentní, ale způsob, jakým k nim přistupuji a jak je prezentuji, často závisí na publiku a na tom, kde se objevím. Někdy to znamená napsat konvenční akademický článek, který se přímo zabývá teorií a primárními zdroji; jindy jde o prezentaci podobných myšlenek aplikovanějším způsobem pro publikum zaměřené na politiku nebo praktiky.
Přechod mezi akademickými a politickými prostředími mě naučil hluboce si vážit intelektuální a akademické svobody, zejména prostoru věnovat se dlouhodobým výzkumným otázkám a zároveň vážně přemýšlet o tom, jak je tato práce komunikována. Také mě to naučilo být pozornější k výzvě vysvětlovat složité otázky přístupným způsobem, aniž bych ztratila analytickou přesnost. Tento druh pohybu mezi různými formami psaní a zapojení vnímám jako důležitou součást mé práce a pohledu na vědu.
Na základě vašeho výzkumu, jak bychom měli chápat vztah mezi Ruskem a Íránem? Je to strategická aliance v klasickém smyslu? Které teoretické rámce v mezinárodních vztazích považujete za nejužitečnější pro zachycení jejich povahy?
Ve své knize se vědomě vyhýbám popisu vztahů mezi Ruskem a Íránem jako strategické aliance v klasickém smyslu. Není to aliance podobná NATO: neexistuje žádný závazek k vzájemné obraně, žádná integrovaná velitelská struktura a žádné očekávání automatického vojenského zapojení, pokud bude druhá strana napadena. Ale je také hlubší a trvalejší než čistě transakční "partnerství z rozumu". Vztah se ukázal být odolný vůči změnám vedení, regionálním šokům a skutečným epizodám neshod, což naznačuje, že máme co do činění s něčím strukturovanějším než jen ad hoc koordinací.
Já to chápu jako formu strategického sladění zakořeněnou ve sdíleném vnímání zranitelnosti, jak vnitřní, tak vnější. Po léta byly Moskva a Teherán svázány překrývajícími se narativy hrozeb: obavami ze západního tlaku a zadržování, obavami ze sankcí a izolace a především bezpečnostními obavami režimu formovanými hrozbou domácích nepokojů. Toto sdílené vnímání hrozeb automaticky nevytváří spolupráci, ale vytváří společný interpretační rámec, který usnadňuje udržení spolupráce a opětovné aktivování v krizových obdobích. Proto vztah často působí nečinně nebo pragmaticky a jindy se najednou stává vysoce funkčním: jde méně o trvalé závazky než o trvalý pocit sdíleného vystavení podobným rizikům.
Jedním z důležitých rysů je postupný, nerovnoměrný proces institucionalizace. Postupem času si Rusko a Írán vybudovaly hustou síť diplomatických, vojenských, ekonomických a bezpečnostních kanálů, které udržují spolupráci i v době, kdy je politická důvěra omezená. Tyto mechanismy jsou často záměrně flexibilní a neformální, nikoli kodifikované, což oběma stranám dává prostor pro zajištění a zároveň umožňuje rychlou koordinaci v krizových situacích. Institucionalizace v tomto smyslu nevytváří automatické závazky, ale snižuje transakční náklady, usnadňuje učení a umožňuje spolupráci rychle škálovat, když se sdílené vnímání hrozeb stává akutním.
Teoreticky je to také důvod, proč jsem opatrná při spoléhání se výhradně na tradiční teorii aliance nebo modely rovnováhy sil při vysvětlování vztahu. Tyto rámce jsou užitečné, ale obvykle považují bilaterální vazby za relativně statické reakce na změny materiální moci. Vztahy mezi Ruskem a Íránem jsou mnohem dynamičtější. Vyvíjí se prostřednictvím interakce, sdílených operačních zkušeností a učení a jsou důležitě formovány domácími politickými zájmy a bezpečností režimu.
Zdůrazňujete ústřední roli nejistoty režimu a obav z domácích otřesů při upevnění partnerství Moskvy a Teheránu. Jak tato bezpečnostní logika režimu přetváří naše chápání souvislosti mezi autoritářskou domácí politikou a zahraničněpolitickým chováním, zejména v případech Sýrie, Ukrajiny a íránské jaderné otázky?
Nejistota režimu a obavy z domácích otřesů byly dlouhodobě ústřední svazující silou vztahů mezi Ruskem a Íránem a jedním z mých hlavních argumentů je, že tato společná starost vedla nejen k paralelnímu chování, ale také k procesům učení a adaptace mezi oběma režimy. Místo toho, aby se domácí politika a zahraniční politika považovaly za oddělené oblasti, tato logika "bezpečnosti režimu" ukazuje, jak se vnější spolupráce stává nástrojem pro řízení vnitřní zranitelnosti.
Tuto dynamiku můžeme velmi jasně vidět v současné vlně protestů v Íránu. Postupem času si Rusko a Írán vyměnily zkušenosti, postupy a technologie týkající se řízení protestů, kontroly informací a donucovací stabilizace. Ve své práci ukazuji, jak se tato výměna stala stále systematickější, zejména když oba režimy začaly vnímat domácí nepokoje nikoli jako čistě vnitřní záležitost, ale jako něco, co je formováno nadnárodními informačními toky a vnějším tlakem. V tomto smyslu není bezpečnostní spolupráce režimu vedlejším aspektem bilaterálních vztahů; je to jeden z jeho nejvýznamnějších rozměrů.
Sýrie je však místem, kde se tato dynamika začala ve velkém realizovat. Ani Rusko, ani Írán nebyly ochotny přijmout pád Asadova režimu v roce 2011, zvláště po pádu diktátorského režimu v Libyi. Ale kromě počátečního rozhodnutí zasáhnout se nejdůležitějšími ukázaly být sítě, které vznikly díky dlouhodobým společným operacím. Sýrie vyžadovala každodenní koordinaci mezi ruskými a íránskými vojenskými silami, zpravodajskými službami, logistickými řetězci a místními partnery. To vedlo k interoperabilitě a vzájemnému povědomí, kterou žádná ze stran dosud neměla.
Tyto sítě měly význam daleko za hranicemi syrského bojiště. Když Rusko později potřebovalo bezpilotní letouny na Ukrajině, rychlost, s jakou se obrátilo na Írán a integrovaly íránské systémy, odrážela nejen nutnost, ale i předchozí operační vztahy. Personál se znal, kanály již existovaly a existovaly předchozí zkušenosti s přizpůsobováním íránských schopností ruským operačním požadavkům. V tomto smyslu Sýrie fungovala jako líheň vojensko-technické spolupráce, který mohl být využit za velmi odlišných podmínek.
A co jaderná otázka?
Jaderná otázka má jinou logiku. Rusko sehrálo možná nejdůležitější vnější roli v íránském civilním jaderném programu, zejména prostřednictvím jaderné elektrárny v Búšehru. Po většinu období po studené válce se Moskva snažila zabránit Íránu v získání jaderných zbraní, přičemž využívala jadernou spolupráci jako zdroj vlivu – zejména prostřednictvím dodávek paliva a své role v diplomacii týkající se íránské jaderné otázky. To umožnilo Rusku prezentovat se jako odpovědný aktér v rámci režimu nešíření jaderných zbraní a zároveň si ponechat vliv na Teherán.
Co se po válce na Ukrajině změnilo, nebyl technický základ této spolupráce, ale politická pozice Ruska. Jak se vztahy se Západem zhoršovaly, Moskva byla méně ochotná působit jako omezující prostředník v íránském jaderném programu a více se přikláněla k tomu poskytovat diplomatické krytí, včetně odmítnutí platnosti rychlých sankcí. Znepokojivější důsledkem tohoto posunu je, že Rusko může být časem ochotnější uvolnit dlouhodobé červené linie kolem citlivých forem spolupráce.
Zvýšená vojenská spolupráce od roku 2022, zejména v oblasti dronů a raket, se zdá vytvářet bezprecedentní dynamiku ve vzdělávání a šíření technologií. Jak lze tyto přenosy analyzovat?
Myslím, že tyto přenosy je nejlepší chápat jako součást adaptivního procesu, který postupně proměnil vztah z charakterizovaného asymetrií na něco blíže vzájemné závislosti. Od roku 2022 se vojenská spolupráce nejen zintenzivnila, ale začala přinášet formy učení a přizpůsobení na obou stranách, které se kvalitativně liší od dřívějších fází vztahu.
Na íránské straně poskytuje používání dronů a raketových systémů na Ukrajině trvalý kontakt s vysoce výkonným operačním prostředím, včetně západně dodávané protivzdušné obrany a elektronického boje. To poskytuje konkrétní zpětnou vazbu o výkonu, přežití a protiopatřeních, kterou by jinak byla obtížné získat.
Na ruské straně integrace íránských systémů vyžadovala úpravy doktríny, logistiky, zaměřovacích praktik a průmyslových procesů. Postupem času tento druh interakce vytváří učení, které je zakořeněné v organizacích, nikoli omezené na jednotlivé platformy.
Co činí tuto dynamiku obzvlášť významnou je fakt, že se odehrává v rámci institucionálních sítí, které vznikly dříve, zejména v Sýrii. Tyto sítě umožňují rychlé a neformální šíření vzdělání napříč vojenskými, zpravodajskými a nákupními kanály. Výsledkem je, že spolupráce není omezena pouze na samostatné převody; stává se to iterativním. Systémy se přizpůsobují, produkce se upravuje a očekávání ohledně toho, co může každá strana nabídnout, se začínají měnit.
Právě zde se vztah změnil zásadnějším způsobem. Jak se ruská válka na Ukrajině protahuje a izolace od západních trhů a technologií se prohlubuje, motivace Moskvy se změnily. Rusko se stalo více závislým na Íránu, nejen jako dodavateli konkrétních systémů, ale jako na partnerovi schopném udržet vojenskou spolupráci i během sankcí. Tato závislost zase zvyšuje pravděpodobnost, že Rusko bude ochotnější sdílet schopnosti, které dříve bralo s větší opatrností, například ty týkající se raketových a zbrojních technologií.
V tomto smyslu učení a adaptace nejsou jen technické procesy; jsou politické. Jak se spolupráce stává rutinní a řízenou nutností, dřívější červené čáry se opotřebují. Vztah se vzdaluje od modelu, v němž Rusko pečlivě kalibruje to, co Íránu poskytuje, směrem k modelu, kde je udržení partnerství samo o sobě strategicky cenné. Tento posun je důležitý, protože postupně snižuje bariéry pro pokročilejší formy spolupráce, i když tyto kroky probíhají postupně, nikoli jedním dramatickým rozhodnutím.
Širší důsledek je, že už nejde jen o případ transakční výměny. Pokračující adaptace a vzájemná závislost začaly uzavírat obě strany do vzorce spolupráce, který je obtížnější zvrátit a regulovat. To je to, co odlišuje období po roce 2022 – a proto jeho důsledky v budoucnu pravděpodobně přesáhnou drony a rakety do citlivějších oblastí.
Účastníte se v současnosti kolektivních projektů zde v CERI a jinde? Jaké jsou vaše projekty pro blízkou budoucnost?
Momentálně pracuji na souboru projektů, které jsou propojené, ale ne všechny se týkají samotného vztahu mezi Ruskem a Íránem. V této fázi mě více zajímá využití Ruska a Íránu jako samostatných případů ke kladení širších otázek týkajících se jaderné strategie, odstrašení a vojenské adaptace. Studium jednoho bilaterálního vztahu může získat jen omezenou analytickou páku, a část toho, co teď dělám, je ustoupit a systematičtěji přemýšlet o tom, jak každý případ zapadá do širších debat.
Jedna skupina projektů se zaměřuje na ruskou jadernou strategii. Pracuji na tom, co pravděpodobně bude mou další knihou, která sleduje vývoj sovětského a ruského myšlení o omezené jaderné válce, řízení eskalace a integraci konvenčních a jaderných sil pro válku. Projekt silně čerpá z rusky psaných vojenských časopisů, doktrinálních textů a vnitřních debat a zkoumá, jak se v průběhu času vyvíjely pojmy jako omezené použití jaderných zbraní, demonstrativní údery a kontrola eskalace. Mám také několik pracovních dokumentů o ruských názorech na trojstranné zbrojní závody, zejména o tom, jak Moskva chápe modernizaci jaderné energie USA a Číny a jak obavy z protiraketové obrany, přesných úderů a vesmírných systémů ovlivňují ruské myšlení o odstrašení a zranitelnosti.
Druhý shluk se zaměřuje na Írán. Část mé práce zde zkoumá, jak Írán konceptualizoval konvenční odstrašení, zejména prostřednictvím raketových sil, a jak se toto myšlení změnilo, když čelil různým regionálním hrozbám a vojenským omezením. Zajímá mě, jak rakety fungují nejen jako zbraně, ale i jako politické nástroje – jak jsou propojeny s myšlenkami o odhodlání, přežití a signalizaci v íránské strategické kultuře. Pracuji také na větším společném projektu s Oriem Rabinowitzem na Stanfordu o selhání odstrašení na Blízkém východě, který zkoumá případy, aby pochopil, proč odstrašení selhává, jak probíhá eskalace v regionálních konfliktech a co tyto dynamiky odhalují o limitech stávající teorie odstrašení. To je obzvlášť důležité od 7. října a dvanáctidenní války.
Pokračuji v práci na vztazích mezi Ruskem a Íránem, zejména na projektech, které jsem odložila nebo ještě nedokončila. Jedním z projektů, které dokončuji, je článek v časopise o ruském uvažování o civilní jaderné spolupráci s Íránem, založený na rozhovorech, které jsem vedla s bývalými ruskými představiteli, kteří se přímo podíleli na těchto rozhodnutích. Tento článek zkoumá, jak ruští tvůrci politik chápali rizika a přínosy jaderné spolupráce s Íránem, jak přemýšleli o pákovém vlivu a nešíření zbraní a jak se tyto názory v průběhu času měnily.
Celkově se můj výzkumný program v průběhu času trochu posunul, což považuji za přirozené a zdravé. Zatímco konkrétní otázky, na kterých pracuji, se vyvíjely, zůstávám úzce ukotvena v Rusku a Íránu, protože empirický základ mého výzkumu je kvalitativní a jazykově založený. Velká část mé práce se opírá o materiály v ruském a perském jazyce, rozhovory a archivní zdroje, což nutně formuje kauzy, na kterých jsem nejlépe připravena pracovat.
Současně se nadále věnuji výzkumu relevantnímu pro politiku a považuji toto za obzvlášť zajímavý okamžik pro práci na jaderných otázkách v Evropě. Eroze kontroly zbrojení, návrat soutěže velmocí a rostoucí rozkol mezi jadernými, konvenčními a nově vznikajícími technologiemi učinil otázky odstrašení a eskalace nově zvýrazněnými. Mít zázemí v Evropě, a zejména v CERI, poskytuje cenný odstín pro přemýšlení o těchto dynamikách způsobem, který propojuje akademický výzkum a politické debaty. Je to dynamická doba pro takovou práci a těším se, jak se tyto projekty vyvinou v rozhovorech s kolegy a studenty zde.
Rozhovor vedla Miriam Périer, CERI.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse