Channel 4 News: Přicházejí hrůzné informace o masovém vraždění civilistů v Íránu
23. 1. 2026
čas čtení 4 minuty
Mpderátorka, Channel 4 News, pátek 13. ledna 2026, 19 hodin: Šéf OSN pro lidská práva nyní uvedl, že při brutálním potlačení protestů v Íránu byly zabity tisíce lidí, včetně dětí, a obvinil režim z systematického utlačování a použití nepřiměřené síly. Íránští vůdci zablokovali internet, čímž účinně umlčeli hlasy obyvatelstva a odřízli je od světa. Díky svědectvím lidí, kteří od té doby opustili Írán, však začínáme skládat dohromady některé z těchto hrůz. Náš zahraniční korespondent Paraick O'Brien vyšetřoval, co se stalo v severním městě Rašt a ve své zprávě uvádí znepokojivé podrobnosti:
Reportér: Jsme zvyklí dostávat informace okamžitě. Pro Íránce však tyto nové snímky z Teheránu před dvěma týdny nejsou staré zprávy. Nemají datum spotřeby. Jsou důkazem jednoho z nejnásilnějšího potlačení pouličních protestů v moderní době. Nevíme, kolik lidí bylo zabito tady v Teheránu, tady v Mašhadu nebo na desítkách dalších míst, včetně severního města Rašt.
Město u Kaspického moře je známé svou přehnanou nevázaností a bohatstvím, pokud jde o jídlo, kulturu a komedii. Bazar je jeho pulzujícím srdcem. Stejně jako v Teheránu i zde obchodníci, jejichž podnikání ochromila devalvace měny, vstoupili do stávky. Demonstrace se však brzy staly něčím mnohem víc než jen bojem o živobytí.
Ve čtvrtek 8. ledna vyzval Reza Pahlavi, korunní princ v exilu, lidi, aby vyšli do ulic proti režimu. Mluvili jsme s několika očitými svědky, kteří se účastnili protestů v Raštu. Nyní opustili Írán a mluvili s námi anonymně.
Dav se začal shromažďovat na několika místech, včetně budovy městského úřadu, kanceláře guvernéra a státní televize. Zde se nachází Velký bazar. Jak noc postupovala, rostlo přesvědčení, že demonstranti obsadí klíčové instituce města. Lidé byli rozzlobení. Budovy spojené s režimem byly zapáleny. Pak zazněly výstřely. Následně se ozvala automatická palba.
Státní média uvedla, že bazar ve městě zapálili výtržníci a teroristé, ale očití svědci, se kterými jsme mluvili, mají velmi odlišnou verzi událostí. Říkají, že velký dav demonstrantů uvnitř bazaru se snažil uniknout plamenům. Bezpečnostní síly však zaujaly pozice u úzkých vchodů a jakmile lidé vyšli ven, postříleli je.
Viděli jsme, jak stříleli dovnitř bazaru od vchodů. Postoupili jsme vpřed, bylo tam asi 10 nebo 20 tisíc lidí, velmi velký dav. Pak bezpečnostní síly začaly střílet směrem k nám. Na ulicích byly vidět mrtvoly, lidé byli postřílení a všude byla krev. Bylo to jako válečná zóna. Nikdy jsem nic podobného zblízka neviděl.
Vzhledem k výpadku internetu v Íránu je velmi obtížné zjistit, kdo a kolik lidí v Raštu zemřelo. Podle očitých svědků, se kterými jsme mluvili, se jedná o několik stovek lidí. Jedním z nich byl Mahdi z Parvardu, známý fitness instruktor.
Ale bylo v tom ještě něco víc. Byl to Pahlavan, což doslova znamená hrdina, starodávná íránská tradice, spojení zápasu a stoicismu. A pro něj byli většina Íránců superhrdinové.
Podle mého názoru je 90 % lidí, kteří žijí svůj život, Pahlavani. Lidé, kteří stojí na vlastních nohou, pracují, pomáhají ostatním. Nejenže neubližují ostatním, ale i v nejtěžších chvílích pomáhají ostatním.
Akhbar Sarbaz byl jeho blízký přítel, nyní žije v Kanadě. Mluvili jsme s ním na protirežimní demonstraci v Torontu:
Jeden z mých přátel, jehož jméno nechci uvádět, tam byl.
Řekl mi, že jedna kulka ho zasáhla do srdce, jedna do boku a jedna do břicha. Zasáhly ho tři kulky. Byl to opravdu dokonalý člověk, laskavý, štědrý a důstojný. Pomáhal všem.
Lidskoprávní organizace se snaží ověřit jména těch, kteří byli zabiti v Raštu. Očití svědci, se kterými jsme mluvili, řekli, že seznam bude nakonec velmi dlouhý. Tohle je jen začátek. Například Parni Ashad Berjakhonary a Saeed Mirzaei. Sarah Behboudi a Omid Narouzi. Parisa Tahibi a Mohammad Hunarkar. Informační embargo se nevztahuje na vzpomínky jejich blízkých.
384
Diskuse