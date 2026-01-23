Evropa by mohla zasáhnout Trumpa na nejbolestivějším místě
23. 1. 2026
Závěrečná část mistrovství světa se uskuteční od 11. června do 19. července ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě a někteří politici věří, že Trump může být ovlivněn bojkotem americké části soutěže.
Nadcházející turnaj je důležitým nástrojem Trumpovy "měkké síly", ale může dojít k bojkotu ze strany Evropy, přestože se stane "bezprecedentním" a způsobí této soutěži "nenapravitelné škody".
Politico připomíná, že již bylo nasazeno 12 evropských národních týmů k účasti v závěrečné části mistrovství světa 2026, po dokončení výběru budou známy další čtyři evropské týmy (včetně Ukrajiny).
Odborníci s novináři upozorňují na to, že rozhodnutí o možném bojkotu velkých sportovních událostí mohou učinit pouze sportovní organizace, nikoli politici, ale řada evropských politiků bojkot podporovala.
Například francouzský poslanec Eric Cockerel nemá tušení, jak jeho národní tým zahraje na turnaji v zemi, "která útočí na své sousedy", hrozí invazí do Grónska, porušuje mezinárodní právo, "chce narušit práci OSN", "vytváří fašistickou a rasistickou milici", útočí na opozici a také zakazuje fanouškům z "asi 15 zemí" účast na turnaji a plánuje zakázat LGBT symboly na stadionech.
A německý politik Roderich Kiesewetter "těžko si dokáže představit" účast evropských zemí na mistrovství světa 2026, pokud Trump splní své hrozby vůči Grónsku a zahájí obchodní válku s Evropskou unií.
Mistrovství světa zatím probíhala bez bojkotu, ačkoli se o něm mluvilo už před turnajem v Ruské federaci v roce 2018 (kvůli anexi Krymu) a před turnajem v Kataru v roce 2022 (kvůli "hrozné situaci v oblasti lidských práv" v této zemi).
Pak tu byl také postoj tureckých fotbalových funkcionářů, kteří vyzývali k vyloučení izraelského národního týmu z Mistrovství světa 2026.
Bývalý předseda výboru pro řízení FIFA, Miguel Maduro, poznamenal, že v případě bojkotu ze strany Evropy by mistrovství světa bylo z hlediska sportu "irelevantní" (většina kandidátů na první desítku jsou evropské týmy) a v důsledku toho by bylo "vážnou finanční ranou" pro FIFA.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse