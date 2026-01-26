Sýrie připravuje žádost o stažení ruských sil ze severu země
26. 1. 2026
čas čtení
1 minuta
Syrské úřady plánují žádost, aby se Rusko stáhlo z vojenského letiště Al-Kámišlí na severu země, upozorňuje Vladyslav Chomenko
.
Letiště, které se nachází poblíž tureckých hranic, bylo dlouhodobě využíváno ruskou armádou pro operace v regionu.
Situace se však výrazně změnila poté, co vládní síly vstoupily na území dříve ovládané kurdskou aliancí, Syrskými demokratickými silami (SDF).
Podle zdroje, na který odkazuje ruský deník Kommersant, bude otázka stažení ruských vojsk vznesena až poté, co provincie Hasaka oficiálně přejde pod kontrolu Damašku.
"Zdá se mi, že Rusové budou požádáni, aby Al-Kámišlí zcela opustili. Teď už tam nemají co dělat," uvedl zdroj.
Syrská vláda dříve oznámila dohodu s SDF ohledně další integrace jejich institucí a bezpečnostních sil.
Bylo také dohodnuto, že syrské jednotky nebudou vstupovat do kurdských vesnic a že podle podmínek dohody tam nebudou přítomny žádné ozbrojené síly kromě místních bezpečnostních jednotek složených z obyvatel.
Zdroj v angličtině: ZDE
127
Diskuse