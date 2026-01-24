Minneapolis: Agenti ICE zastřelili dalšího člověka
24. 1. 2026
Zastřelený muž byl 37letý občan USA, uvedl policejní šéf Minneapolis
Policejní šéf Minneapolis Brian O'Hara uvedl, že městské úřady znají totožnost muže, který byl dnes ráno zastřelen federálními policisty, ale jeho jméno zatím nezveřejňují.
Popisuje zastřeleného jako bělocha, obyvatele města a občana USA. O'Hara uvedl, že oběti bylo 37 let. Zpravodajské agentury dříve uváděly, že muži bylo 51 let.
O'Hara uvedl, že federální úřady neposkytly policii ani městským úřadům žádné podrobnosti o dnešním incidentu.
Šéf policie v Minneapolis, Brian O'Hara, uvedl, že podle jeho informací se na dnešním incidentu, při kterém byl muž zastřelen vládními zaměstnanci, podílelo několik federálních agentů.
O'Hara uvedl, že úřady v Minnesotě povolaly národní gardu do pohotovosti.
Místo, kde se dnes ráno odehrála střelba na jihu města, se v tuto chvíli zdá být poněkud klidnější.
Guvernér Minnesoty Tim Walz zveřejnil na X příspěvek, ve kterém uvedl: „Sdělil jsem Bílému domu, že stát musí vést vyšetřování“ smrtelné střelby na muže v Minneapolisu dnes ráno.
„Nechte státní vyšetřovatele zajistit spravedlnost. Zatímco zpracováváme místo činu, zachovejte klid a dejte jim prostor. Stát má personál, který zajistí bezpečnost lidí – federální agenti nesmí bránit naší schopnosti tak činit,“ řekl.
Místní a federální úřady se v posledních týdnech ostře střetávají kvůli eskalaci imigračních opatření ve městě. Vedoucí představitelé Minneapolis a Minnesoty jsou rozhořčeni jednostranným vysláním agresivních federálních agentů do města Bílým domem a Ministerstvem vnitřní bezpečnosti.
David Bier, ředitel imigračních studií institutu Cato, sdílel toto znepokojivé video na X.
Video odpovídá místu střelby, které uvedli úředníci, a ukazuje muže, který je sražen na zem několika policisty, než je několikrát zastřelen. Je vidět alespoň dva policisty se zbraněmi v rukou.
Odborníci na otevřené zdroje začali analyzovat zjevné video důkazy online, které zdánlivě zachycují zvuk prvního výstřelu, který způsobil, že agenti ustoupili od muže, než jeden z nich na něj opakovaně vystřelil, když ležel na zemi.
Novinář Eoin Higgins publikoval klip na Bluesky s návrhem, že jedna část záznamu by mohla ukazovat, že policista v šedém „odzbrojuje muže ležícího na zemi, který je bit – PŘED tím, než byly vypáleny výstřely“.
Šéf minneapoliské policie Brian O'Hara nyní na tiskové konferenci prohlásil, že jeho oddělení zatím neví, co se stalo bezprostředně před střelbou.
Jacob Frey, starosta Minneapolis, právě promluvil na tiskové konferenci, která právě probíhá ve městě.
Poté, co Renee Good byla zastřelena ICE, řekl agentuře, aby „vypadla“ z města.
Před chvílí na této konferenci vyzval obyvatele: „Stojte za Minneapolis. Stojte za Amerikou. Uvědomte si, že vaše děti se vás budou ptát, na které straně jste stáli. Vaše vnoučata se vás budou ptát, co jste udělali, abyste zabránili tomu, aby se to stalo znovu ... Co jste udělali, abyste ochránili svou zemi?“
Dodal: „O tom Amerika není. Nejedná se o stranickou záležitost. Jedná se o americkou záležitost. Tato vláda a všichni, kdo se na této operaci podílejí, by měli přemýšlet. Měli by přemýšlet právě teď a ptát se: čeho přesně dosahujete?“
Jacob Frey na ulicích Minneapolis na začátku tohoto měsíce. Fotografie: Adam Gray/AP
Úředníci z Minneapolis vyzývají k klidu a žádají federální orgány, aby odešly
Policejní náčelník Minneapolis Brian O'Hara zahájil tiskovou konferenci tím, že uznal, že lidé jsou rozhořčeni nedávnou smrtelnou střelbou federálních orgánů na muže ve městě.
Vyzval federální zaměstnance ve městě, aby se chovali disciplinovaně a humánně.
Poté řekl, že členové veřejnosti, kteří se shromáždili na místě střelby v jižní části Minneapolis, aby protestovali, se účastní „nezákonného shromáždění“.
„Kolem toho, co se stalo, panuje velký hněv a mnoho otázek,“ řekl O'Hara.
Vyzval k zachování klidu a prosil veřejnost, aby nepoškozovala město.
Starosta Minneapolis Jacob Frey právě hovoří a my vám jeho prohlášení přineseme co nejdříve. Vyzývá Donalda Trumpa, aby „ukončil tuto operaci“ a „okamžitě přijal opatření k odstranění těchto federálních agentů“.
Starosta Minneapolis Jacob Frey hovoří na tiskové konferenci na začátku tohoto měsíce. Fotografie: Tim Evans/Reuters
V prohlášení uvedla náměstkyně ministra vnitra Tricia McLaughlinová, že v 9:05 místního času „když policisté DHS prováděli cílenou operaci v Minneapolis“ proti osobě, o které tvrdili, že se v zemi nachází nelegálně a která je „hledána pro násilný útok“, „se k policistům americké pohraniční stráže přiblížila osoba s 9mm poloautomatickou pistolí“.
McLaughlinová uvedla, že „strážci se pokusili podezřelého odzbrojit, ale ozbrojený podezřelý kladl násilný odpor“ a že „další podrobnosti o ozbrojeném střetu budou zveřejněny“.
„Ze strachu o svůj život a životy a bezpečnost svých kolegů vystřelil jeden z agentů obranné výstřely,“ uvedla a dodala: „Záchranáři na místě okamžitě poskytli podezřelému lékařskou pomoc, ale ten byl na místě prohlášen za mrtvého.“
Dodala, že muž měl u sebe také „2 zásobníky a žádný průkaz totožnosti“.
CNN také informovala, že muž postřelený během federální imigrační operace v Minneapolis dnes ráno zemřel. O smrti muže informoval také deník Minnesota Star Tribune.
Obyvatelé Minnesoty v posledních týdnech protestují proti rozhodnutí Bílého domu zaplavit relativně malé liberální město Minneapolis na středozápadě federálními imigračními úředníky.
Tyto demonstrace se staly každodenní záležitostí v mnohem větším rozsahu od 7. ledna, kdy úředník ICE zastřelil obyvatelku (a občanku USA) Renee Goodovou, místo aby uhnul z cesty jejímu odjíždějícímu autu.
V té době panovaly obavy, že se situace ve městě vymkne kontrole, pokud se protesty změní v nepokoje nebo hromadné porušování zákona.
Ve skutečnosti však demonstrace byly sice bouřlivé, ale velmi kontrolované. Federální úředníci a agenti od ICE po pohraniční stráž vyvolali pobouření agresivními a někdy i násilnými taktikami proti lidem, na které se zaměřují v rámci imigračního úřadu, ale také proti demonstrantům a pouhým kolemjdoucím.
Guvernér Tim Walz řekl: „Minnesota čelí strachu a rozdělení slušností a velkorysostí.“
Reportérka deníku The Guardian zabývající se imigrací Maanvi Singhová uvedla, že na základě svých zkušeností musí souhlasit s popisem města jako místa, které se cítí „obléhané“.
Vedoucí představitelé Minneapolis označují nápor ICE za „obléhání“. Moje reportáž z tohoto místa s tím souhlasí.
Guvernér Minnesoty Tim Walz vyzval Donalda Trumpa, aby ukončil agresivní federální imigrační operace své vlády v tomto státě, které začaly před několika týdny a způsobily chaos, zranění a smrt.
„Právě jsem mluvil s Bílým domem po další hrůzné střelbě federálních agentů dnes ráno. Je to odporné,“ napsal Walz na sociální síti X.
Pokračoval: „Prezident musí tuto operaci ukončit. Stáhněte tisíce násilných, nevycvičených policistů z Minnesoty. Hned.“
