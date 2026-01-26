Indie se snaží zkrotit epidemii smrtícího viru Nipah
26. 1. 2026
Virus Nipah je patogen šířený netopýry, stejně jako je tomu v případě COVIDu. Přenáší se ze zvířat na člověka nebo kontaminovanou potravou, což způsobuje těžké formy encefalitidy a respiračních infekcí. Mezi příznaky patří: vysoká horečka, bolest hlavy a svalů, únava. Nipah může být také doprovázen kašlem, dušností a zápalem plic. Neexistuje vakcína ani léčba na virus, úmrtnost na nemoc dosahuje 80 % – což je desetkrát více než u COVIDu-19.
