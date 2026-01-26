Indie se snaží zkrotit epidemii smrtícího viru Nipah

26. 1. 2026

Indické úřady vytvořily zásahový tým, aby zabránily šíření smrtícího viru Nipah (NiV), jehož výskyt byl zaznamenán ve státě Západní Bengálsko. Dosud bylo potvrzeno pět případů infekce, včetně mezi lékaři a sestrami. Více než sto lidí bylo v karanténě, pacienti jsou léčeni v nemocnicích hlavního města státu, Kalkatě. Jeden pacient je v kritickém stavu.

Virus Nipah je patogen šířený netopýry, stejně jako je tomu v případě COVIDu. Přenáší se ze zvířat na člověka nebo kontaminovanou potravou, což způsobuje těžké formy encefalitidy a respiračních infekcí. Mezi příznaky patří: vysoká horečka, bolest hlavy a svalů, únava. Nipah může být také doprovázen kašlem, dušností a zápalem plic. Neexistuje vakcína ani léčba na virus, úmrtnost na nemoc dosahuje 80 % – což je desetkrát více než u COVIDu-19.

Zdroj v angličtině: ZDE

