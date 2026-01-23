Poté co Trump vyhrožoval, EU zmrazila americkou obchodní dohodu
23. 1. 2026
Dohoda, které strany dosáhly vloni v létě po období obchodních napětí, vyžadovala formální ratifikaci Evropským parlamentem. Dne 21. ledna se sešli přední poslanci odpovědní za tuto otázku a rozhodli se proces pozastavit. V důsledku toho bylo hlasování o dohodě, které je naplánováno na příští týden ve Výboru pro mezinárodní obchod, oficiálně odloženo na neurčito.
Europoslanci považují Trumpovy poslední hrozby za porušení dosažených dohod, které již předpokládaly zavedení 15 % amerických cel na evropské zboží výměnou za to, že EU sníží vlastní cla na průmyslový dovoz ze Spojených států na nulu.
Dříve, 17. ledna, Donald Trump uvedl, že od 1. února budou Dánsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Velká Británie, Nizozemsko a Finsko platit 10 % clo za veškeré zboží dodané do Spojených států. Podle něj by od 1. června měla míra vzrůst na 25 %. Tato opatření, jak hrozil americký prezident, zůstanou v platnosti, dokud nebude dosaženo dohody o "úplném a definitivním nákupu Grónska".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse