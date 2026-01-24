Rusko zahájilo brutální útok na Ukrajinu, zatímco mírová jednání pokračují
24. 1. 2026
Kyjev sděluje, že Moskva použila 396 dronů a raket v „další noci ruského teroru“ během druhého dne jednání ve Spojených arabských emirátech
Rusko zahájilo v sobotu brzy ráno masivní útok dronů a raket na dvě největší ukrajinská města, Kyjev a Charkov, zatímco se vyjednavači USA, Ukrajiny a Ruska setkali ve Spojených arabských emirátech k druhému dni třístranných mírových jednání.
„Mírové úsilí? Trojstranné setkání ve Spojených arabských emirátech? Diplomacie? Pro Ukrajince to byla další noc ruského teroru,“ řekl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha po posledním ruském útoku na kritickou infrastrukturu.
„Putin cynicky nařídil brutální masivní raketový útok na Ukrajinu právě v době, kdy se delegace scházejí v Abú Dhabí, aby pokročily v mírovém procesu vedeném Amerikou. Jeho rakety zasáhly nejen naše lidi, ale i jednací stůl.“
Vzhledem k tomu, že Kyjev a další města se po ruských útocích na energetickou infrastrukturu potýkají s rozsáhlými výpadky tepla, vody a elektřiny, úředníci v Kyjevě uvedli, že při útocích, které pokračovaly až do rána, byla zabita jedna osoba a nejméně 15 bylo zraněno.
Inženýři v Kyjevě čelí obrovskému úkolu znovu připojit bytové domy k vytápění. Podle jejich zpráv bylo v sobotu ráno bez tepla 6 000 bytových domů ve městě, což je o 4 000 více než v předchozích dnech, včetně mnoha domů, které byly nedávno znovu připojeny.
Počáteční odhady naznačovaly, že bez elektřiny bylo po celé zemi nejméně 1,2 milionu spotřebitelů, z toho 800 000 v Kyjevě.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko při útocích použilo 396 dronů a raket, přičemž úředníci varovali, že až 80 % Ukrajiny bezprostředně po útoku nyní čelí nouzovým výpadkům elektřiny.
Ruské útoky, které se odehrály uprostřed prvních trojstranných rozhovorů o válce, přicházejí v době, kdy Rusko nadále trvá na tom, že musí kontrolovat východní region Donbas na Ukrajině, což podtrhuje pochybnosti o tom, zda Moskva míní s mírem vážně.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útocích prohlásil, že dohody o protivzdušné obraně uzavřené s americkým prezidentem Donaldem Trumpem tento týden v Davosu musí být „plně implementovány“.
Zelenskyj a Trump se ve čtvrtek setkali na Světovém ekonomickém fóru a diskutovali o podpoře protivzdušné obrany Ukrajiny, ačkoli ani jeden z nich poté nespecifikoval, na čem se dohodli.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl: „V současné době je známo, že jedna osoba zemřela a čtyři byly zraněny,“ napsal v příspěvku na sociálních médiích a dodal, že tři ze zraněných byli hospitalizováni.
V několika budovách zasažených troskami dronů vypukly požáry, zatímco v některých částech hlavního města bylo přerušeno zásobování teplem a vodou, uvedl.
Útoky přicházejí uprostřed zhoršující se energetické krize uprostřed zimy, která se soustředí na hlavní město, kde mnoho lidí zůstalo po delší dobu bez tepla a elektřiny.
V pátek Kličko uvedl, že po obnovených útocích zůstalo bez topení asi 1 940 obytných budov v hlavním městě, a dodal, že „to možná ještě není nejtěžší moment“.
Podle Kličkova úřadu opustilo město během lednové energetické krize, která uvrhla celé bloky po celém městě do tmy, dočasně 600 000 obyvatel.
Tymur Tkačenko, šéf kyjevské vojenské správy, oznámil útoky v nejméně čtyřech okresech. Mezi poškozenými budovami bylo i zdravotnické zařízení.
Kyjev již letos zažil dva masivní noční útoky, které vyřadily elektřinu a topení ve stovkách obytných budov. Záchranáři se stále zabývali obnovou služeb pro obyvatele, přičemž noční teploty klesly na –13 °C.
V Charkově, v častém cíli útoků 30 km od ruských hranic, starosta města Ihor Terechov uvedl, že během dvou a půl hodiny zasáhlo několik čtvrtí 25 dronů a nejméně 14 lidí bylo zraněno.
Terechov na Telegramu napsal, že drony zasáhly ubytovnu pro vysídlené osoby, nemocnici a porodnici.
K nejnovějším útokům došlo poté, co vyjednavači z Ukrajiny, Ruska a USA dokončili první ze dvou dnů mírových rozhovorů zaměřených na nalezení řešení téměř čtyřleté války.
První známý přímý kontakt mezi ukrajinskými a ruskými představiteli ohledně návrhu podporovaného USA začal v pátek.
Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov uvedl, že diskuse se zaměřily „na parametry ukončení ruské války a další logiku vyjednávacího procesu“.
Původní návrh USA vyvolal v Kyjevě a západní Evropě silnou kritiku, protože se příliš držel linie Moskvy, zatímco pozdější verze vyvolaly odpor Ruska kvůli myšlence nasazení evropských mírových sil.
Obě strany tvrdí, že osud území ve východní části Donbasu je jednou z hlavních nevyřešených otázek při hledání řešení války, která si vyžádala desítky tisíc životů, vyhnala z domovů miliony lidí a zdecimovala části Ukrajiny.
