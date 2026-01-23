Trump vyvolal pobouření tvrzením, že jednotky NATO se vyhýbaly frontové linii v Afghánistánu
Britští poslanci a veteráni odsoudili výroky amerického prezidenta a poukázali na to, že se vyhnul vojenské službě ve Vietnamu
Donald Trump vyvolal pobouření mezi britskými poslanci a veterány poté, co tvrdil, že jednotky NATO se vyhýbaly frontové linii v Afghánistánu.
Americký prezident se tak vyjádřil v rozhovoru pro Fox News, v němž zopakoval svůj názor, že NATO by USA v případě žádosti nepodpořilo.
Jeho výroky vyvolaly odsudky napříč britským politickým spektrem, přičemž kritici poukazovali na 457 britských obětí v Afghánistánu a zdůrazňovali, že Trump se vyhnul vojenské službě ve Vietnamu.
V dvacetiletém konfliktu zahynulo celkem 3 486 vojáků NATO, z toho 2 461 amerických vojáků. Kanada utrpěla 165 obětí, včetně civilistů.
Dánsko, které je v rozporu s USA kvůli Trumpovým plánům ohledně Grónska, mělo v Afghánistánu 44 obětí v boji, což je nejvíce na obyvatele mimo USA.
V rozhovoru pro Fox News Trump řekl: „Nikdy jsme je nepotřebovali. Řeknou, že poslali nějaké vojáky do Afghánistánu ... a to také udělali, ale zůstali trochu v pozadí, trochu mimo frontovou linii.“
Calvin Bailey, labouristický poslanec a bývalý důstojník RAF, který sloužil po boku amerických speciálních jednotek v Afghánistánu, řekl, že Trumpovo tvrzení „nemá nic společného s realitou, kterou zažili ti z nás, kteří tam sloužili“.
Konzervativní poslanec Ben Obese-Jecty, který sloužil v Afghánistánu jako kapitán v Royal Yorkshire Regiment, řekl, že je „smutné vidět, jak prezident Spojených států tak levně zlehčuje oběť našeho národa a našich partnerů z NATO“.
Tan Dhesi, předseda obranného výboru Dolní sněmovny, uvedl, že výroky amerického prezidenta jsou „otřesné a urážejí naše statečné britské vojáky a vojákyně, kteří riskovali život a zdraví, aby pomohli našim spojencům, a mnozí z nich přinesli tu nejvyšší oběť“.
Předsedkyně výboru pro zahraniční věci Emily Thornberryová označila tyto komentáře za „mnohem víc než pouhou chybu“ a za „urážku“ rodin těch, kteří zemřeli.
Trump byl již dříve kritizován za to, že se vyhnul odvodu do války ve Vietnamu poté, co mu byla diagnostikovány kostní výrůstky v patách – lékařské tvrzení, které bylo předmětem značných pochybností.
Stephen Stewart, bývalý voják, autor a novinář, řekl: „Trumpovy výroky jsou stejně urážlivé jako nepřesné. Je velmi ironické, že někdo, kdo se údajně vyhnul odvodu do války ve Vietnamu, by měl učinit tak hanebné prohlášení.
„Znesvětil památku stovek britských vojáků, kteří v Afghánistánu přinesli nejvyšší oběť, lidí, které jsme nazývali přáteli a kamarády. Kdyby byl čestným mužem, poklekl by na kolena a požádal rodiny padlých o odpuštění.“
Vůdce liberálních demokratů Ed Davey napsal na X: „Trump se pětkrát vyhnul vojenské službě. Jak se opovažuje zpochybňovat jejich oběť. Farage a všichni ostatní, kteří se stále Trumpovi podbízejí, by se měli stydět.“
Bailey dodal: „Jak jsem připomněl americkým silám, se kterými jsem sloužil 4. července 2008, byli jsme tam kvůli společné víře, vyjádřené při založení Ameriky, že svobodní lidé mají nezadatelné práva a neměli by žít v tyranii. Tato víra byla základem reakce na 11. září a stojí za to se nad ní nyní zamyslet.“
USA zůstávají jedinou zemí, která se odvolala na článek 5 kolektivní bezpečnostní doložky NATO, aktivovaný po teroristických útocích z 11. září 2001.
