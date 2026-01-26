Průzkum: Většina Němců vnímá Trumpa jako hrozbu

26. 1. 2026

Nový průzkum ukazuje, že více než 60 % Němců považuje amerického prezidenta za hlavní hrozbu. Přichází to v době, kdy prezidentovy činy a rétorika odcizily spojence USA, píše Jon Shelton.

Nový celostátní průzkum mezi Němci ukazuje, že velká většina považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za hrozbu pro svou zemi.

Dotazováno bylo přibližně 1 000 respondentů, přičemž 15 % neodpovědělo.

V konečném součtu uvedlo 24 % respondentů, že Trumpa stále vnímá jako spojence, zatímco 61 % ho označilo za "hrozbu pro zemi".

Průzkum, který si objednal bulvární deník Bild a provedl ho INSA Institute, byl proveden tento pátek a sobotu, v návaznosti na Trumpův agresivní tlak na vlastnictví Grónska USA během projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Trump pohrozil 25 % represivním clem pro státy jako Německo, které nechtěly souhlasit s jeho plánem odebrat poloautonomní Grónsko spojenci v NATO, Dánsku.

S tímto vědomím 52 % respondentů vyzvalo německého kancléře Friedricha Merze a jeho administrativu, aby zaujali tvrdší postoj při jednání s dlouholetým spojencem země, zatímco 31 % prosazovalo pokračující spolupráci.

Kromě šikanování spojenců Trumpovou administrativou na mezinárodních fórech, jako je NATO, se stále více zvyšuje i domácí tlak.

Administrativa, včetně prezidenta, viceprezidenta, ministra zahraničí a dalších, například částečných spojenců jako Elon Musk, se agresivně zapojila do německé politiky, nabízela divoké hodnocení stavu svobody slova a imigrace v zemi a plně podpořila krajně pravicové strany po celé Evropě, zejména německou stranu Alternativa pro Německo (AfD).

Zdroj v angličtině: ZDE

