Průzkum: Většina Němců vnímá Trumpa jako hrozbu
26. 1. 2026
Nový celostátní průzkum mezi Němci ukazuje, že velká většina považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za hrozbu pro svou zemi.
Dotazováno bylo přibližně 1 000 respondentů, přičemž 15 % neodpovědělo.
V konečném součtu uvedlo 24 % respondentů, že Trumpa stále vnímá jako spojence, zatímco 61 % ho označilo za "hrozbu pro zemi".
Průzkum, který si objednal bulvární deník Bild a provedl ho INSA Institute, byl proveden tento pátek a sobotu, v návaznosti na Trumpův agresivní tlak na vlastnictví Grónska USA během projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.
Trump pohrozil 25 % represivním clem pro státy jako Německo, které nechtěly souhlasit s jeho plánem odebrat poloautonomní Grónsko spojenci v NATO, Dánsku.
S tímto vědomím 52 % respondentů vyzvalo německého kancléře Friedricha Merze a jeho administrativu, aby zaujali tvrdší postoj při jednání s dlouholetým spojencem země, zatímco 31 % prosazovalo pokračující spolupráci.
Kromě šikanování spojenců Trumpovou administrativou na mezinárodních fórech, jako je NATO, se stále více zvyšuje i domácí tlak.
Administrativa, včetně prezidenta, viceprezidenta, ministra zahraničí a dalších, například částečných spojenců jako Elon Musk, se agresivně zapojila do německé politiky, nabízela divoké hodnocení stavu svobody slova a imigrace v zemi a plně podpořila krajně pravicové strany po celé Evropě, zejména německou stranu Alternativa pro Německo (AfD).
Zdroj v angličtině: ZDE
