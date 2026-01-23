Indie: Žena zatčena za sebevraždu muže, kterého obvinila
Indická žena v jižním státě Kerala byla ve středu zatčena v rámci vyšetřování sebevraždy muže, kterého ve virálním videu online obvinila ze sexuálního obtěžování.
Případ vyvolal silné reakce na obou stranách a debatu o nebezpečích takzvaného "soudního procesu přes sociální média" nebo média obecně.
Místní policie v pondělí zahájila případ vyšetřování možného dohnání k sebevraždě. Komise pro lidská práva státu Kerala také nařídila policejní vyšetřování incidentu.
Nárok a protinárok
Pětatřicetiletá žena zveřejnila na internetu video, které získalo více než dva miliony zhlédnutí, než ho stáhla z veřejného zpřístupnění. V něm uvedla, že se jí muž "úmyslně dotkl bez mého souhlasu" v autobuse. Obvinila ho, že se jí loktem dotýkal prsu.
"Nebyla to nehoda ani nedorozumění. Bylo to jasné porušení mých sexuálních hranic," řekla ve videu.
V zemi, kde je sexuální obtěžování rozšířené, tento příspěvek vzbudil značnou pozornost a v některých případech vedl k ostré kritice muže.
Dva dny po zveřejnění videa našli rodiče dvaačtyřicetiletého muže oběšeného ve svém domě. Jeho matka uvedla, že byl hluboce zasažen veřejnou pozorností, že dva dny nejedl a spáchal sebevraždu den po svých narozeninách. Podala trestní oznámení, v němž tvrdila, že obvinění proti jejímu synovi jsou bezdůvodná a mají za cíl získat pozornost na sociálních sítích.
Jeho žalobkyně později zveřejnila další video, v němž obhajovala své jednání, ale později ho také zveřejnila jako soukromé. Její nedávné veřejné příspěvky na Instagramu vyvolaly řadu někdy velmi kritických komentářů, včetně některých opakovaně volajících po "spravedlnosti".
"Napomáhání k sebevraždě" může v Indii znamenat trest odnětí svobody až deset let nebo pokutu, i když důkazní břemeno je poměrně značné a trestný čin je častěji spojen s tím, že lidé napomáhají někomu v jeho touze vzít si život. Soudy v minulosti uvedly, že v podobných případech je potřeba jasné a explicitní povzbuzení, nejen obyčejné obtěžování.
