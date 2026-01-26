Imperiální bumerang
26. 1. 2026
Nebyl by to šok ani pro žádného z mých studentů, které učím ve vězení. Příslušníci militarizované policie v chudých městských čtvrtích vykopávají dveře bez soudního povolení a zabíjí s toutéž beztrestností a bez zodpovědnosti. To, čemu nyní čelíme my ostatní, je to, co Aimé Césaire nazval imperiálním bumerangem. Impéria, když upadají, používají brutální formy kontroly nad těmi, které si podmaňují v zahraničí, nebo nad těmi, které démonizují.
Tyranie, kterou starověké Athény uvalily na ostatní, jak poznamenal řecký historik Thúkydidés, nakonec s pádem athénské demokracie dopadla na ně samotné. Ale než jsme se stali oběťmi státního teroru, byli jsme jeho spoluviníky. Než jsme vyjádřili morální pobouření nad bezohledným zabíjením nevinných lidí, tolerovali jsme a často oslavovali tytéž taktiky gestapa, když byly namířeny proti těm, které jsme okupovali, nebo proti chudým lidem jiné barvy pleti.
Zaseli jsme vítr, nyní sklidíme bouři. Stroj teroru, zdokonalený na těch, které jsme opustili a zradili, včetně Palestinců v Gaze, je připraven i na nás.
Celý text v angličtině ZDE
