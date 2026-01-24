Američtí imigrační agenti zadrželi dvouletou holčičku z Minnesoty: „naprostá zvrácenost“
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti zadrželo ve čtvrtek batole a jejího otce a odvezlo je do Texasu, než dítě na příkaz soudce vrátilo zpět.
Federální imigrační agenti zadrželi ve čtvrtek v Minneapolis dvouletou holčičku a jejího otce a převezli je do Texasu, jak vyplývá ze soudních záznamů a informací od právníků rodiny.
Otec, identifikovaný v soudních spisech jako Elvis Joel TE, a jeho dcera byli zadrženi policisty kolem 13:00, když se vraceli domů z obchodu. Večer federální soudce nařídil, aby byla holčička propuštěna do 21:30. Federální úředníci však místo toho oba naložili do letadla směřujícího do detenčního centra v Texasu
Irina Vaynermanová, jedna z právniček rodiny, v pátek odpoledne konstatovala, že imigrační úředníci odvezli oba zpět do Minnesoty a propustili dvouletou dívku do péče její matky. Otec zůstává zadržen v Minnesotě, uvedla.
„Ta hrůza je opravdu nepředstavitelná,“ řekla Vaynermanová. „Zkaženost toho všeho je nepopsatelná.“
Soudní záznamy a výpovědi právníků vykreslují děsivý obraz zadržení batolete a otce a následných zoufalých snah o její propuštění z vazby a setkání s matkou. K zadržení došlo dva dny poté, co americká imigrační a celní služba (ICE) zadržela pětiletého Liama Ramose v Minnesotě, což vyvolalo mezinárodní pobouření a zvýšenou pozornost vůči agresivnímu postupu Trumpovy administrativy v této oblasti.
Když otec a dcera ve čtvrtek přijížděli domů, agenti vstoupili do jejich zahrady a na příjezdovou cestu, napsala v podání Kira Kelley, jedna z právniček rodiny. Policisté neměli povolení k domovní prohlídce, uvedla právnička. Jeden z agentů pak údajně rozbil sklo okna otcova auta, zatímco holčička byla uvnitř.
Matka stála u dveří a vešla do domu, když se agenti přiblížili, napsala Kelley. Agenti odmítli otci dovolit, aby přivedl dceru k matce nebo jiným členům rodiny, kteří „vyděšení čekali uvnitř domu“.
Dvouletá dívka a její otec byli poté umístěni do vozidla imigračního agenta, které podle Kelleyové nemělo dětskou autosedačku.
Právníci podali nouzovou žádost, o které jako první informoval Minnesota Star Tribune, a požadovali, aby ICE propustilo Elvise Joela TE a jeho dceru. Federální soudce z Minnesoty vydal kolem 20:10 příkaz zakazující vládě převézt je mimo Minnesotu a krátce nato vydal druhý příkaz, aby vláda okamžitě propustila dívku do péče Kelleyové, jejího právního zástupce.
Kelleyová získala od matky dívky povolení být dočasným opatrovníkem „za účelem vyzvednutí dítěte z imigrační vazby“.
Federální soudce uvedl, že propuštění holčičky nezbytné z důvodu „rizika nenapravitelné újmy“ a že je velmi pravděpodobné, že podaná žádost bude z hlediska merita věci úspěšná.
„Netřeba dodávat, že nemá žádný trestní záznam,“ napsal soudce o batoleti.
Vláda však podle právníků rodiny kolem 20:30 hod. umístila otce a dceru na let do Texasu.
Otec, původem z Ekvádoru, má podle svých právníků podanou žádost o azyl a není proti němu vydán žádný konečný příkaz k vyhoštění. Holčička, jak uvedli právníci, žije v Minneapolis „od svého příjezdu do Spojených států jako novorozeně“.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) v pátek neodpovědělo na otázky, proč byli otec a dcera odvezeni do Texasu a jaké kroky vláda podnikla, aby vyhověla příkazu soudce.
V prohlášení mluvčí DHS uvedl, že pohraniční stráž ve čtvrtek prováděla „cílenou operaci“ a agenti „identifikovali“ Elvise Joela TE. DHS ho označil za „nelegálního imigranta“ s tvrzením, že se nelegálně vrátil do USA a „nejel opatrně s dítětem“.
DHS tvrdilo, že otec odmítl otevřít dveře nebo stáhnout okénko a uvedlo, že agenti „se pokusili předat dítě matce, která se nacházela v okolí, ale ta to odmítla“. „Policie DHS se postarala o dítě, které matka nechtěla převzít,“ uvádí se v prohlášení.
Vaynermanová, právnička rodiny, uvedla, že tvrzení, že matka „odmítla“ vzít svou dceru, je nepravdivé, a řekl, že agenti nedovolili otci vrátit dceru domů k matce.
Během zatýkání se venku shromáždil dav, což vedlo agenty k nasazení „opatření k ovládnutí davu“, uvedlo DHS. Star Tribune uvedlo, že videa na sociálních médiích ukázala, jak agenti zřejmě používají chemické dráždivé látky a oslepující granáty.
Prohlášení DHS uvádí, že otec a dcera byli „znovudáni dohromady ve federálním zařízení“, ale neuznává, že byla od té doby vrácena matce. Mluvčí neodpověděli na další otázky týkající se popisu události právníky a návratu dcery.
„Tento případ je strašný... Každý, kdo je rodičem nebo se stará o malé děti, zná strach, který nastává, když je dítě odděleno od rodiče,“ řekla Vaynermanová, právníčka zabývající se občanskými právy a spoluzakladatelka Groundwork Legal, advokátní kanceláře se sídlem v Minnesotě, která se zabývá veřejným zájmem. „Není možné vědět, jaký dlouhodobý dopad to bude mít na tuto malou holčičku.“
Vaynermanová kritizovala postup DHS, který spočívá v rychlém přesunu zadržených osob mimo stát, a uvedla, že tato taktika má za cíl přesunout případy mimo jurisdikci soudů v Minnesotě a ztížit rodinám přístup k právníkům a boj za jejich případy.
„To vyvolává v našem městě a státě paniku. Je to něco, co jsem v tak extrémní podobě opravdu nikdy předtím neviděl,“ řekla.
Právníci rodiny vyzvali soud, aby vydal širší příkaz, který by vládě zakázal převádět osoby mimo Minnesotu po dobu nejméně sedmi dnů poté, co jim byla dána možnost kontaktovat právního zástupce, a zakázal převody mimo stát pro osoby s nevyřízenými žádostmi o habeas corpus, což znamená, že jejich zadržení je předmětem probíhajícího soudního řízení.
„Nedostatek humanity v každém kroku tohoto procesu, který vláda provádí, a způsob, jakým nezákonně zadržuje lidi, včetně batolat a dětí, je opravdu nepředstavitelný,“ řekla Vaynermanová. „A přesto se v této situaci nacházíme. Tomuto druhu krutosti musí být učiněna přítrž.“
Zdroj v angličtině ZDE
