Robert Reich: Čtvrtý axiom pro interpretaci Trumpa
23. 1. 2026
Kdykoli se snaží zastřelit posla, stojí zpráva za vaši pozornost. Například ...
Přátelé,
vzhledem k tomu, že se Trumpova demence zhoršuje, je užitečné znát několik axiomů, které pomohou interpretovat jeho stále nesouvislejší řeči.
Axiom č. 1: Cokoli, co tvrdí jako fakt, je buď přehnané zveličování, nebo nestydatá lež. Vždy to ignorujte.
Axiom č. 2: Cokoli, z čeho obviňuje někoho jiného, je něco, co udělal on sám. Projekce jsou jeho specialitou, takže jeho obvinění jsou vždy oknem do toho, co se bojí, že o něm ostatní zjistí.
Axiom č. 3: Cokoli, co kritizuje jako fake news, je fakt, o kterém nechce, abyste věděli. Věnujte tomu tedy zvláštní pozornost.
Axiom č. 4: Kdykoli útočí na nějaký zdroj informací – průzkum, anketu nebo zprávu – znamená to, že odhalil nějakou pravdu, které se bojí. Proto se na to podívejte a sdílejte to.
A propos čtvrtého axiomu, dnes byl zveřejněn průzkum New York Times/Siena University, který vyvolal rozhořčenou reakci Trumpa, který prohlásil, že jej přidá ke své žalobě proti New York Times.
Proto stojí za to se na tento průzkum podívat a sdílet ho.
Je pravda, že když Trump před rokem nastoupil do úřadu, jeho popularita byla nad 50 procent a dosáhl významných úspěchů mezi tradičně demokratickými skupinami voličů – zejména mladými, nebělochy a voliči s nízkou volební účastí.
Ale teď je to všechno pryč. Pouze 40 procent registrovaných voličů nyní schvaluje jeho výkon. Předpokládané „demografické změny“ z posledních voleb zcela zmizely. Mladí a nebělošští voliči ho neschvalují ještě více než tehdy, i když si udržel většinu své podpory mezi staršími a bělošskými voliči.
Celkově mezi registrovanými voliči v celé zemi vedou demokraté o pět procentních bodů. Je to největší náskok demokratů v celostátním průzkumu Times/Siena od roku 2020. To by jim stačilo k znovuzískání Sněmovny reprezentantů.
Průzkum byl proveden mezi 12. a 17. lednem, předtím, než Trump vyhrožoval Grónsku, a poté, co agent ICE zabil Renee Good, ale ještě předtím, než vyšly najevo mnohá další zvěrstva spáchaná ICE v Minnesotě.
Největším problémem pro Trumpa se však jeví být ekonomika. Byl zvolen ze dvou důvodů: slíbil, že sníží ceny a vyvaruje se zahraničních konfliktů. Oba sliby velmi porušil.
Diskuse